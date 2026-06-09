Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα

Προσήχθη και ανακρίνεται ο 54χρονος Ιταλός σύντροφός της

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Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (9/6/2026)

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Για την τραγωδία που συγκλονίζει την Αίγιο, με τη διπλή δολοφονία μητέρας και του 26χρονου γιου της, έρχονται ολοένα και περισσότερες πληροφορίες στο φως. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια οικογένεια που, όπως λένε κάτοικοι και φίλοι, έμοιαζε αγαπημένη. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, η γυναίκα είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και είχε μεταβεί στην Ιταλία για χειρουργική επέμβαση. Στήριγμά της ήταν ο Ιταλός συντρόφός της, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι όταν αποκαλύφθηκε η τραγωδία. 

Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος

Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα

Το σοκαριστικό περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης 9/6, όταν η γυναίκα και ο γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι. Το ακίνητο ανήκει σε 65χρονο Ιταλό, σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρήκε τα δύο θύματα μέσα σε λίμνη αίματος. Όπως φέρεται να κατέθεσε, ενημέρωσε αρχικά γείτονα, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία.

Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο όπλο ο γιος - Έδωσε μάχη η μητέρα 

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες από την έρευνα δείχνουν πως τόσο η γυναίκα, όσο και ο 26χρονος γιος της έφεραν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκαν. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι ο νεαρός άνδρας φέρει και τραύμα που αποδίδεται σε αεροβόλο όπλο, στοιχείο το οποίο εξετάζεται προσεκτικά από τις αρμόδιες αρχές. Οι αστυνομικοί και οι ιατροδικαστές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν το συγκεκριμένο τραύμα συνδέεται άμεσα με το έγκλημα ή αν προκλήθηκε σε διαφορετικό χρόνο και υπό άλλες συνθήκες. Η μητέρα βρέθηκε νεκρή έξω από το δωμάτιο, στον διάδρομο και φέρεται να έδωσε μάχι με τον δράστη. Τα ακριβή αίτια θανάτου και η αλληλουχία των γεγονότων αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από την ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο 26χρονος - Έδωσε μάχη η μητέρα

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Σήμανσης και ιατροδικαστής. Κρίσιμη θεωρείται η εξέταση ενός μαχαιριού που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στον κήπο του σπιτιού και εξετάζεται ως πιθανό όπλο του εγκλήματος. Οι αρχές συλλέγουν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που αναμένεται να ρίξουν φως στην ώρα θανάτου και στις συνθήκες.

Αίγιο: Φοιτητής της Νομικής ο γιος - Εργαζόταν ως DJ 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το νεκρό γιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε ολοκληρώσει ή βρισκόταν στο τελικό στάδιο των σπουδών του στη Νομική Σχολή, είχε ζήσει για ένα διάστημα στη Γερμανία και παράλληλα δραστηριοποιούνταν στον χώρο της μουσικής ως DJ και μουσικός παραγωγός. Φέρεται μάλιστα να είχε ετοιμάσει την πρώτη προσωπική του μουσική δουλειά. Ο νεαρός δεν διέμενε μόνιμα στην περιοχή, αλλά είχε επιστρέψει πρόσφατα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο ακριβής λόγος της παρουσίας του εκεί.

Παρά τις πολλές πληροφορίες που διακινούνται, οι αρχές παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικές. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για τη σχέση της γυναίκας με τον Ιταλό σύντροφό της, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ίχνη παραβίασης στο σπίτι. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και της ιατροδικαστικής έρευνας, που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της υπόθεσης.

 

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