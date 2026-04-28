ΗΠΑ: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ & οπλοκατοχή κατηγορείται ο Άλεν

Ο 31 ετών Κόουλ Τόμας Άλεν κατηγορείται πλέον και επίσημα για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά το επεισόδιο που συγκλόνισε την Ουάσινγκτον το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν περιλαμβάνουν επίσης παράνομη οπλοκατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου σε ομοσπονδιακό χώρο, γεγονός που τον φέρνει αντιμέτωπο με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Άλεν εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton —όπου ο Τραμπ επρόκειτο να μιλήσει σε ετήσιο γκαλά— έχοντας στην κατοχή του βαρύ οπλισμό. Η Μυστική Υπηρεσία εντόπισε τον ύποπτο λίγο πριν προλάβει να πλησιάσει τον χώρο της ομιλίας, ενώ ανταλλαγή πυροβολισμών προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε επί τόπου, χωρίς να προλάβει να χρησιμοποιήσει πλήρως τα όπλα που κουβαλούσε.

Η ανάκριση αποκάλυψε ότι ο Άλεν διατηρούσε προφίλ σε διαδικτυακές ομάδες με ακραίο ιδεολογικό περιεχόμενο, όπου εξέφραζε μίσος για πολιτικούς ηγέτες και θεσμούς των ΗΠΑ. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν σύνδεση με εξτρεμιστικά δίκτυα, αν και προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί συνεργοί. Έγγραφα που κατασχέθηκαν από το σπίτι του υποδεικνύουν ότι προετοίμαζε τη δολοφονική ενέργεια επί μήνες.

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε δηλώσεις του μετά το περιστατικό, ευχαρίστησε τις αρχές ασφαλείας και υπογράμμισε πως «οι εχθροί της δημοκρατίας δεν θα νικήσουν ποτέ». Ανέφερε επίσης ότι παραμένει «ανενόχλητος και έτοιμος να συνεχίσει το έργο του».

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αναλυτές να προειδοποιούν πως το κλίμα ακραίας πόλωσης δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τέτοια περιστατικά. Η δίκη του Άλεν αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοινώνει ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε πολιτικές εκδηλώσεις ανά τη χώρα.

ΗΠΑ: Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Άλεν

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ο 31χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμά του στη σιωπή μετά τη σύλληψη και θα επιστρέψει στο δικαστήριο την Πέμπτη για ακρόαση κράτησης.

Cole Allen is likely to face an attempted assassination charge, with life imprisonment as punishment, followed by transportation of a weapon for a felony, and discharge of a firearm during a crime of violence.



Κόουλ Τόμας Άλεν: Από την αγάπη για τα video games, στην απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Το 2022, ο Άλεν χρησιμοποιούσε κυρίως το «X» για αναρτήσεις σχετικές με βιντεοπαιχνίδια, προβάλλοντας το κανάλι του στο YouTube με περιεχόμενο για το Super Smash Bros. Ωστόσο, μέχρι το 2024 το ενδιαφέρον του μετατοπίστηκε προς την πολιτική, δημοσιεύοντας σχόλια που συνέκριναν τον Τραμπ με τον Χίτλερ και αναπαράγοντας ισχυρισμούς περί ακύρωσης εκλογών. Το 2025, μέσω του λογαριασμού του στο Bluesky, ασκούσε συχνά κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, εκφράζοντας απογοήτευση για την απουσία δράσης από ισχυρά πρόσωπα. Παράλληλα, κάποιες αναρτήσεις του υποστήριζαν την οπλοκατοχή. Παρ’ όλα αυτά, μαθητές του τον θυμούνται ως ήρεμο, ευφυή και υποστηρικτικό καθηγητή.