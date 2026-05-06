Η EBU έδωσε στη δημοσιότητα το φωτογραφικό υλικό από την πρώτη τεχνική πρόβα της κυπριακής συμμετοχής. Η Antigoni, ντυμένη στα λευκά και με ανεβασμένη διάθεση, μετέτρεψε τη σκηνή του Wiener Stadthalle σε ένα μεγάλο ελληνικό γλέντι, δίνοντας το σύνθημα για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Όπως αναμενόταν, η σκηνοθετική προσέγγιση για το τραγούδι Jalla εστιάζει στην ενέργεια της παρέας και τη μεσογειακή φιλοξενία. Το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισης είναι ένα τεράστιο τραπέζι, το οποίο λειτουργεί τόσο ως πλατφόρμα χορού όσο και ως πασαρέλα.

Eurovision 2026: Λεπτομέρειες της σκηνικής παρουσίας

Το τραπέζι είναι το επίκεντρο της δράσης. Πάνω του βρίσκεται η Antigoni μαζί με τέσσερις χορεύτριες, ενώ ένας ενσωματωμένος διάδρομος από LED strips δημιουργεί ένα δυναμικό οπτικό εφέ, ειδικά στην κορύφωση του «You want more?».

Η τραγουδίστρια φοράει ένα κοντό λευκό φόρεμα με χάντρες. Το look είναι εμπνευσμένο από τη θεά Αφροδίτη, συνδυάζοντας την αρχαιοελληνική αισθητική με το στυλ μιας καλοκαιρινής εξόδου στη Λευκωσία.

Στις γιγαντοοθόνες κυριαρχούν αρχαίες κολώνες σε μπλε φωτισμό, ενώ η παρουσίαση πλαισιώνεται από έντονη χρήση καπνού.

Η Antigoni ολοκληρώνει το κομμάτι κατεβαίνοντας από το τραπέζι για να περπατήσει στο catwalk της αρένας, εν μέσω πυροτεχνημάτων και φωτιάς.

Η κυπριακή αποστολή φαίνεται να ποντάρει στην αυθεντικότητα και τον ξεσηκωτικό ρυθμό, στοιχεία που παραδοσιακά κερδίζουν το κοινό της Eurovision.