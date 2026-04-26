Επίθεση Ουάσιγκτον: Το σχέδιο του 31χρονου δράστη και τα κενά ασφαλείας

Ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι ένας 31χρονος δάσκαλος και δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Μάλιστα, είχε ανακηρυχθεί πριν από δύο χρόνια δάσκαλος του μήνα. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι κατάφερε να βρει τα κενά ασφαλείας, να παρακάμψει τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών και να τραυματίσει έναν ομοσπονδιακό πράκτορα.

Το προφίλ του 31χρονου δράστη - Από «δάσκαλος του μήνα» επίδοξος δολοφόνος

Αυτός είναι ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο 31χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, ανοίγοντας πυρ.

Κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια. Απόφοιτος του Caltech, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, όπου εισάγονται μαθητές μόνο με άριστες επιδόσεις, και δημιουργός video games.

Μάλιστα, το 2024 είχε ανακηρυχθεί και «δάσκαλος του μήνα». Σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο ίδιος να παρουσιάζει εφεύρεσή του για φρένα αναπηρικού αμαξίδιου.

«Κατάφερε να παραβιάσει πολλαπλά σημεία ελέγχου»

Τις τελευταίες μέρες έμενε... «τυχαία» στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, με προφανή σκοπό να «διαβάσει» τα κενά ασφαλείας.

«Ο δράστης που διέμενε στο ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον, με κάποιο τρόπο παραβίασε πολλαπλά σημεία ελέγχου», ανέφερε ο δημοσιογράφος του BBC Στάνιελ Μπους.

Τα κενά ασφαλείας που παραλίγο να οδηγήσουν σε τραγωδία

Πώς όμως ένας απλός δάσκαλος κατάφερε να «σπάσει» τον αστυνομικό κλοιό και να ανοίξει πυρ;

Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αντιστοιχούν από 12 άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ανέφερε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Έχουν εκπαιδευτεί να επιχειρούν ταυτόχρονα. Στα βίντεο, όμως, φαίνεται καθαρά ότι αυτό δεν συνέβη.

Τέσσερις από αυτούς τους άνδρες είναι οι λεγόμενες «σκιές». Το αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούν προστατεύει τον πρόεδρο. Οι «σκιές» αυτή τη φορά στέκονταν σε απόσταση.

Ερωτήματα για τις αντιδράσεις των ανδρών των μυστικών υπηρεσιών

Ο 31χρονος έμενε στο ξενοδοχείο φέροντας κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια, κάτι που οδηγεί σε απουσία ελέγχου επισκεπτών.

Παράλληλα πολλοί κάνουν λόγο για πανικό και αργοπορία στις αντιδράσεις των ανδρών των μυστικών υπηρεσιών.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Σπύρο Λάμπρου μίλησε ένας από τους πιο ικανούς και έμπειρους Έλληνες στην ασφάλεια και τη φύλαξη υψηλών προσώπων. Εδικότερα, ο σύμβουλος ασφαλείας κ. Νίκος Πιπερόγλου αναφέρθηκε στα κενά ασφαλείας και στα λάθη που έκαναν οι μυστικές υπηρεσίες του Τραμπ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο γεγονός της απομάκρυνσης πρώτα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Τα λάθη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star