Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»

Η κόρη τους Σοφία κατέκτησε 4 μετάλλια στην ενόργανη πριν από λίγες μέρες

Αθλητικα
Μιλλούση: «Μπήκα Kαι Eίδα Tον Λευτέρη Nα Kλαίει» / Βίντεο star.gr
Tο MIND THE GAME, το πρώτο μεγάλο event της Wind Media Group έλαβε χώρα χθες, στο Ωδείο Αθηνών. Ήταν ένα φεστιβάλ–συνέδριο αφιερωμένο στη νοοτροπία, την ψυχική ανθεκτικότητα και τη ζωή πέρα από τα όρια του αθλητισμού. 

Στο πάνελ του συνεδρίου εμφανίστηκαν ως καλεσμένοι η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας, και με moderator την Έλενα Παπαβασιλείου μίλησαν για το πώς συνδυάζεται η οικογένεια με τον πρωταθλητισμό.

Η Βασιλική Μιλλούση με casual chic outfit στο συνέδριο MIND THE GAME/ Φωτογραφία star.gr

Το ζευγάρι φυσικά, ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε που η κόρη τους κατέκτησε 4 μετάλλια στην ενόργανη πριν από λίγες μέρες. Η Βασιλική Μιλλούση είπε: «Επειδή στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορείς να μιλήσεις, να φωνάξεις, πήγα στις κερκίδες για να δω την κόρη μου να αγωνίζεται, να τη χαρώ. Αφού τελείωσε λοιπόν, μπαίνω στον χώρο και βλέπω τον Λευτέρη να κλαίει. ''Δεν το αντέχω'' μου είπε».

Με τη σειρά του, ο Λευτέρης Πετρούνιας είπε: «Η αλήθεια είναι ότι όπως έγραψα, είναι πιο εύκολο να αγωνίζομαι παρά να βλέπω το παιδί μου να κάνει μία κατακόρυφο και μία ρόδα. Αλλά το θέμα δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν το τεχνικό κομμάτι. Ήταν το ότι εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα να συλλάβω τι συμβαίνει. Έβλεπα τον εαυτό μου πριν τριάντα χρόνια στην ίδια θέση. Τριάντα χρόνια μετά βλέπω το παιδί μου. Νομίζω το άγχος κάθε γονέα είναι το πώς θα είναι το παιδί του, η ψυχολογία του, πώς θα νιώθει ακριβώς. Και αυτό δεν το είχα ξαναζήσει. Όταν την είδα, συνειδητοποίησα ότι ήταν πάνω στον ρυθμό της μουσικής, οι ασκήσεις της ήταν σωστές και ταυτόχρονα χαμογελαστή και το απολάμβανε. Εκεί άρχισαν να τρέχουν τα μάτια μου γιατί συνειδητοποίησα ότι το ευχαριστιέται».

 

 

Το τρυφερό φιλί του Λευτέρη Πετρούνια στη Βασιλική Μιλλούση λίγο πριν την ομιλία τους στο συνέδριο

Το αγαπημένο ζευγάρι έφτασε στο Ωδείο Αθηνών λίγο πριν την ομιλία του, με τον Λευτέρη Πετρούνια να δίνει ένα τρυφερό φιλί στην αγαπημένη του στις σκάλες.

Διαβάστε περισσότερα:
