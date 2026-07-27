Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον γάμο της, με red dress σε γάμο στην Ίο!

Οι αναρτήσεις της από το όμορφο νησί

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται στην Ίο για καλοκαιρινές διακοπές μετά τον γάμο της.
  • Επέλεξε ένα κατακόκκινο μάξι φόρεμα για γάμο φιλικού ζευγαριού στην Ίο.
  • Παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ, Αμερικανό επιχειρηματία, τον Μάιο στη Μεσσηνία.
  • Ο γάμος τους περιλάμβανε πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025 και μεγάλο πάρτι στη Μεσσηνία.
  • Η νύφη εντυπωσίασε με ρομαντικό νυφικό και 3D floral λεπτομέρειες.

Η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ, κι αυτή τη φορά οι αναρτήσεις της στα social media δείχνουν ότι το ζευγάρι επέλεξε την Ίο για το πρώτο του καλοκαίρι ως παντρεμένο.

Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον γάμο της, με red dress σε γάμο στην Ίο!

Το περασμένο Σάββατο η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται στο κυκλαδίτικο νησί. 

Αμαλία Κωστοπούλου: Η μεγάλη αλλαγή στο Instagram μετά τον γάμο της

Ο λόγος επίσκεψής της στο συγκεκριμένο νησί, ήταν ο γάμος-υπερπαραγωγή φιλικού της ζευγαριού.

Η ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η Αμαλία για την περίσταση επέλεξε ένα κατακόκκινο μάξι φόρεμα, με εντυπωσιακή ανοιχτή πλάτη κι επέλεξε να κάνει τα μαλλιά της έναν κομψό κότσο. Ολοκλήρωσε το look της με μια κεντημένη τσάντα με μοβ και κόκκινες πέτρες.

Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου: Λεπτομέρειες από την εμφάνισή της

Αμαλία Κωστοπούλου: Λεπτομέρειες από την εμφάνισή της /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι η όμορφη Αμαλία παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ, Αμερικανό επιχειρηματία και επενδυτή.

Αμαλία Κωστοπούλου σε Τζέικ Μέντγουελ: «Τα καλύτερα 3 χρόνια της ζωής μου!»

Το ζευγάρι ξεκίνησε τους εορτασμούς της κοινής του πορείας πραγματοποιώντας αρχικά έναν πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2025, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Αμαλία Κωστοπούλου κι ο Τζέικ Μέντγουελ την ημέρα του γάμου τους 

Η Αμαλία Κωστοπούλου κι ο Τζέικ Μέντγουελ την ημέρα του γάμου τους /Φωτογραφία Instagram

Ο γάμος τους και το μεγάλο πάρτι έγιναν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, κοντά στο Κάστρο της Πύλου, σε ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό σκηνικό. Την παραμονή της μεγάλης ημέρας, το ζευγάρι υποδέχτηκε τους καλεσμένους του από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα θερμό pre-wedding party με παραδοσιακή ελληνική μουσική και χορό.

Κωστόπουλος για Αμαλία: «Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε μόνο άγχος»

Την ημέρα του γάμου, η νύφη εντυπωσίασε μέσα σε ένα ρομαντικό, στράπλες νυφικό με 3D floral λεπτομέρειες και μακρύ πέπλο. Ο Πέτρος Κωστόπουλος τη συνόδευσε συγκινημένος και την παρέδωσε στον γαμπρό, ενώ δίπλα της βρίσκονταν διαρκώς η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και τα αδέλφια της, Αλεξάνδρα και Μάξιμος, αλλά κι ο μικρός Παναγιώτης - Αντώνιος.

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