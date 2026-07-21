Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον και σαφές οικονομικό αποτύπωμα, καθώς οι Χούθι ανακοίνωσαν πλήρη ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν συνεχίζονται για 10η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια περίοδο, καταγράφονται ιρανικά αντίποινα σε βάσεις του Κουβέιτ και της Ιορδανίας, με τις εξελίξεις να εντείνουν την ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας και μεταφορών.

Το νέο επεισόδιο αφορά δύο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, τα Στενά του Ορμούζ και τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου και της ενεργειακής τροφοδοσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο υλικό, στο Ορμούζ η κίνηση έχει υποχωρήσει κατά 66%, ενώ αναφέρεται ότι το Ιράν βομβαρδίζει πλοία και απαιτεί υπέρογκα διόδια.

Χούθι: αποκλεισμός για σαουδαραβικά πλοία και λιμάνια

Οι Χούθι άνοιξαν νέο μέτωπο στη θάλασσα, ανακοινώνοντας ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Όπως αναφέρεται, στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στοχοποιούν κάθε σαουδαραβικό πλοίο, μπλοκάροντας τη διέλευση σε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της ναυσιπλοΐας.

Ο Γιαχία Σαρία, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, δήλωσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης ανακοινώνουν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, στη βάση της αρχής "αποκλεισμός για αποκλεισμό"».

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Χούθι απηύθυναν προειδοποίηση προς τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι πλοία με προορισμό σαουδαραβικά λιμάνια ή με αναχώρηση από αυτά μπορεί να στοχοποιηθούν.

Ορμούζ και Μπαμπ ελ-Μαντέμπ: διπλή πίεση στη ναυσιπλοΐα

Η παράλληλη πίεση στα Στενά του Ορμούζ και στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ ενισχύει τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές. Το Ορμούζ αποτελεί κομβικό πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου του Κόλπου, ενώ το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τις βασικές γραμμές προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται ήδη σε πολεμική ένταση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέων επιβαρύνσεων στο κόστος μεταφοράς, στην ασφάλιση πλοίων και στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Πώς επηρεάζονται πετρέλαιο, ρεύμα και τιμές

Η οικονομική διάσταση της κρίσης αποτυπώνεται άμεσα στην ανησυχία για την τιμή του πετρελαίου και για νέο κύμα ανατιμήσεων. Όπως επισημαίνεται ότι κάθε άνοδος κατά ένα δολάριο στο βαρέλι μεταφράζεται σε ακριβότερη βενζίνη, υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις.

Ο ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής, Μάικλ Στίβενς, δήλωσε: «Αν είστε ο Ντόναλντ Τραμπ και θέλετε να δείτε την τιμή του πετρελαίου στα 70 δολάρια το βαρέλι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αντίθετα, θα δημιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις στις δυτικές οικονομίες αλλά και στις ασιατικές»,

Με βάση τα ίδια δεδομένα, ενδεχόμενη παρατεταμένη ακινητοποίηση της ναυσιπλοΐας σε αυτούς τους διαδρόμους θα επιβάρυνε άμεσα την κατανάλωση, τις μεταφορές και την τιμολόγηση βασικών αγαθών.

Διαδηλώσεις στη Σαναά υπέρ του μπλόκου

Στη Σαναά της Υεμένης πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις υποστηρικτών των Χούθι, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στην απόφαση για τον ναυτικό αποκλεισμό.

Στο σχετικό απόσπασμα μεταφέρεται η δήλωση: «Η απόφαση είναι σοφή και αποτελεί απάντηση στη σαουδαραβική επιθετικότητα και τον αποκλεισμό της χώρας μας».

10η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν

Παράλληλα με το μέτωπο στη θάλασσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Η τελευταία επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων, όπως αναφέρεται, διήρκεσε πέντε ώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη μέσω ανάρτησης, δηλώνοντας: «Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα αντιμετωπίζει αντίποινα πολλαπλάσια του πλήγματος που προκάλεσε».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται ενώ η ένταση κλιμακώνεται στρατιωτικά και διπλωματικά, με το ενδεχόμενο περαιτέρω σύγκρουσης να παραμένει ανοιχτό.

Μήνυμα Τεχεράνης μετά τις αμερικανικές επιθέσεις

Η απάντηση από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ήταν άμεση. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, προειδοποίησε για τις συνέπειες που, όπως είπε, θα υπάρξουν σε περίπτωση χερσαίας επέμβασης.

Η δήλωσή του έχει ως εξής: «Θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι ακριβώς σε εκείνες τις περιοχές -και δεν είναι λίγοι- που μετρούν τις στιγμές μέχρι να μπορέσουν να τους "υποδεχθούν".»

Η νέα αυτή προειδοποίηση από την Τεχεράνη έρχεται μετά τη συνέχιση των αμερικανικών πληγμάτων και ενώ η περιοχή παρακολουθεί την αλληλουχία στρατιωτικών και οικονομικών αντιδράσεων.