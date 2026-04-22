Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Η παρουσία και η στήριξη ανθρώπων του στενού περιβάλλοντος παραμένει καθοριστική σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του, ήταν και η Μάρα Ζαχαρέα. Η διευθύντρια Ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου διατηρεί στενή φιλική σχέση με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Μάρα Ζαχαρέα επισκέφθηκε το νοσοκομείο μαζί με την κόρη της, Άννα, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψή της στον «Ευαγγελισμό», όπου ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, γεγονός που αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς που τη συνδέουν τόσο με τον ίδιο όσο και με τη σύζυγό του.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση για την υγεία του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή.

Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της υγείας του κ. Μυλωνάκη διαδραμάτισε η επέμβαση εμβολισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε άμεσα και με επιτυχία. Όπως εξήγησε ο κ.Αρχοντάκης, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αποτελεσματικά, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν κρίσιμες για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Τετάρτη.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εμβολισμό ανευρύσματος που εντοπίστηκε στον εγκέφαλο του υφυπουργού.