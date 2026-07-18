«Υγιής Γήρανση». Τι σημαίνει και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα σου;

Μια έρευνα συσχετίζει τη βιολογική γήρανση με την υγεία των νέων γενιών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.07.26 , 16:17 Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
18.07.26 , 16:13 FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
18.07.26 , 16:00 «Υγιής Γήρανση». Τι σημαίνει και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα σου;
18.07.26 , 15:56 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκλεισε τα 49 και έκανε τον δικό της απολογισμό
18.07.26 , 15:16 Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο
18.07.26 , 14:48 Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
18.07.26 , 14:36 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια
18.07.26 , 14:34 Γαργαλιάνοι: Συνελήφθησαν πρώην πρόεδρος και πυροσβέστης για εμπρησμούς
18.07.26 , 14:19 Λιβάνης: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας - Γιατί ακύρωσε τις εμφανίσεις
18.07.26 , 14:06 Μπαξεβανάκη: «Αισθάνθηκα ότι, μεταφυσικά, με βοήθησε να μπω στο θέατρο»
18.07.26 , 14:05 Ολυμπιακός: Ένας εξτρέμ 20 ως 30 εκατομμύρια! Τι λένε στην Ιταλία για Μόρο
18.07.26 , 14:00 Σκέφτεσαι να συζήσεις; Μήπως οδεύεις προς τον χωρισμό χωρίς να το ξέρεις;
18.07.26 , 13:50 Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
18.07.26 , 13:43 Μεγάλη φωτιά στον Κίσσαμο Χανίων - Ήχησε το 112
18.07.26 , 13:25 Μόσχα: Σκοτείνιασε ο ουρανός μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»
Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Λιβάνης: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας - Γιατί ακύρωσε τις εμφανίσεις
Μαρία Αντωνά: «5 ώρες στο τιμόνι χωρίς στάση»
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
FIAT Grande Panda: Τώρα με 17.990 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι οι σημερινές γενιές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πάντα με γοήτευε ο χρόνος. Το πώς κυλάει, πώς μας αλλάζει, πώς αφήνει τα σημάδια του πάνω μας. Για χρόνια, η γήρανση ήταν για μένα συνώνυμη με τις ρυτίδες, τα λευκά μαλλιά, ίσως και μια αλλαγή στην ενέργεια. Μια φυσική διαδικασία που ακολουθεί τους αριθμούς του ημερολογίου.

Nonnamaxxing: Το μυστικό μακροζωίας των γιαγιάδων της Ιταλίας

Όμως, το τελευταίο διάστημα, μια νέα οπτική αρχίζει να διαμορφώνεται, μια οπτική που με έκανε να αναρωτηθώ: μήπως η ηλικία που δείχνει το σώμα μου δεν είναι πάντα η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητά μου;

Αυτή η ερώτηση έγινε πιο επιτακτική όταν άρχισα να ακούω όλο και πιο συχνά για περιπτώσεις καρκίνου σε ανθρώπους που θεωρούνταν νέοι. Καρκίνος του παχέος εντέρου, του μαστού, της μήτρας, των πνευμόνων… Διαγνώσεις που παλιότερα συνδέονταν κυρίως με μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα εμφανίζονται σε φίλες, γνωστές, ή ακόμα και σε ιστορίες που διαβάζω.

ageing

Σκέφτηκα αμέτρητες φορές τους πιθανούς λόγους: η διατροφή μας, το άγχος, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Όμως, πρόσφατα έμαθα για μια έρευνα που, αντί να εστιάζει σε ένα μόνο αίτιο, προσφέρει μια πιο σφαιρική απάντηση: τη βιολογική γήρανση.

Μια νέα μελέτη εστιάζει στην υγιή γήρανση και με κάνει να δω αλλιώς την υγεία μου

ageing

Φαντάσου το σώμα σου σαν ένα μηχάνημα. Έχει μια ημερομηνία κατασκευής (τη χρονολογική σου ηλικία), αλλά ο τρόπος που λειτουργεί, η φθορά που έχει υποστεί, η «παλαιότητά» του, είναι η βιολογική του ηλικία. Αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την πραγματική σου ηλικία.

