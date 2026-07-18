Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου καθώς γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η ηθοποιός-τραγουδίστρια πριν μερικές ημέρες έζησε το όνειρό της. Συγκεκριμένα, μία από τις αγαπημένες της μπάντες, οι Metallica κοινοποίησαν δημόσια τη διασκευή της για το τραγούδι τους “The Unforgiven II” στα πλαίσια του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού #GetTheReLoadOut.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κι ο Φώτης Μπερνάντο είναι πολύ ερωτευμένοι! /Φωτογραφία Instagram

Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλιά της, και τα 49 της χρόνια, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου θέλησε να κάνει τον δικό της απολογισμό.

Η ανάρτησή της:

«Ξέρεις ποιά είσαι και αν δεν αφήσεις τον κόσμο να σε τραβήξει σε άλλες κατευθύνσεις, όλα είναι δρομολογημένα απ’ την ψυχή σου να σε πάνε εκεί που θες να πας. Το 1990 ήξερα. Το 2026, ξέρω πάλι. Στο μεσοδιάστημα έκανα ό,τι μπορούσα να χωρέσω σε καταστάσεις που δεν είχα καμία δουλειά να βρίσκομαι. Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Και ξεκινάω ξανά. Ένα χρόνο πριν τον μισό αιώνα, μέσα μου βρήκα την ενέργεια της εφηβείας μου, και αυτή με πήρε και με σήκωσε! Κυριολεκτικά!

Ευχαριστώ κάθε χρόνο τους δασκάλους μου, τους δύσκολους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου, τους κακοποιητές, τους ανθρώπους που αγάπησα και με πέταξαν μέσα στο σκοτάδι. Φέτος ευχαριστώ εμένα.

Που επέμεινα και άντεξα και συνειδητοποίησα και προσπάθησα. Που διάλεξα τη φυλή μου και και όχι τις επιφανειακές και εφήμερες ικανοποιήσεις. Είμαι τόσο ευγνώμων που μεγαλώνω. Μην ακούτε κανέναν. Μόνο το παιδί μέσα σας» έγραψε στην ανάρτησή της.