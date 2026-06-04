Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Κωστοπούλου στο Instagram

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Αμαλία Κωστοπούλου: Στιγμές από τη γαμήλια τελετή και το pre-wedding πάρτι / Φωτογραφίες: Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ στη Μεσσηνία στις 30 Μαΐου 2026.
  • Σημαντική παρουσία στο γάμο ο Paul Wesley, με καλεσμένους από Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Ο πατέρας της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος, την παρέδωσε στον γαμπρό, ενώ η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού, παρακολούθησε συγκινημένη.
  • Η αδελφή της νύφης, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, ήταν η κουμπάρα και μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες από την τελετή.
  • Η Αλεξάνδρα και η Τζένη Μπαλατσινού εντυπωσίασαν με τις κομψές εμφανίσεις τους.

Το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, η Αμαλία Κωστοπούλου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ, σε μια ημέρα που αναμφίβολα θα θυμάται για πάντα.

Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο

Ο γάμος τελέστηκε στη Μεσσηνία και βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τόσο για την κομψότητα και την αισθητική του όσο και για τους λαμπερούς καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Paul Wesley.

Τη νύφη συνόδευσε στην τελετή ο πατέρας της, Πέτρος Κωστόπουλος, παραδίδοντάς τη στον γαμπρό, ενώ η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού, παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένη μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της κόρης της.

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Κουμπάρα στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου ήταν η μικρότερη αδελφή της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου. Το απόγευμα της Πέμπτης, η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους αδημοσίευτες φωτογραφίες από το ευτυχές γεγονός. 

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν μία φωτογραφία του νιόπαντρου ζευγαριού αμέσως μετά το τέλος της τελετής, γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε ένα παραμυθένιο σκηνικό

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε ένα παραμυθένιο σκηνικό

Η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου πραγματοποίησε μία άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα ultra chic γαλάζιο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, το οποίο τράβηξε τα βλέμματα. Στην ίδια χρωματική παλέτα κινήθηκε και η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού, επιλέγοντας μία εξίσου κομψή δημιουργία.

Οι στιλιστικές επιλογές μητέρας και κόρης απέσπασαν θετικά σχόλια, καθώς συνδύασαν κομψότητα, φινέτσα και διαχρονική αισθητική, χωρίς να περάσουν απαρατήρητες.

 

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Κωστοπούλου
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