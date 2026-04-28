ΗΠΑ: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ & οπλοκατοχή κατηγορείται ο Άλεν

Αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια ο δάσκαλος

28.04.26 , 11:15 Σκορδά: «Έγινε τόσος ντόρος με αυτή την εμφάνιση. Και πέρυσι μαζί ήμασταν»
28.04.26 , 11:00 Υπέρταση: Αυτές οι τροφές ρίχνουν την υψηλή αρτηριακή πίεση
28.04.26 , 10:55 Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε
28.04.26 , 10:25 Ρόδος: Προσπάθησε να ρίξει σε γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγο & το παιδί του
28.04.26 , 10:13 24ωρη απεργία της Π.Ν.Ο: Black out σε όλα τα λιμάνια την Πρωτομαγιά
28.04.26 , 10:09 Γιώργος Μπένος: «Δε νιώθω ότι είμαι πρότυπο για τις νέες γενιές»
28.04.26 , 09:56 Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
28.04.26 , 09:55 Πλοίο Νήσος Σάμος: Δεν ενεργοποιήθηκε από τσιγάρο το σύστημα πυρόσβεσης
28.04.26 , 09:38 Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
28.04.26 , 09:34 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδονησία - Τουλάχιστον 14 νεκροί
28.04.26 , 09:20 Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Εκδρομή σε 4+1 πανέμορφα παραθαλάσσια χωριά
28.04.26 , 09:07 Antigoni: Το Love Island, η παρουσιάστρια μαμά και η Eurovision
28.04.26 , 09:03 ID. Buzz 4MOTION: Η νέα έκδοση με την τετρακίνηση
28.04.26 , 09:03 Μπενίτο Μουσολίνι: Τον εκτέλεσαν και τον κρέμασαν μαζί με την ερωμένη του
28.04.26 , 09:00 Ford: Πρωτιά  με το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;
MasterChef: Το πιάτο της Wasan «συνέτριψε» την κόκκινη μπριγάδα
Σκορδά - Αθανασιάδης: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση λίγο πριν τον γάμο τους
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
ΗΠΑ: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατηγορείται ο Κόουλ Τόμας Άλεν
  • Ο Κόουλ Τόμας Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ και παράνομη οπλοκατοχή.
  • Ο Άλεν εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton με βαρύ οπλισμό, αλλά ακινητοποιήθηκε πριν προλάβει να δράσει.
  • Διατηρούσε προφίλ σε διαδικτυακές ομάδες με ακραίο περιεχόμενο και προετοίμαζε τη δολοφονική ενέργεια επί μήνες.
  • Η δίκη του Άλεν αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε πολιτικές εκδηλώσεις.
  • Ο Τραμπ ευχαρίστησε τις αρχές και δήλωσε ότι οι εχθροί της δημοκρατίας δεν θα νικήσουν ποτέ.

Ο 31 ετών Κόουλ Τόμας Άλεν κατηγορείται πλέον και επίσημα για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά το επεισόδιο που συγκλόνισε την Ουάσινγκτον το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν περιλαμβάνουν επίσης παράνομη οπλοκατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου σε ομοσπονδιακό χώρο, γεγονός που τον φέρνει αντιμέτωπο με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Άλεν εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton —όπου ο Τραμπ επρόκειτο να μιλήσει σε ετήσιο γκαλά— έχοντας στην κατοχή του βαρύ οπλισμό. Η Μυστική Υπηρεσία εντόπισε τον ύποπτο λίγο πριν προλάβει να πλησιάσει τον χώρο της ομιλίας, ενώ ανταλλαγή πυροβολισμών προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε επί τόπου, χωρίς να προλάβει να χρησιμοποιήσει πλήρως τα όπλα που κουβαλούσε.

Επίθεση Ουάσιγκτον: Το σχέδιο του 31χρονου δράστη και τα κενά ασφαλείας

Η ανάκριση αποκάλυψε ότι ο Άλεν διατηρούσε προφίλ σε διαδικτυακές ομάδες με ακραίο ιδεολογικό περιεχόμενο, όπου εξέφραζε μίσος για πολιτικούς ηγέτες και θεσμούς των ΗΠΑ. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν σύνδεση με εξτρεμιστικά δίκτυα, αν και προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί συνεργοί. Έγγραφα που κατασχέθηκαν από το σπίτι του υποδεικνύουν ότι προετοίμαζε τη δολοφονική ενέργεια επί μήνες.

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε δηλώσεις του μετά το περιστατικό, ευχαρίστησε τις αρχές ασφαλείας και υπογράμμισε πως «οι εχθροί της δημοκρατίας δεν θα νικήσουν ποτέ». Ανέφερε επίσης ότι παραμένει «ανενόχλητος και έτοιμος να συνεχίσει το έργο του».

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αναλυτές να προειδοποιούν πως το κλίμα ακραίας πόλωσης δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τέτοια περιστατικά. Η δίκη του Άλεν αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοινώνει ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε πολιτικές εκδηλώσεις ανά τη χώρα.

«Μισεί τους Χριστιανούς», λέει ο Τραμπ για τον 31χρονο δράστη της επίθεσης

ΗΠΑ: Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Άλεν

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ο 31χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμά του στη σιωπή μετά τη σύλληψη και θα επιστρέψει στο δικαστήριο την Πέμπτη για ακρόαση κράτησης.

Κόουλ Τόμας Άλεν: Από την αγάπη για τα video games, στην απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Το 2022, ο Άλεν χρησιμοποιούσε κυρίως το «X» για αναρτήσεις σχετικές με βιντεοπαιχνίδια, προβάλλοντας το κανάλι του στο YouTube με περιεχόμενο για το Super Smash Bros. Ωστόσο, μέχρι το 2024 το ενδιαφέρον του μετατοπίστηκε προς την πολιτική, δημοσιεύοντας σχόλια που συνέκριναν τον Τραμπ με τον Χίτλερ και αναπαράγοντας ισχυρισμούς περί ακύρωσης εκλογών. Το 2025, μέσω του λογαριασμού του στο Bluesky, ασκούσε συχνά κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, εκφράζοντας απογοήτευση για την απουσία δράσης από ισχυρά πρόσωπα. Παράλληλα, κάποιες αναρτήσεις του υποστήριζαν την οπλοκατοχή. Παρ’ όλα αυτά, μαθητές του τον θυμούνται ως ήρεμο, ευφυή και υποστηρικτικό καθηγητή.

