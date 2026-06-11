Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πέφτω για ύπνο, ξυπνάω και έσπασαν τα νερά»

Η κόρη της Μαίρη Σοφού έχει γενέθλια και γίνεται 12 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 10:37 Λευκά αξεσουάρ: Το απόλυτα fashion trends του καλοκαιριού
11.06.26 , 10:30 Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς σε ηλικία 66 ετών
11.06.26 , 10:30 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που «έπεσαν» στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
11.06.26 , 10:25 Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Πολλοί δικοί μου άνθρωποι πενθούν μαζί μου»
11.06.26 , 10:07 Αθερίδης: «Είμαι περήφανος μπαμπάς από τότε που γεννήθηκε η κόρη μου»
11.06.26 , 10:07 Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: «Είναι ύψιστο συναίσθημα»
11.06.26 , 09:52 Μαρίνα Σάττι: Μιλά για τη συνεργασία της με την Παλαιστίνια Zeyne
11.06.26 , 09:49 Κωνσταντάρας για Τσαγκρινού: «Είμαστε πολύ καλά όπως μας βλέπεις»
11.06.26 , 09:48 Akylas Press Start Tour: Είστε έτοιμοι για πάρτι;
11.06.26 , 09:40 Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά πεδίο
11.06.26 , 09:31 Κατερίνα Γερονικολού: Απαντά σε όσους την κατηγορούν ότι δε μαγειρεύει
11.06.26 , 09:09 Ιωάννα Τούνη: Έφτιαξε το πιο δυναμωτικό και υγιεινό πρωινό για το καλοκαίρι
11.06.26 , 09:06 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πέφτω για ύπνο, ξυπνάω και έσπασαν τα νερά»
11.06.26 , 09:03 Σαπφώ Νοταρά: Πέθανε μόνη και αβοήθητη με ένα τσιγάρο στο χέρι
11.06.26 , 09:02 BMW M Award με παγκόσμια πρεμιέρα στο MotoGP
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από τη δύσκολη όψη Ερμή - Κρόνου
MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!
Διπλό φονικό Αίγιο: Ο 26χρονος θα έπαιρνε τη μητέρα του στη Γερμανία
Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνια με τον γιο της - Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμσιλή: Oι on air ευχές στην κόρη της, Μαίρη, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της/ βίντεο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή γιορτάζει τα 12α γενέθλια της κόρης της, Μαίρης, και της εύχεται on air.
  • Περιγράφει την ημέρα που γέννησε τη Μαίρη, όταν έσπασαν τα νερά της μετά από έναν ύπνο.
  • Η οικογένεια Σοφού έχει γενέθλια σε κοντινές ημερομηνίες: Γιάννης 8 ετών (27 Απριλίου), Νάγια 13 ετών (Πρωτομαγιά), Σταματίνα (31 Μαΐου) και Θέμης (5 Ιουλίου).
  • Η Σταματίνα εκφράζει την αγάπη της για την κόρη της και αναφέρει ότι είναι ο μήνας των γενεθλίων τους.

Η οικογένεια Σοφού γιορτάζει σήμερα τα γενέθλια της δευτερότοκης κόρης και η μαμά Σταματίνα Τσιμτσιλή ευχήθηκε on air στο κοριτσάκι της, που γίνεται σήμερα 12 ετών. 

«Θέλω να καταχραστώ λίγο τη θέση μου και να πω "Χρόνια πολλά" στο μικρό μου το κοριτσάκι, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του! Είναι ο μήνας των γενεθλίων μας», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Happy Day.

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Θέμη Σοφό: «Ο σύζυγός μου θέλει κι άλλο παιδί»

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη μέρα που γέννηση τη Μαίρη, πριν 12 χρόνια. «Η Μαιρούλα ήταν που ήταν στην κοιλιά, όταν ξεκινήσαμε. Και μια μέρα, σαν σήμερα πριν 12 χρόνια ήταν που είχαμε μια εκπομπή και χορεύαμε, περνάγαμε ωραία, είχαμε έναν καλεσμένο και το μεσημέρι πάω για ύπνο, αντίστοιχα 11 Ιουνίου, 12 χρόνια πριν. Πέφτω για ύπνο, ξυπνάω ξεκούραστη, σηκώνομαι και λέω, “αχ, τι ξεκούραση ήταν αυτή” και έσπασαν τα νερά. Μετά μαιευτήριο», ανέφερε για τη μέρα που γέννησε την δεύτερη κόρη της.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πέφτω για ύπνο, ξυπνάω και έσπασαν τα νερά»

«Μαιράκι, να σε χαιρόμαστε! Σ’ αγαπάμε πολύ», της ευχήθηκε από τον αέρα της εκπομπής. 

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ instagram

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ instagram

Όπως εξήγησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όλα τα μέλη της οικογένειας της έχουν γενέθλια σε πολύ κοντινές ημερομηνίες. «Σ’ έναν μήνα έχουμε όλοι γενέθλια! Κλείνει ο Θέμης την περίοδο γενεθλίων στις 5 Ιουλίου, Καρκινάκι», είπε.

 

  • Στις 27 Απριλίου έχει γενέθλια ο γιος της οικογένειας, Γιάννης - Εφραίμ, ο οποίος φέτος έγινε 8 ετών
  • Την Πρωτομαγιά έχει γενέθλια η πρωτότοκη κόρη, Νάγια, η οποία φέτος έγινε 13 ετών
  • Στις 31 Μαΐου έχει γενέθλια η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα γενέθλια & η on air έκπληξη στο πλατό της εκπομπής

  • Σήμερα 11 Ιουνίου έχει γενέθλια η 12χρονη Μαίρη 
  • και στις 5 Ιουλίου, ο Θέμης Σοφός. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
 |
ΜΑΙΡΗ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top