Χριστίνα Μπόμπα: «Μετά τη μητρότητα, έκοψα την κοινωνική μου ζωή»

Η Χριστίνα Μπόμπα στο νέο podcast του BeWell φιλοξένησε τη Βασιλική Μιλλούση και οι δύο μανούλες κοριτσιών μίλησαν για θέματα μητρότητας.

Η γνωστή content creator και σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη, παραδέχτηκε πως μετά τη γέννηση των διδύμων, άφησε πίσω της τις δημόσιες εμφανίσεις, τις εξόδους και την κοινωνική ζωή.

«Αυτό που παρατήρησα μετά τη μητρότητα, είναι πως ο χρόνος παίρνει άλλη διάσταση. Παλιά έλεγα ότι δεν έχω χρόνο και λέω “πώς μπορεί να έλεγα ότι δεν χρόνο;”. Γιατί η μητρότητα είναι κάτι που δεν θες εσύ με τίποτα να το βγάλεις από προτεραιότητα. Είναι πηγαία η ανάγκη σου να συνδέεσαι με τα παιδιά σου, καθημερινά.

Αυτό που κατάλαβα είναι ότι σιγά σιγά άρχισα να εστιάζω πάντα στη μητρότητα που ήταν η Νο1 προτεραιότητα μου και τα άλλα να εναλλάσσονται βάσει προτεραιότητας. Και πολλές φορές θυσίασα πολύ έντονα και ακόμα είναι το πρώτο που μπορεί να κόψω, την κοινωνική μου ζωή. Δηλαδή, δεν θα βγω. Ούτε καν το σκέφτομαι, ούτε καν το θεωρώ θυσία, γιατί δεν το θέλω», ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα.

Μιλώντας για την δική της εμπειρία με την μητρότητα, η Βασιλική Μιλλούση, σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια παραδέχτηκε: «Όταν είχα πάει στο Dancing το 2021, ήταν όταν εγώ έφτασα στο αμήν. Είχα κάνει δύο παιδιά, είχα κλειστεί μέσα στο σπίτι, covid κι αυτά… Και μου έρχεται η πρόταση και λέω “θα το κάνω”. Ο Λευτέρης ήταν χειρουργημένος, έπρεπε να πάρει πρόκριση για το Τόκιο… Και του είπα “συγγνώμη, θα σκάσω! Θα κάνω αυτή την τρέλα”. Δεν είχα ανάγκη την προβολή. Είχα τόσο πολύ ανάγκη να ξεδώσω, να χορέψω, να νιώσω ξανά γυναίκα…».

Βασιλική Μιλλούση: «Είναι βαρύς για τα παιδιά μας ο… τίτλος “οι κόρες των πρωταθλητών”»

Σε άλλο σημείο της συζύτησης, η Βασιλική Μιλλούση μίλησε για τις «ταμπέλες» και τα σχόλια που λαμβάνει για τις κόρες της με τον «βασιλιά» των Κρίκων, ως παιδιά Πρωταθλητών.

«Το να καταφέρεις να μανατζάρεις την οικογένεια, το σπίτι με τις υποχρεώσεις, τις δικές σου υποχρεώσεις, του συζύγου… που είναι τόσο απαιτητικό το πρόγραμμα, η διατροφή, η ηρεμία, οι μέρες που λείπει… Είναι τόσο δύσκολο να φέρεις ένα balance σε όλη αυτή την κατάσταση, που αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε ως οικογένεια.

“Οι κόρες των πρωταθλητών”, “οι μελλοντικές Ολυμπιονίκες”… είναι όλοι αυτοί οι “τίτλοι” που σου βάζει η κοινωνία, καλοπροαίρετα φυσικά, αλλά για τα παιδιά είναι τόσο βαρύ…», ανέφερε η Βασιλική Μιλλούση.

Υπενθυμίζεται ότι η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο το 2021 στη Γλυφάδα. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο κόρες.