Πού θα χτυπήσει ο καύσωνας και πόσο θα διαρκέσει. Η πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και σε αρκετές περιοχές της χώρας και να ξεπερνά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Όπως εξήγησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο καύσωνας θα διαρκέσει έως και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας από τα βόρεια.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως εξήγησε, αναμένονται κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, όπου δε θα επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα.

Στη ζώνη των υψηλών θερμοκρασιών περιλαμβάνονται:

Οι Σέρρες στη Βόρεια Ελλάδα

Η Θεσσαλία, με τη Λάρισα να βρίσκεται στο επίκεντρο

Η Φθιώτιδα και η Βοιωτία στη Στερεά Ελλάδα

Τμήματα της Αττικής, αν και όχι στον ίδιο βαθμό

Η Αργολίδα

Η περιοχή της Σπάρτης στην Πελοπόννησο

Καιρός: Πότε κορυφώνεται ο καύσωνας

Το θερμό κύμα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, με τις θερμές αέριες μάζες να έχουν κινηθεί από την Ιταλία και την κεντρική Μεσόγειο προς την Ελλάδα.

Ήδη καταγράφηκε το πρώτο 40άρι στην περιοχή της Κόνιτσας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω άνοδος.

Ο καύσωνας αναμένεται να διαρκέσει 100 ώρες και πιο δύσκολες ημέρες θα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα, ενώ και την Τρίτη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Από την Τετάρτη, ο καύσωνας αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, αρχικά από τη βόρεια Ελλάδα.

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Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η Αθήνα αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις πιο ευάλωτες περιοχές οι τιμές θα είναι υψηλότερες:

Η Λάρισα αναμένεται να φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς

Η Λαμία ενδέχεται να αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς

Η Αργολίδα και η περιοχή της Σπάρτης μπορεί επίσης να καταγράψουν θερμοκρασίες έως 41-42 βαθμούς

«Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι, παρά τις πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες, οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να παραμείνουν περίπου στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου», δήλωσε ο κ. Κολυδάς, εξηγώντας ότι τα κτίρια δεν έχουν ακόμη προλάβει να αποθηκεύσουν μεγάλα ποσά θερμότητας, γεγονός που σημαίνει ότι το βράδυ η αίσθηση της ζέστης θα είναι πιο υποφερτή.

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