Μια σημαντική μελέτη, δημοσιευμένη στο Nature Medicine, έδειξε ότι οι νεότερες γενιές φαίνεται να γερνούν βιολογικά πιο γρήγορα από τις προηγούμενες, ακόμη και στην ίδια ηλικία. Και αυτό το εύρημα δεν είναι μόνο μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Όσο πιο γρήγορα γερνάει βιολογικά κάποιος, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχει να αναπτύξει καρκίνο πριν καν κλείσει τα 55.

ageing

Οι ερευνητές, εξετάζοντας δεδομένα υγείας από χιλιάδες άτομα, δεν κοίταξαν απλώς τα γενέθλια. Αξιολόγησαν τη βιολογική ηλικία μέσα από διάφορους δείκτες στο αίμα και άλλες μετρήσεις. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν εντυπωσιακό: οι άνθρωποι που γεννήθηκαν πιο πρόσφατα, έδειχναν σημάδια γήρανσης στο σώμα τους, που ήταν πιο προχωρημένα σε σχέση με άτομα της ίδιας χρονολογικής ηλικίας από παλαιότερες γενιές. Στην ουσία, ήταν σαν να ζούσαν σε «ταχύ ρυθμό», με το βιολογικό τους ρολόι να τρέχει πιο γρήγορα.

Και οι επιπτώσεις δεν σταματούν εκεί. Τα άτομα με την πιο επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση είχαν αυξημένο κίνδυνο για ορισμένους καρκίνους, όπως του πνεύμονα, του γαστρεντερικού συστήματος και της μήτρας. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε κάτι ακόμα πιο ειδικό: η γήρανση δεν επηρεάζει όλα τα όργανα με τον ίδιο τρόπο.

ageing

Για παράδειγμα, μια πιο γρήγορη γήρανση του ανοσοποιητικού συστήματος φάνηκε να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα, ενώ η ταχύτερη γήρανση του λιπώδους ιστού σχετίστηκε με κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό μου έδειξε ότι το σώμα μου είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, όπου κάθε μέρος έχει τη δική του «ηλικία».

Διάβασε ολόκληρη την έρευνα για την υγιή γήρανση στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 |
ΓΗΡΑΝΣΗ
 |
ΠΡΟΩΡΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
 |
ΗΛΙΚΙΑ
 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 |
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γραμμωμένα Χέρια: 5 Ασκήσεις Που Μπορείς Να Κάνεις Στο Σπίτι
Fitness
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Ρολόι βημάτων και περπάτημα
Fitness
Άσε το ρολόι βημάτων στο συρτάρι και περπάτησε περισσότερο
Μακροζωΐα και οδονικό νήμα
Fitness
Θες να ζήσεις περισσότερο; Βάλε το οδοντικό νήμα στην καθημερινότητα σου
Συμπλήρωμα ενδυνάμωσης μυών
Fitness
Οι διαφορές που θα δεις στη φυσική σου κατάσταση, με συμπλήρωμα ενδυνάμωσης
Αργή ντοπαμίνη και ευτυχία
Fitness
Θες να νιώθεις χαρούμενη; Η «αργή ντοπαμίνη» είναι ίσως η μόνη απάντηση
Ενυδάτωση στον καύσωνα
Fitness
Έτσι καταφέρνω να παραμένω ενυδατωμένη μέσα στον καύσωνα
Προπόνηση στο γυμναστήριο
Fitness
Τι πρέπει να τρώμε πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση;
Καλοκαίρι και Πανάδες
Fitness
3+1 κινήσεις για να αποφύγεις τη δημιουργία πανάδων το καλοκαίρι
Yγιεινά Σνακ Για Τη Θάλασσα
Fitness
Yγιεινά σνακ και ντιπ για την παραλία- Ρυθμίζουν και το σάκχαρο στο αίμα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top