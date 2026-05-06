Eurovision 2026: Η Antigoni με το Jalla θα... βάλει φωτιά στη Βιέννη!

Οι πρώτες εικόνες από την σκηνική παρουσία της Κύπρου

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Jalla".
  • Η πρώτη τεχνική πρόβα πραγματοποιήθηκε στο Wiener Stadthalle, με έντονη ελληνική ατμόσφαιρα.
  • Κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης είναι ένα μεγάλο τραπέζι που λειτουργεί ως πλατφόρμα χορού και πασαρέλα.
  • Η σκηνοθεσία περιλαμβάνει LED strips, αρχαίες κολώνες και έντονη χρήση καπνού και πυροτεχνημάτων.
  • Η εμφάνιση συνδυάζει αρχαιοελληνική αισθητική με σύγχρονο στυλ, στοχεύοντας στην αυθεντικότητα και τον ρυθμό.

Η EBU έδωσε στη δημοσιότητα το φωτογραφικό υλικό από την πρώτη τεχνική πρόβα της κυπριακής συμμετοχής. Η Antigoni, ντυμένη στα λευκά και με ανεβασμένη διάθεση, μετέτρεψε τη σκηνή του Wiener Stadthalle σε ένα μεγάλο ελληνικό γλέντι, δίνοντας το σύνθημα για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision την Πέμπτη 14 Μαΐου. 

Antigoni: Το Love Island, η παρουσιάστρια μαμά και η Eurovision

Όπως αναμενόταν, η σκηνοθετική προσέγγιση για το τραγούδι Jalla εστιάζει στην ενέργεια της παρέας και τη μεσογειακή φιλοξενία. Το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης είναι ένα τεράστιο τραπέζι, το οποίο λειτουργεί τόσο ως πλατφόρμα χορού όσο και ως πασαρέλα.

Η ανάρτηση στο επίσημο προφίλ της Eurovision στο Instagram

Eurovision 2026: Λεπτομέρειες της σκηνικής παρουσίας

Το τραπέζι είναι το επίκεντρο της δράσης. Πάνω του βρίσκεται η Antigoni μαζί με τέσσερις χορεύτριες, ενώ ένας ενσωματωμένος διάδρομος από LED strips δημιουργεί ένα δυναμικό οπτικό εφέ, ειδικά στην κορύφωση του «You want more?».

Η τραγουδίστρια φοράει ένα κοντό λευκό φόρεμα με χάντρες. Το look είναι εμπνευσμένο από τη θεά Αφροδίτη, συνδυάζοντας την αρχαιοελληνική αισθητική με το στυλ μιας καλοκαιρινής εξόδου στη Λευκωσία.

Eurovision 2026: «Ασ'τους να λαλούν!» η αντίδραση της Antigoni Buxton

Στις γιγαντοοθόνες κυριαρχούν αρχαίες κολώνες σε μπλε φωτισμό, ενώ η παρουσίαση πλαισιώνεται από έντονη χρήση καπνού.

Η Antigoni ολοκληρώνει το κομμάτι κατεβαίνοντας από το τραπέζι για να περπατήσει στο catwalk της αρένας, εν μέσω πυροτεχνημάτων και φωτιάς.

Η κυπριακή αποστολή φαίνεται να ποντάρει στην αυθεντικότητα και τον ξεσηκωτικό ρυθμό, στοιχεία που παραδοσιακά κερδίζουν το κοινό της Eurovision.

