Ποιο εκτιμάται ότι ήταν το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού πίσω από τη δολοφονία μητέρας - γιου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στον Λόγγο αναζητούν οι αστυνομικοί, με τη γιαγιά του παιδιού να δίνει νέα στοιχεία για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Αίγιο.

Η ηλικιωμένη, μιλώντας στον Ant1 και την εκπομπή Αποκαλύψεις, περιέγραψε ότι ο εγγονός της, που ζούσε και σπούδαζε στη Γερμανία, θα ερχόταν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η άφιξή του επισπεύστηκε μετά από τηλεφώνημα της μητέρας του.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η γιαγιά, η 54χρονη είχε προχωρήσει πριν από περίπου 2–3 μήνες στην πώληση ενός κτήματος και έστειλε τα χρήματα στον γιο της στη Γερμανία για τις ανάγκες των σπουδών του.

Η απόφαση της αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη ρήξη με τον Ιταλό σύντροφό της, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνος είχε συνεισφέρει οικονομικά στην κοινή τους κατοικία και θεωρούσε ότι θα έπρεπε να έχει λόγο στη διαχείριση των χρημάτων.

Όπως ανέφερε η γιαγιά του 26χρονου, οι εντάσεις μεταξύ τους κλιμακώθηκαν, με τη μητέρα να ζητά τη βοήθεια του παιδιού της, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

«Το παιδί δε θα ερχόταν τώρα. Μου είχε πει ότι θα ερχόταν το καλοκαίρι για να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Ήρθε επειδή τον κάλεσε η μητέρα του, γιατί υπήρχε πρόβλημα οικονομικό με τον Ιταλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αίγιο: Πυροβόλησε τον 26χρονο ενώ κοιμόταν

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση ρίχνουν φως στη φρικτή υπόθεση.

Ο 26χρονος φέρεται να δέχθηκε εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο, πιθανόν ενώ κοιμόταν, και στη συνέχεια να μαχαιρώθηκε έξι φορές.

Η 54χρονη εντοπίστηκε με περισσότερες από 20 μαχαιριές, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, κανένα από τα δύο θύματα δε φέρει αμυντικά τραύματα.

Από την πλευρά της, η αστυνομία εξετάζει ως πιθανή αφορμή της τραγωδίας και την πρόθεση του 26χρονου να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, προκειμένου να τη φροντίσει λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο 26χρονος επισκέφτηκε τη μητέρα του νωρίτερα από το προγραμματισμένο, μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία / Φωτογραφίες Eurokinissi (Ανδρέας Αλεξόπουλος)

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Για το διπλό φονικό στο Αίγιο

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».