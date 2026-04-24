Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!

Στο star.gr συνάντησε τη Wasan, παίκτρια του MasterChef, η οποία μας αποκάλυψε μια υπέροχη και ιδιαίτερη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με μεσογειακές και αρωματικές πινελιές.

Με βασικά υλικά το ούζο, τις πιπεριέ και την κρέμα μας εξήγησε βήμα-βήμα πώς δημιουργείται ένα πιάτο γεμάτο άρωμα και γεύση, που σίγουρα θα σου κλέψει την καρδιά!

Υλικά:

Σπαγγέτι

Γαρίδες (καθαρισμένες)

Ελαιόλαδο

Κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)

Σκόρδο (ψιλοκομμένο)

Πιπεριές (κόκκινη, πράσινη, κίτρινη)

Μάραθος (fennel – προαιρετικά,δίνει ωραίο άρωμα)

Ούζο

Κρέμα γάλακτος

Μιξ μπαχαρικών

Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση