Ισραήλ: Κροκόδειλοι του Νείλου θα χρησιμοποιούνται στις φυλακές

Το ακραίο σχέδιο Μπεν Γκβιρ για Παλαιστίνιους κρατούμενους

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Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία pexels (Jean-Paul Wettstein)
Ισραήλ: Ανοίγει O Δρόμος Για Φυλακές Με Κροκόδειλους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ισραηλινή κυβέρνηση προχωρά στην τοποθέτηση κροκοδείλων γύρω από φυλακές.
  • Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ίντιτ Σίλμαν, άλλαξε το νομικό καθεστώς των κροκοδείλων του Νείλου.
  • Οι κροκόδειλοι χαρακτηρίζονται ως «εκτρεφόμενα» ή «διαχειριζόμενα άγρια ζώα».
  • Η ρύθμιση επιτρέπει την κατοχή τους από κρατικούς φορείς ασφαλείας.
  • Το σχέδιο αποσκοπεί στην αποτροπή αποδράσεων Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του αμφιλεγόμενου σχεδίου για την τοποθέτηση κροκοδείλων γύρω από ισραηλινές φυλακές έκανε η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ίντιτ Σίλμαν, άλλαξε το νομικό καθεστώς των κροκοδείλων του Νείλου, χαρακτηρίζοντάς τους «εκτρεφόμενα» ή «διαχειριζόμενα άγρια ζώα». Η απόφαση επιτρέπει πλέον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την κατοχή τους από κρατικούς φορείς ασφαλείας.

Η ρύθμιση θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για το σχέδιο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έχει προτείνει τη δημιουργία φυλακής περικυκλωμένης από τάφρους ή υδάτινες ζώνες με κροκοδείλους, ώστε να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων.

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