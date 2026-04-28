Antigoni: Το Love Island, η παρουσιάστρια μαμά και η Eurovision

Ακούστε το τραγούδι Jalla («Κι άλλα») - Η ελληνική μετάφραση των στίχων

Η Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026 / Bίντεο: Breakfast@star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αντιγόνη Buxton, 29 ετών, εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Jalla".
  • Η καριέρα της εκτοξεύθηκε μετά τη συμμετοχή της στο reality show "Love Island" το 2022.
  • Γεννήθηκε στο Λονδίνο με ελληνοκυπριακές ρίζες και έχει 620.000 followers στο Instagram.
  • Η μητέρα της, Tonia Buxton, είναι γνωστή παρουσιάστρια και σεφ, υποστηρίζοντας την καριέρα της κόρης της.
  • Το "Jalla" συνδυάζει παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονα στοιχεία, προσφέροντας ένα μοναδικό μουσικό στυλ.

Η Αντιγόνη (Antigoni Buxton) είναι 29 χρόνων και είναι μία καλλιτέχνιδα που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ η καριέρα της εκτοξεύθηκε, όταν συμμετείχε το 2022 στο δημοφιλές βρετανικό reality show «Love Island».

Φέτος, είναι εκείνη που θα σηκώσει την κυπριακή σημαία στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Jalla, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που την ήθελαν ως ένα από τα πιο δυνατά φαβορί του μουσικού διαγωνισμού στην Κύπρο. 

Γνωρίζοντας την Antigoni - Το βιογραφικό της τραγουδίστριας

  • Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 9 Μαρτίου του1996, έχει ελληνοκυπριακές ρίζες, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram, με πάνω από 620.000 followers, είναι @antigoni
  • Η μητέρα της, κυπριακής καταγωγής, είναι δημοφιλής παρουσιάστρια, σεφ και συγγραφέας. Η Tonia Buxton είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της για την κόρη της ότι: «Η Antigoni πάντα τραγούδαγε, όπου κι αν πηγαίναμε. Δεν είναι κάτι περίεργο για εμένα που πάει στη Eurovision», ενώ η Antigoni συμπλήρωσε ότι: «Η μητέρα μου είναι η πιο αυστηρή από τους γονείς μου, αλλά είναι και σαν φιλενάδα. Η μαμά μου πάντα πίστευε πως θα το κάνω...»

 

 

  • Σε ηλικία 19 ετών, η Antigoni ξεκίνησε να ανεβάζει τη δουλειά της σε διαδικτυακή πλατφόρμα μουσικής, με το τραγούδι «Electric Love» να ξεπερνά τα 4.000 streams
  • Το 2019, άρχισε να ανεβάζει τραγούδια της και στο YouTube, με το τραγούδι «Never Gonna Love» να αγγίζει τα 20.000 views.
  • Συμμετείχε στην 8η σεζόν του βρετανικού reality show Love Island, γεγονός που την έκανε ευρέως γνωστή και εκτόξευσε την καριέρα της
  • Για τα σχόλια που τη που τη συγκρίνουν με τη Σακίρα, η Antigoni δήλωσε σε συνέντευξή της: «Λατρεύω τη Σακίρα, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε»

  • Όσον αφορά στο Jalla, το τραγούδι με το οποίο εκπροσωπεί την Κύπρο στην Eurovision 206, η νεαρή καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει ότι: «Θέλω πάρα πολύ να πάω Eurovision για την Κύπρο, θέλω να εκπροσωπήσω την Κύπρο είναι ένα όνειρο που έχω από πάρα πολύ μικρή. Για εμένα είναι ένα τραγούδι που δείχνει το συναίσθημα της Κύπρου. Το Jalla είναι μία λέξη που λέμε στην Κύπρο και ήταν κάτι πολύ ωραίο να μπορώ να τη βάλω στο τραγούδι μου. Να εκπροσωπώ τη χώρα και να μπορώ να βάλω κάτι από τη χώρα μέσα στο τραγούδι».

Η Antigoni Buxton / Φωτογραφίες: NDP

Η Antigoni Buxton / Φωτογραφίες: NDP

Η Antigoni ήδη βρίσκεται στη Βιέννη και προετοιμάζεται για τους ημιτελικούς, οι οποίοι θα διεξαχθουν στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός της φετινής Eurovision θα λάβει χώρα στις 16 Μαΐου 2026 και το star.gr θα είναι εκεί! 

Eurovision - Antigoni: Ακούστε το τραγούδι Jalla («Κι άλλα») 

Το «Jalla» δεν είναι ένα κλασικό pop κομμάτι, αφού πρόκειται για ένα τραγούδι με up-tempo μουσικό μωσαϊκό που «παντρεύει» τον παραδοσιακό ήχο του λαούτου και του μπουζουκιού, τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς του τσιφτετελιού και περιέχει σύγχρονα στοιχεία από hip-hop και pop μουσικής.

Η μετάφραση των στίχων του Jalla («Kι άλλα»)

Χορεύω στο τραπέζι, μωρό μου
Κουνώ τους γοφούς μου με το τσιφτετέλι
Κι αυτοί θέλουν κι άλλα Ακολούθα με στη μουσική
Ας χορέψουμε όλη νύχτα
Θέλω να παίξω με το ρυθμό
Κουνιέμαι αριστερά, δεξιά
Και κούνα το κορμί σου
Κούνα τους ώμους σου και τους γοφούς σου
Τίκα-τάκα, ένα, δύο
Άσε το σώμα σου να κουνηθεί

Άκου το χτύπημα του τυμπάνου, σε κάνει να νιώθεις ζωντανός
Η μελωδία του τραγουδιού σε έχει υπνωτίσει
Χανόμαστε στο ρυθμό, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό
Ίσως μόλις σ' έκανα να ερωτευτείς
Ω, θέλουν

Κι άλλα, κι άλλα, θέλουν κι άλλα (Κι άλλα, κι άλλα)
Κι άλλα, κι άλλα, θέλουν κι άλλα (Κι άλλα, κι άλλα)
Χορεύω στο τραπέζι, μωρό μου
Κουνώ τους γοφούς μου με το τσιφτετέλι
Κι άλλα, κι άλλα, θέλουν κι άλλα, κι άλλα
 

Όπα, όπα, έλα, κι άλλα
Όπα, όπα, έλα, κι άλλα
 
Κορίτσι μου, κορίτσι μου
Ασ' τους και φύγαμε

Ασ' τους να κοιτούν
Αν κοιτούν, έχουν μάτια για μένα
Δε μας νοιάζει
Αν μιλούν, ασ' τους να μιλούν
Να τα πούνε, να τα πουν (Γου)
Κι ασ' τους να μιλούν
Να τα πούνε, να τα πουν, πουν, πουν

Άκου το χτύπημα του τυμπάνου, σε κάνει να νιώθεις ζωντανός
Η μελωδία του τραγουδιού σε έχει υπνωτίσει
Χανόμαστε στο ρυθμό, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό
Ίσως μόλις σ' έκανα να ερωτευτείς
Ω, θέλουν

Κι άλλα, κι άλλα, θέλουν κι άλλα (Κι άλλα, κι άλλα)
Κι άλλα, κι άλλα, θέλουν κι άλλα (Κι άλλα, κι άλλα)
Χορεύω στο τραπέζι, μωρό μου
Κουνώ τους γοφούς μου με το τσιφτετέλι
Κι άλλα, κι άλλα, θέλουν κι άλλα, κι άλλα
 

