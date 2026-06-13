Το να παραμείνεις σε φόρμα μετά τα 40 σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά η Jill Brown, πιστοποιημένη προπονήτρια υγείας και διατροφής, πιστεύει ότι είναι απολύτως εφικτό, αρκεί να είσαι πρόθυμη να αλλάξεις λίγο τον τρόπο που συνήθιζες να κάνεις τα πράγματα όταν ήσουν 20 ή 30 χρονών.

«Άλλαξα εντελώς την ρουτίνα μου καθώς πλησίαζα τα 40 και τότε κατάφερα να φτάσω στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής μου. Έκανα το ίδιο και στα 50», είπε.

Τα τέσσερα tips για να το πετύχεις

Η κίνηση είναι το κλειδί, ειδικά αν περνάς πολλές ώρες καθισμένη στο γραφείο από το 9 έως το 5. «Για να μπεις σε έλλειμμα θερμίδων και να χάσεις λίπος, μπορούμε απλώς να μειώσουμε τον χρόνο αδράνειας», λέει η Brown. «Αν δουλεύεις σε γραφείο, θέσε ένα χρονοδιακόπτη για να κάνεις 20 jumping jacks ή 10 καθίσματα κάθε ώρα. Έτσι, θα κάψεις περισσότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Οι δουλειές του σπιτιού και άλλα πράγματα στη λίστα με τις υποχρεώσεις σου επίσης βοηθούν στον στόχο σου. «Οι δουλειές στο σπίτι, η χρήση των σκαλοπατιών, το να κάνεις τα ψώνια σου αντί να τα παραγγέλνεις από το Amazon ή το Instacart, όλα αυτά προστίθενται στην καύση θερμίδων», προσθέτει η Brown.

Αλλαγή ρουτίνας

Ακόμα κι αν η γυμναστική σου ρουτίνα σε κράτησε σε φόρμα για χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί για πάντα. «Τα σώματά μας προσαρμόζονται στο άγχος. Η άσκηση είναι μια μορφή άγχους», εξηγεί η Brown.

«Όσο περισσότερο κάνεις μια συγκεκριμένη άσκηση ή ρουτίνα, τόσο πιο αποτελεσματικός γίνεσαι σε αυτήν». Παρόλο που αυτό ακούγεται καλό θεωρητικά, για να κάψεις περισσότερες θερμίδες πρέπει να είσαι «λιγότερο αποδοτικός».

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Συντάκτης άρθρου: Μαρία Χαμηλάκη