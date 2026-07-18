Πάντα με γοήτευε ο χρόνος. Το πώς κυλάει, πώς μας αλλάζει, πώς αφήνει τα σημάδια του πάνω μας. Για χρόνια, η γήρανση ήταν για μένα συνώνυμη με τις ρυτίδες, τα λευκά μαλλιά, ίσως και μια αλλαγή στην ενέργεια. Μια φυσική διαδικασία που ακολουθεί τους αριθμούς του ημερολογίου.

Όμως, το τελευταίο διάστημα, μια νέα οπτική αρχίζει να διαμορφώνεται, μια οπτική που με έκανε να αναρωτηθώ: μήπως η ηλικία που δείχνει το σώμα μου δεν είναι πάντα η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητά μου;

Αυτή η ερώτηση έγινε πιο επιτακτική όταν άρχισα να ακούω όλο και πιο συχνά για περιπτώσεις καρκίνου σε ανθρώπους που θεωρούνταν νέοι. Καρκίνος του παχέος εντέρου, του μαστού, της μήτρας, των πνευμόνων… Διαγνώσεις που παλιότερα συνδέονταν κυρίως με μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα εμφανίζονται σε φίλες, γνωστές, ή ακόμα και σε ιστορίες που διαβάζω.

Σκέφτηκα αμέτρητες φορές τους πιθανούς λόγους: η διατροφή μας, το άγχος, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Όμως, πρόσφατα έμαθα για μια έρευνα που, αντί να εστιάζει σε ένα μόνο αίτιο, προσφέρει μια πιο σφαιρική απάντηση: τη βιολογική γήρανση.

Μια νέα μελέτη εστιάζει στην υγιή γήρανση και με κάνει να δω αλλιώς την υγεία μου

Φαντάσου το σώμα σου σαν ένα μηχάνημα. Έχει μια ημερομηνία κατασκευής (τη χρονολογική σου ηλικία), αλλά ο τρόπος που λειτουργεί, η φθορά που έχει υποστεί, η «παλαιότητά» του, είναι η βιολογική του ηλικία. Αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την πραγματική σου ηλικία.

Μια σημαντική μελέτη, δημοσιευμένη στο Nature Medicine, έδειξε ότι οι νεότερες γενιές φαίνεται να γερνούν βιολογικά πιο γρήγορα από τις προηγούμενες, ακόμη και στην ίδια ηλικία. Και αυτό το εύρημα δεν είναι μόνο μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Όσο πιο γρήγορα γερνάει βιολογικά κάποιος, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχει να αναπτύξει καρκίνο πριν καν κλείσει τα 55.

Οι ερευνητές, εξετάζοντας δεδομένα υγείας από χιλιάδες άτομα, δεν κοίταξαν απλώς τα γενέθλια. Αξιολόγησαν τη βιολογική ηλικία μέσα από διάφορους δείκτες στο αίμα και άλλες μετρήσεις. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν εντυπωσιακό: οι άνθρωποι που γεννήθηκαν πιο πρόσφατα, έδειχναν σημάδια γήρανσης στο σώμα τους, που ήταν πιο προχωρημένα σε σχέση με άτομα της ίδιας χρονολογικής ηλικίας από παλαιότερες γενιές. Στην ουσία, ήταν σαν να ζούσαν σε «ταχύ ρυθμό», με το βιολογικό τους ρολόι να τρέχει πιο γρήγορα.

Και οι επιπτώσεις δεν σταματούν εκεί. Τα άτομα με την πιο επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση είχαν αυξημένο κίνδυνο για ορισμένους καρκίνους, όπως του πνεύμονα, του γαστρεντερικού συστήματος και της μήτρας. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε κάτι ακόμα πιο ειδικό: η γήρανση δεν επηρεάζει όλα τα όργανα με τον ίδιο τρόπο.

Για παράδειγμα, μια πιο γρήγορη γήρανση του ανοσοποιητικού συστήματος φάνηκε να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα, ενώ η ταχύτερη γήρανση του λιπώδους ιστού σχετίστηκε με κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό μου έδειξε ότι το σώμα μου είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, όπου κάθε μέρος έχει τη δική του «ηλικία».

Διάβασε ολόκληρη την έρευνα για την υγιή γήρανση στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου