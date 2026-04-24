Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!

Στο star.gr συνάντησε τη Wasan, παίκτρια του MasterChef, η οποία μας αποκάλυψε μια υπέροχη και ιδιαίτερη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με μεσογειακές και αρωματικές πινελιές.
Με βασικά υλικά το ούζο, τις πιπεριέ και την κρέμα μας εξήγησε βήμα-βήμα πώς δημιουργείται ένα πιάτο γεμάτο άρωμα και γεύση, που σίγουρα θα σου κλέψει την καρδιά!
Υλικά:
- Σπαγγέτι
- Γαρίδες (καθαρισμένες)
- Ελαιόλαδο
- Κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)
- Σκόρδο (ψιλοκομμένο)
- Πιπεριές (κόκκινη, πράσινη, κίτρινη)
- Μάραθος (fennel – προαιρετικά,δίνει ωραίο άρωμα)
- Ούζο
- Κρέμα γάλακτος
- Μιξ μπαχαρικών
- Αλάτι & πιπέρι
Εκτέλεση
- Βράζεις τα σπαγγέτι σύμφωνα με τις οδηγίες και τα κρατάς στην άκρη.
- Σε ένα τηγάνι βάζεις ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο.
- Προσθέτεις τις πιπεριές και τον μάραθο και τα σοτάρεις μέχρι να μαλακώσουν.
- Σβήνεις με το ούζο και αφήνεις λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ.
- Ρίχνεις την κρέμα γάλακτος και το Old Bay, ανακατεύεις καλά.
- Προσθέτεις τις γαρίδες και τις μαγειρεύεις μέσα στη σάλτσα μέχρι να γίνουν (θέλουν λίγα λεπτά).
- Τέλος, ρίχνεις τα σπαγγέτι μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις να δέσουν όλα μαζί.