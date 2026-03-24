Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο

Αλμυροί λουκουμάδες μπακαλιάρου με σκορδαλιά

Είσαι στο ψάξιμο για να βρεις μία ενδιαφέρουσα και νόστιμη συνταγή για μπακαλιάρο; Μία ωραία ιδέα είναι να ετοιμάσεις λουκουμάδες μπακαλιάρου με σκορδαλιά και ως συνοδευτικό μία σαλάτα από παντζάρια.

Tι άλλο μπορούμε να φάμε την 25η Μαρτίου εκτός από μπακαλιάρο σκορδαλιά;

Για τους λουκουμάδες μπακαλιάρου

Για τη σκορδαλιά, για τη σαλάτα με παντζάρια 1 κιλό μπακαλιάρος, ξαρμυρισμένος 330 γρ. μπύρα 200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. 1 κ.γλ. κόρν φλάουρ 1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ 2 Φρέσκα κρεμμύδια 1/2 Ματσάκι άνηθο αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα.

Mπακαλιάρος σκορδαλιά με κουρκούτι μπύρας

Για τη σκορδαλιά

500 γρ. πατάτες 150 γρ. ελαιόλαδο 5 Σκελίδες σκόρδο 40 γρ. λευκό ξίδι, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
6 παντζάρια 150 γρ. baby ρόκα 50 γρ. γρ. baby σπανάκι 2 φρέσκα κρεμμύδια 2 κ.σ. ξίδι 2 κ.σ. καρύδια 4 κ.σ. ελαιόλαδο Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Για τη παντζαροσαλάτα 

• Πλένουμε τα παντζάρια χωρίς να αφαιρέσουμε τον φλοιό και τα στεγνώνουμε με απορροφητικό χαρτί. • Τοποθετούμε κάθε παντζάρι σε αλουμινόχαρτο, πασπαλίζουμε με αλάτι και τυλίγουμε σφιχτά. • Μεταφέρουμε τα παντζάρια σε ένα ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στον αέρα, για 60 λεπτά στη μεσαία σχάρα. • Μόλις τα παντζάρια είναι έτοιμα, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο, καθαρίζουμε με ένα μαχαίρι τον φλοιό, κόβουμε σε κυδωνάτο σχήμα και μεταφέρουμε σε ένα μπολ. • Προσθέτουμε στο μπολ τα φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, το σπανάκι, τη ρόκα, το ξίδι, το ελαιόλαδο, τα καρύδια, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε. Για τη σκορδαλιά • Κόβουμε τις άκρες από τις σκελίδες σκόρδου και τοποθετούμε σε αλουμινόχαρτο, χωρίς να αφαιρέσουμε τη φλούδα. • Ραντίζουμε το σκόρδο με 1 κ.σ. από το ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με αλάτι και τυλίγουμε σφιχτά. • Μεταφέρουμε τις σκελίδες σκόρδου σε ένα ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C, στον αέρα, για 60-70 λεπτά να μαλακώσουν. • Πλένουμε τις πατάτες, αφαιρούμε τη φλούδα και κόβουμε σε μεσαίους κύβους. • Σε μία κατσαρόλα με νερό που κοχλάζει προσθέτουμε αλάτι και βράζουμε τις πατάτες για 20-25 λεπτά, να μαλακώσουν. • Σουρώνουμε τις πατάτες και αφήνουμε για 5 λεπτά, να εξατμιστεί η υγρασία.  Λουκουμάδες μπακαλιάρου με σκορδαλιά από ψητό σκόρδο και σαλάτα από παντζάρια • Μεταφέρουμε τις πατάτες σε ένα μπολ και πιέζουμε με την πρέσα για πουρέ, να πολτοποιηθούν. • Εφαρμόζουμε στο μπολ μία ψιλή σίτα, τοποθετούμε μέσα τις σκελίδες σκόρδου και πιέζουμε με μία μαρίζ ή ένα κουτάλι, ώστε να περάσει από τη σίτα η ψίχα του σκόρδου χωρίς τις φλούδες. • Αφαιρούμε τη σίτα από το μπολ, προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, το ξίδι, πιπέρι και αλάτι και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Για τους λουκουμάδες μπακαλιάρου • Σε ένα μπολ προσθέτουμε την μπύρα, το αλεύρι, το κορν φλάουρ και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να αποκτήσουν υφή χυλού. • Με τα χέρια μας σπάμε το μπακαλιάρο σε πολύ μικρά κομμάτια και τον ρίχνουμε στo μπολ. • Προσθέτουμε στο μπολ ψιλοκομμένα το φρέσκο κρεμμύδι και τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν. • Σε μία κατσαρόλα προσθέτουμε ηλιέλαιο μέχρι τη μέση περίπου και αφήνουμε να ζεσταθεί, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. • Με ένα κουτάλι ρίχνουμε στην κατσαρόλα κουταλιά - κουταλιά το μείγμα και τηγανίζουμε τους λουκουμάδες σε δύο δόσεις, γυρνώντας τους πλευρά με δύο πιρούνια, να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρυσαφί χρώμα. • Με μία τρυπητή κουτάλα μεταφέρουμε τους λουκουμάδες σε ένα σκεύος με απορροφητικό χαρτί. • Σερβίρουμε τους λουκουμάδες με τη σκορδαλιά και τη σαλάτα με παντζάρια από δίπλα.

Tη συνταγή είχε δώσει πριν από λίγα χρόνια στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Σταύρος Βαρθαλίτης. 

