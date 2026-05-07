Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θλίψης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 20χρονου Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το απόγευμα της Τρίτης από τον πατέρα του κολλητού του φίλου, που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια.

Ο νεαρός άνδρας, που δολοφονήθηκε γιατί ο 45χρονος τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, έφτασε στο χωριό του, τον Χώνο Μυλοποτάμου, με τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν τη σορό να κορνάρουν συνεχώς.

Το λευκό φέρετρο, με τον 20χρονο ντυμένο γαμπρό, πέρασε αρχικά από το πατρικό σπίτι του πατέρα του και στη συνέχεια κατέληξε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου τον υποδέχθηκαν φίλοι και συγγενείς με ριζίτικα και μαντινάδες λύπης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», λίγο πριν ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία σημειώθηκε ένταση, όταν στην εκκλησία έφτασε η μητέρα του Νικήτα και αντίκρισε μπροστά της αστυνομικούς, που βρέθηκαν εκεί για να διατηρήσουν την ηρεμία.

Βλέποντάς τους η χαροκαμένη μάνα ξέσπασε και άρχισε να ουρλιάζει προς το μέρος τους για να φύγουν. «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν;», φώναζε, με την αγανάκτηση, την οργή και τον πόνο να ξεχειλίζουν από μέσα της, για ένα προαναγγελθέν έγκλημα, για το οποίο, όπως πιστεύει η οικογένεια, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα να το αποτρέψει.

Οι αστυνομικοί έσκυψαν το κεφάλι και δεν αντέδρασαν καθόλου και σύντομα τα πνεύματα ηρέμησαν, όταν η μητέρα και οι συγγενείς μπήκαν μέσα στην εκκλησία.

Σημειώνεται ότι έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις και υπάρχει συνεχώς περιπολικό έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, καθώς επίσης και έξω από την εκκλησία που τελείται η κηδεία, προκειμένου να αποφευχθούν οι εντάσεις.

Όλοι προσπαθούν να στηρίξουν τους γονείς του 20χρονου και τα τέσσερα αδέλφια του που νιώθουν ότι δεν κατάφεραν να σώσουν το παιδί τους από έναν θάνατο, που τα τελευταία τρία χρόνια η σκιά του είχε καλύψει τη ζωή του. Μάλιστα η μικρότερη αδελφή του δεν άντεξε την πίεση και τη θλίψη και κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας λιποθύμησε.

Ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημά του, είπε στους αστυνομικούς μετά το έγκλημα «έκανα αυτό που έπρεπε». Πολλοί λένε πως καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η σύζυγός του, η οποία μετά τον θάνατο του γιου της είχε βυθιστεί στο πένθος και επιζητούσε την «τιμωρία» του υπεύθυνου, όπως εκείνη νόμιζε, για τον θάνατο του γιου της.

