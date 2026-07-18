Ισραήλ: Ανοίγει O Δρόμος Για Φυλακές Με Κροκόδειλους

Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του αμφιλεγόμενου σχεδίου για την τοποθέτηση κροκοδείλων γύρω από ισραηλινές φυλακές έκανε η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ίντιτ Σίλμαν, άλλαξε το νομικό καθεστώς των κροκοδείλων του Νείλου, χαρακτηρίζοντάς τους «εκτρεφόμενα» ή «διαχειριζόμενα άγρια ζώα». Η απόφαση επιτρέπει πλέον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την κατοχή τους από κρατικούς φορείς ασφαλείας.

Η ρύθμιση θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για το σχέδιο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έχει προτείνει τη δημιουργία φυλακής περικυκλωμένης από τάφρους ή υδάτινες ζώνες με κροκοδείλους, ώστε να αποτρέπονται αποδράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων.

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