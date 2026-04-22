Ποια διάσημη Ελληνίδα συναντήθηκε με πιγκουίνους;

Στη Νότια Αφρική μαζί με τον σύζυγό της Λέοντα Πατίτσα και τα τρία της παιδιά την 13χρονη Μάργκω, τον 10χρονο Σπύρο και τον 7χρονο Κωνσταντίνο, είναι η Μαριέττα Χρουσαλά.

Η επιχειρηματίας, η οποία λατρεύει τα ταξίδια καθώς θεωρεί πως έτσι τα παιδιά της έρχονται σε επαφή με νέους πολιτισμούς, γλώσσες και γεύσεις ενώ παράλληλα παράλληλα μαθαίνουν και τη διαφορετικότητα δημιουργώντας τους έτσι και την ενσυναίσθηση.

Έτσι λοιπόν είπε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη “συνάντησή” της με τους πιγκουίνους, που συνάντησε στις αμμουδερές παραλίες. Εκεί είναι και οι γνωστοί πιγκουίνοι “Spheniscus demersus”, πιγκουίνους γάιδαρους δηλαδή λόγω του ήχου που βγάζουν.

Η παρουσιάστρια λίγες μέρες πριν είχε είχε επισκεφθεί με την οικογένειά της το πάρκο Kruger και είχε κάνει σαφάρι βλέποντας τα Big Five (λιοντάρι, λεοπάρδαλη, ελέφαντας, ρινόκερος και βουβάλι) αλλά και τα υπόλοιπα ζώα που ζουν στη Νότια Αφρική. Η Μαριέττα και ο Λέων μαζί με τα παιδιά τους περιηγήθηκαν στο πάρκο με οχήματα και ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί και τελείωσαν το απόγευμα.



Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας γνωρίστηκαν σε επίδειξη μόδας του Μιχάλη Ασλάνη όπου η Μαριέττα ήταν μοντέλο της επίδειξης και παντρεύτηκαν στις 5 Ιουνίου 2010 στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι.

Ο Γάμος της Μαριέττας Χρουσαλά και του Λέοντα Πατίτσα/ φωτογραφία από NDP

Η Μαριέττα φόρεσε δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 20 χρόνια και η επιχειρηματίας είναι ακόμη ερωτευμένη μαζί του όπως είχε παραδεχτεί σε συνέντευξη που έδωσε πριν λίγους μήνες. Στην ίδια συνέντευξη στο περιοδικό Instyle αναφέρει πως τον θαυμάζει κιόλας γιατί έχει και πολύ καλές σπουδές.

Ο Λέων Πατίτσας και η Μαριέττα Χρουσαλά/ φωτογραφία από NDP

«Είναι πολύ σημαντικός και είμαι πολύ τυχερή που τον ζω. Είναι σπουδαίο το να είσαι ερωτευμένος. Νιώθω ευλογημένη που τον έχω δίπλα μου, μέσα στο σπίτι μου.Πρέπει τον άλλον να τον σέβεσαι και να τον θαυμάζεις. Τον θαυμάζω τον Λέοντα. Έχει πετύχει τόσα πράγματα στη ζωή του. Αλήθεια σου λέω. Έχει τρομερές σπουδές σε Πανεπιστήμια που είναι ivy league, ήθελε πολύ μεγάλο βαθμό για να μπεις εκεί μέσα και τα κατάφερε. Έκανε μεταπτυχιακό επίσης σε πολύ σημαντικό Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό» είχε δηλώσει η Μαριέττα.