Αίγιο: Τα 52.000 ευρώ που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Ο δράστης αιφνιδίασε τον 26χρονο – Τι ερευνά η αστυνομία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βασικός ύποπτος της δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιου της είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος δεν έχει ομολογήσει εμπλοκή.
  • Ο 26χρονος επέστρεψε από τη Γερμανία δύο ημέρες πριν τη δολοφονία, ανησυχώντας για την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα 52.000 ευρώ από πώληση οικοπέδων να αποτελούν κίνητρο για το έγκλημα.
  • Ο 26χρονος πιθανότατα κοιμόταν κατά την επίθεση, ενώ η μητέρα του προσπάθησε να τον σώσει και δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία όπως πλυμένη μπλούζα του 65χρονου με πιθανό αίμα και αμυχές στα χέρια του.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου. Βασικός ύποπτος του διπλού εγκλήματος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει οποιαδήποτε εμπλοκή. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και αναζητούν το κίνητρο του στυγερού αυτού εγκλήματος που έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία. 

Αίγιο: Τα ψυχολογικά προβλήματα της 54χρονης και η επιστροφή του γιου της από τη Γερμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, οι αρχές εξετάζουν κάποιες μαρτυρίες ότι ο 26χρονος επέστρεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα από τη Γερμανία μόλις δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία του, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της μητέρας του.

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Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 54χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση, που είχε ανησυχήσει τον γιο της και τον οδήγησε να ταξιδέψει από το Βερολίνο, όπου ζούσε, εργαζόταν και πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές.

Πληροφορίες αναφέρουν ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο Αίγιο γιατί η μητέρα του ήταν ψυχολογικά επιβαρυμένη - Intimenews

Πληροφορίες αναφέρουν ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο Αίγιο γιατί η μητέρα του ήταν ψυχολογικά επιβαρυμένη - Intimenews

Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει από το περιβάλλον της οικογένειας κάποια αναφορά για έντονες προστριβές ή σοβαρές συγκρούσεις ανάμεσα στον 26χρονο και τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας του.

Αίγιο: Τα 52.000 ευρώ από την πώληση οικοπέδων που εξετάζονται ως πιθανό κίνητρο

Επίσης στο μικροσκόπιο των αξιωματικών που έχουν αναλάβει τις έρευνες έχει μπει και μια πληροφορία, ότι πριν από έναν χρόνο περίπου, ο 26χρονος είχε προχωρήσει στην πώληση κάποιων οικοπέδων και κτημάτων, από την οποία είχε αποκομίσει περίπου 52.000 ευρώ. 

Σύλληψη ομογενή: «Έχω ζήσει τρεις απόπειρες δολοφονίας του γιου μου»

Αυτό που προσπαθούν τώρα οι αρχές είναι να εξακριβώσουν αν τρίτα πρόσωπα γνώριζαν για την ύπαρξη αυτών των χρημάτων και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να αποτελεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. 

Ο 26χρονος φέρεται επίσης να είχε πουλήσει πρόσφατα οικόπεδα και κτήματα και να είχε αποκομίσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό - Eurokinissi

Ο 26χρονος φέρεται επίσης να είχε πουλήσει πρόσφατα οικόπεδα και κτήματα και να είχε αποκομίσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό - Eurokinissi

Αίγιο: Ο δολοφόνος αιφνιδίασε τον 26χρονο

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες που μετέδωσε στο Mega ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο δράστης του εγκλήματος φέρεται να αιφνιδίασε τον 26χρονο, κάτι που φαίνεται από τα τραύματα που δέχθηκε. 

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που έχει προσαχθεί δεν έχει ομολογήσει τίποτα - Eurokinissi

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας που έχει προσαχθεί δεν έχει ομολογήσει τίποτα - Eurokinissi

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Καλλιακμάνης, ο δράστης πυροβόλησε τον νεαρό άνδρα στο μέτωπο, ακριβώς ανάμεσα στα μάτια και από κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια του κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος, ενώ ο ιατροδικαστής δεν διέκρινε αμυντικά τραύματα στα χέρια του. 

Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα

Αυτό συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο 26χρονος πιθανότατα κοιμόταν την ώρα της επίθεσης και δέχθηκε τον πυροβολισμό εξ επαφής. Ο δράστης φέρεται να πίστεψε ότι η βολή από το αεροβόλο θα ήταν αρκετή για να ακινητοποιήσει τον νεαρό ή να του αφαιρέσει τη ζωή, αλλά όταν διαπίστωσε ότι το θύμα αντιδρούσε, πήρε το μαχαίρι και του κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο στήθος. 

Αίγιο: Η μητέρα πήγε να σώσει τον γιο της

Από την άλλη, η 54χρονη έφερε πολλαπλά αμυντικά τραύματα στα χέρια και η σορός της βρέθηκε στον διάδρομο, έξω από το δωμάτιο. 

 Μια φρεσκοπλυμένη μπλούζα με έναν ύποπτο λεκέ, καθώς και το μαχαίρι και το όπλο του εγκλήματος ερευνώνται από την αστυνομία - Eurokinissi

 Μια φρεσκοπλυμένη μπλούζα με έναν ύποπτο λεκέ, καθώς και το μαχαίρι και το όπλο του εγκλήματος ερευνώνται από την αστυνομία - Eurokinissi

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις η γυναίκα ξύπνησε από τις φωνές και τη φασαρία που προκλήθηκε, πήγε να δει τι συμβαίνει και στην προσπάθειά της να αποτρέψει την επίθεση στον γιο  δέχθηκε και αυτή θανατηφόρα χτυπήματα. 

Αίγιο: Η πλυμένη μπλούζα, οι αμυχές και το αλκοόλ

Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά κάθε εύρημα που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι δύο άνθρωποι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Παρά το πλύσιμο, εντοπίστηκε λεκές που εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Αίγιο: Η μπλούζα με αίμα, οι αμυχές και οι αντιφάσεις του Ιταλού συντρόφου

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές αξιολογούν αμυχές και εκδορές που φέρεται να έφερε στα χέρια του ο Ιταλός, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν σχετίζονται με πιθανή πάλη που προηγήθηκε του εγκλήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασής του διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, στοιχείο που επίσης μπαίνει στο κάδρο της έρευνας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον χρόνο θανάτου των δύο θυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι η διπλή ανθρωποκτονία ενδέχεται να είχε γίνει αρκετές ώρες πριν από τη στιγμή που ο 65χρονος ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τα πτώματα.

Αυτό οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιχειρήθηκε η αλλοίωση ή η εξαφάνιση στοιχείων από τον χώρο.

Αίγιο: Το προφίλ των θυμάτων

Η 54χρονη ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία για τη δημιουργία χειροποίητων έργων από γυαλί και βιτρό. Για χρόνια διατηρούσε δικό της κατάστημα με καλλιτεχνικές δημιουργίες, ενώ συνέχισε να ασχολείται με την τέχνη ακόμη και μετά το κλείσιμό του.

Η ζωή της είχε σημαδευτεί από μια μεγάλη απώλεια, καθώς πριν από περίπου 20 χρόνια έχασε τον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της από ανεύρυσμα. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Λόγγο Αιγίου, όπου μεγάλωσε τον γιο της και πριν από περίπου 15 χρόνια γνώρισε τον 65χρονο Ιταλό με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Ο 26χρονος από την άλλη, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές και εργαζόταν.

Δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά ως DJ και μουσικός παραγωγός στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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