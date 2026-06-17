Δείτε όσα είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα για τον γάμο της κόρης του Αμαλίας

Η Αμαλία Κωστοπούλου κι ο Τζέικ Μέντγουελ γιόρτασαν την τρίτη επέτειο της σχέσης τους, λίγες εβδομάδες μετά τον λαμπερό γάμο τους στην Ελλάδα.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε στα social media μια τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια για τη σημαντική αυτή ημέρα.

Στην ανάρτησή της, το ζευγάρι εμφανίζεται να ανταλλάσσει ένα φιλί, ενώ στη λεζάντα η Αμαλία έγραψε: «Τρία χρόνια που σε αγαπώ και τα καλύτερα τρία χρόνια της ζωής μου. Χρόνια μας πολλά, αγάπη μου».

Η ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου /Φωτογραφία Instagram

Ο γάμος στην Πύλο

Η επέτειος ήρθε σε μια ιδιαίτερα χαρούμενη περίοδο για το ζευγάρι, καθώς στις 30 Μαΐου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στην Πύλο. Η τελετή έγινε στο Κάστρο της Πύλου, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Αμέσως μετά τον γάμο, οι νεόνυμφοι ταξίδεψαν στην Ιταλία για τον μήνα του μέλιτος. Επέλεξαν την Τοσκάνη και μέσα από αναρτήσεις τους στα social media έδειξαν στιγμές χαλάρωσης και εικόνες από τις κοινές τους εμπειρίες.

Η αναφορά του Πέτρου Κωστόπουλου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε μιλήσει για τον γάμο της κόρης του μέσα από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο Παρέα, περιγράφοντας τη συγκίνησή του για το νέο βήμα της ζωής της πρωτότοκής του.

Όπως είπε: «Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν…Ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια…Εσείς οι γυναίκες το χαίρεστε ακόμα πιο πολύ. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δε θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δε συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».

Η ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου αναδεικνύει τη στενή σχέση του ζευγαριού σε μια περίοδο που συνδυάζει την προσωπική τους επέτειο με τον πρόσφατο γάμο τους στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια προέρχονται από το Instagram.