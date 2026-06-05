Η Αμαλία Κωστοπούλο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ / Βίντεο: Καλύτερα Δε Γίνεται, Alpha

Μετά τον παραμυθένιο γάμο τους, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ επισκέφθηκαν την Ιταλία, προκειμένου να απολαύσουν τις πρώτες χαλαρές στιγμές της κοινής τους ζωής ως νεόνυμφοι.

Το ζευγάρι βρέθηκε αρχικά στην Τοσκάνη, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες από το υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Το honeymoon συνεχίστηκε στη ρομαντική Ρώμη, την πόλη όπου οι μεγάλοι έρωτες μοιάζουν να σφραγίζονται για πάντα.

Οι δυο τους εξερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε γωνιά της ιταλικής πρωτεύουσας, η οποία αποτελεί από μόνη της ένα ατελείωτο υπαίθριο μουσείο. Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της δεν θα μπορούσαν να μην τιμήσουν και την περίφημη ιταλική κουζίνα, η οποία συγκαταλέγεται δικαίως ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου δεν άφησε ούτε αυτή τη φορά το κοινό της παραπονεμένο, προσφέροντάς του μια μικρή γεύση από το ταξίδι της. Μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειξε στιγμές γεμάτες ανεμελιά, ρομαντισμό και αμέτρητες βόλτες με τον αγαπημένο της στα γραφικά σοκάκια της αιώνιας πόλης.

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Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της το Σάββατο 30 Μαΐου στην Πύλο. Η ίδια φρόντισε να μετατρέψει την ξεχωριστή αυτή ημέρα σε μια μεγάλη γιορτή, η οποία ξεκίνησε με το pre-wedding party και κορυφώθηκε με μια λαμπερή δεξίωση σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Ιδιαίτερα απολαυστική ήταν και η περίοδος της προετοιμασίας του γάμου της, με την Αμαλία Κωστοπούλου να επιμελείται ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια.