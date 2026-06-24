Nonnamaxxing: Το μυστικό μακροζωίας των γιαγιάδων της Ιταλίας

Μήπως οι Ιταλίδες έχουν βρει τα μυστικά για μία καλή (και μεγάλη) ζωή; Ξέραμε ήδη ότι η Ιταλία βρίσκεται στις Blue Zones, τις περιοχές με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, όπως η Ικαρία, αλλά τώρα μαθαίνουμε για ένα trend, που προκύπτει από τις γιαγιάδες που ζουν εκεί, και ξέρουν πώς να το κάνουν σωστά.

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Ο όρος nonnamaxxing προέρχεται από τη λέξη “nonna”, δηλαδή «γιαγιά» και το maxxing. Πώς μπορείς δηλαδή να αυξήσεις τα χρόνια της ζωής σου ακολουθώντας το lifestyle τους. Πάμε να το ανακαλύψουμε αμέσως για να κρατήσουμε σημειώσεις.

Λατρεύουν το ότι μεγαλώνουν

Αντί να πάθουν πανικό με τις ρυτίδες και τις άσπρες τρίχες, το αποδέχονται ως μέρος της ζωής και καλωσορίζουν τα επόμενα κεφάλαια της ζωής τους. Δεν σταματούν να ζουν και να ντύνονται όπως τους αρέσει, απλώς δεν μελαγχολούν επειδή δεν είναι πια νέες.

Βοηθούν την κοινότητα

Αν έχουν εγγόνια, μπορεί να τα προσέχουν καθημερινά, πράγμα που μας είναι αρκετά γνώριμο. Ακόμα όμως κι αν δεν έχουν, συμμετέχουν σε συλλόγους, βοηθούν τους γείτονες αν χρειαστεί και προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν.

Περπατούν καθημερινά

Αντικειμενικά, είναι πιο εύκολο να περπατάς αν ζεις σε χωριό ή νησί, αλλά αυτό δεν πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και για εμάς που ζούμε στην πόλη. Όταν μιλάμε για αποστάσεις που δεν είναι πολύ μεγάλες, μπορούμε να περπατάμε. Είναι εξάλλου η καλύτερη μορφή άσκησης, που εκτός από μακροζωία, μας γεμίζει και ενδορφίνες.

Dolce far Niente

Οι Ιταλοί μάς έμαθαν τη γλύκα του να μην κάνεις τίποτα και είναι ένα κοινό που μοιραζόμαστε μαζί τους. Ωστόσο, οι γρήγοροι ρυθμοί και η απαιτητική καθημερινότητα μάς κάνουν να ξεχνάμε την αξία του να απολαμβάνεις απλώς τον καφέ σου, να ξαπλώνεις χωρίς να κάνεις κάτι ή να ρεμβάζεις με καλή παρέα. Αυτές οι στιγμές είναι απαραίτητες για όλο τον χρόνο και όχι μόνο για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τρώνε εποχιακά προϊόντα

Τα τελευταία χρόνια ανακαλύψαμε πόσο σημαντικό είναι να τρεφόμαστε με τα φρούτα και λαχανικά κάθε εποχής, έτσι ώστε να είναι φρέσκα και με λιγότερα συντηρητικά. Και φυσικά, η μεσογειακή διατροφή με κοτόπουλο, ψάρι, ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά και τα πάντα σε ισορροπία είναι το κλειδί σε έναν γερό οργανισμό και ένα υγιές ανοσοποιητικό.

Δεν απομονώνονται

Δεν κλείνονται στον εαυτό τους κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα, αλλά το μοιράζονται με φίλους, γείτονες και όσους ανήκουν στην κοινότητά τους. Ακόμα και αν ζουν μόνες, αναγνωρίζουν τη σημασία των ανθρώπων στη ζωή τους και στρέφονται πάντα σε εκείνους, και στα καλά και στα άσχημα.

Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι που νιώθουν ότι έχουν έναν σκοπό, ακόμα και αν αυτός είναι μικρός, διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο για κατάθλιψη. Επίσης, με το πέρασμα του χρόνου, η γνωστική λειτουργία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Συνεπώς, αν έχεις φίλους, βρίσκεις λόγο να σηκώνεσαι κάθε πρωί και λύνεις και κανένα σταυρόλεξο, θα ζήσεις πολλά (και κυρίως, ποιοτικά) χρόνια.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου