Τσιμσιλή: Oι on air ευχές στην κόρη της, Μαίρη, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της/ βίντεο Happy Day

Η οικογένεια Σοφού γιορτάζει σήμερα τα γενέθλια της δευτερότοκης κόρης και η μαμά Σταματίνα Τσιμτσιλή ευχήθηκε on air στο κοριτσάκι της, που γίνεται σήμερα 12 ετών.

«Θέλω να καταχραστώ λίγο τη θέση μου και να πω "Χρόνια πολλά" στο μικρό μου το κοριτσάκι, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του! Είναι ο μήνας των γενεθλίων μας», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Happy Day.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη μέρα που γέννηση τη Μαίρη, πριν 12 χρόνια. «Η Μαιρούλα ήταν που ήταν στην κοιλιά, όταν ξεκινήσαμε. Και μια μέρα, σαν σήμερα πριν 12 χρόνια ήταν που είχαμε μια εκπομπή και χορεύαμε, περνάγαμε ωραία, είχαμε έναν καλεσμένο και το μεσημέρι πάω για ύπνο, αντίστοιχα 11 Ιουνίου, 12 χρόνια πριν. Πέφτω για ύπνο, ξυπνάω ξεκούραστη, σηκώνομαι και λέω, “αχ, τι ξεκούραση ήταν αυτή” και έσπασαν τα νερά. Μετά μαιευτήριο», ανέφερε για τη μέρα που γέννησε την δεύτερη κόρη της.

«Μαιράκι, να σε χαιρόμαστε! Σ’ αγαπάμε πολύ», της ευχήθηκε από τον αέρα της εκπομπής.

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ instagram

Όπως εξήγησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όλα τα μέλη της οικογένειας της έχουν γενέθλια σε πολύ κοντινές ημερομηνίες. «Σ’ έναν μήνα έχουμε όλοι γενέθλια! Κλείνει ο Θέμης την περίοδο γενεθλίων στις 5 Ιουλίου, Καρκινάκι», είπε.

Στις 27 Απριλίου έχει γενέθλια ο γιος της οικογένειας, Γιάννης - Εφραίμ, ο οποίος φέτος έγινε 8 ετών

Την Πρωτομαγιά έχει γενέθλια η πρωτότοκη κόρη, Νάγια, η οποία φέτος έγινε 13 ετών

Στις 31 Μαΐου έχει γενέθλια η Σταματίνα Τσιμτσιλή