Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!

Τα υλικά που χρησιμοποιεί η παίκτρια του MasterChef

Στο star.gr συνάντησε τη Wasan, παίκτρια του MasterChef, η οποία μας αποκάλυψε μια υπέροχη και ιδιαίτερη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με μεσογειακές και αρωματικές πινελιές.

Με βασικά υλικά το ούζο, τις πιπεριέ και την κρέμα μας εξήγησε βήμα-βήμα πώς δημιουργείται ένα πιάτο γεμάτο άρωμα και γεύση, που σίγουρα θα σου κλέψει την καρδιά!

wasan

Υλικά:

  • Σπαγγέτι
  • Γαρίδες (καθαρισμένες)
  • Ελαιόλαδο
  • Κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)
  • Σκόρδο (ψιλοκομμένο)
  • Πιπεριές (κόκκινη, πράσινη, κίτρινη)
  • Μάραθος (fennel – προαιρετικά,δίνει ωραίο άρωμα)
  • Ούζο
  • Κρέμα γάλακτος
  • Μιξ μπαχαρικών
  • Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση

  • Βράζεις τα σπαγγέτι σύμφωνα με τις οδηγίες και τα κρατάς στην άκρη.
  • Σε ένα τηγάνι βάζεις ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο.
  • Προσθέτεις τις πιπεριές και τον μάραθο και τα σοτάρεις μέχρι να μαλακώσουν.
  • Σβήνεις με το ούζο και αφήνεις λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ.
  • Ρίχνεις την κρέμα γάλακτος και το Old Bay, ανακατεύεις καλά.
  • Προσθέτεις τις γαρίδες και τις μαγειρεύεις μέσα στη σάλτσα μέχρι να γίνουν (θέλουν λίγα λεπτά).
  • Τέλος, ρίχνεις τα σπαγγέτι μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις να δέσουν όλα μαζί.
