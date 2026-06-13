Τέσσερις απαράβατοι κανόνες για να παραμείνεις fit μετά τα 40

Η κίνηση είναι το κλειδί, ειδικά αν είσαι πολλές ώρες καθισμένη στο γραφείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.06.26 , 12:00 Τέσσερις απαράβατοι κανόνες για να παραμείνεις fit μετά τα 40
13.06.26 , 11:55 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
13.06.26 , 11:48 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ
13.06.26 , 11:30 Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Άλσος στις 6 & 7 Ιουλίου
13.06.26 , 11:18 LINGO: Αγωνία και ανατροπές μέχρι τον τελευταίο γύρο!
13.06.26 , 11:10 Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
13.06.26 , 11:06 Leapmotor Β05: Τι ξεχωριστό έχει το νέο μοντέλο
13.06.26 , 10:17 Έκλεισε mega deal 6 εκατομμυρίων ο Ολυμπιακός
13.06.26 , 10:11 Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Οι φωτογραφίες από το pre-wedding party τους
13.06.26 , 10:00 Brat Summer Pasta: Λίγο καλοκαίρι ακόμα στο πιάτο σου
13.06.26 , 09:53 Ημερίδα οδικής ασφάλειας στο 5ο δημοτικό σχολείο Γλυφάδας
13.06.26 , 09:52 Άνω Λιόσια : 3 επιβάτες αστικού λεωφορείου ελαφρά τραυματίες σε τροχαίο
13.06.26 , 09:11 Εχθροπραξίες ΗΠΑ – Ιράν παρά την αισιοδοξία για συμφωνία!
13.06.26 , 09:03 Νικηφόρος Λύτρας: Ο ζωγράφος που πέθανε από τις ίδιες του τις μπογιές
13.06.26 , 09:00 Hyundai: Ο απίστευτος αριθμός αυτοκινήτων στο FIFA World Cup 2026
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Κατερίνα Καινούργιου: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Ταύρο και τους Διδύμους το Σαββατοκύριακο
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Γκουντάρας: Η συγκινητική του ανάρτηση για την αποφοίτηση του γιου του
Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Οι φωτογραφίες από το pre-wedding party τους
Αποχώρηση από «Το Πρωινό» - Αποκάλυψε ότι δε θα είναι του χρόνου στο πάνελ
Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Με τη σωστή ισορροπία άσκησης, ξεκούρασης και διατροφής, η φυσική κατάσταση διατηρείται και μετά τα 40

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το να παραμείνεις σε φόρμα μετά τα 40 σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά η Jill Brown, πιστοποιημένη προπονήτρια υγείας και διατροφής, πιστεύει ότι είναι απολύτως εφικτό, αρκεί να είσαι πρόθυμη να αλλάξεις λίγο τον τρόπο που συνήθιζες να κάνεις τα πράγματα όταν ήσουν 20 ή 30 χρονών.

Άλλαξε τον τρόπο που περπατάς, και δες μεγάλη αλλαγή

«Άλλαξα εντελώς την ρουτίνα μου καθώς πλησίαζα τα 40 και τότε κατάφερα να φτάσω στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής μου. Έκανα το ίδιο και στα 50», είπε.

Τα τέσσερα tips για να το πετύχεις

ftiness 40

Η κίνηση είναι το κλειδί, ειδικά αν περνάς πολλές ώρες καθισμένη στο γραφείο από το 9 έως το 5. «Για να μπεις σε έλλειμμα θερμίδων και να χάσεις λίπος, μπορούμε απλώς να μειώσουμε τον χρόνο αδράνειας», λέει η Brown. «Αν δουλεύεις σε γραφείο, θέσε ένα χρονοδιακόπτη για να κάνεις 20 jumping jacks ή 10 καθίσματα κάθε ώρα. Έτσι, θα κάψεις περισσότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Οι δουλειές του σπιτιού και άλλα πράγματα στη λίστα με τις υποχρεώσεις σου επίσης βοηθούν στον στόχο σου. «Οι δουλειές στο σπίτι, η χρήση των σκαλοπατιών, το να κάνεις τα ψώνια σου αντί να τα παραγγέλνεις από το Amazon ή το Instacart, όλα αυτά προστίθενται στην καύση θερμίδων», προσθέτει η Brown. 

Αλλαγή ρουτίνας

ftiness 40

Ακόμα κι αν η γυμναστική σου ρουτίνα σε κράτησε σε φόρμα για χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί για πάντα. «Τα σώματά μας προσαρμόζονται στο άγχος. Η άσκηση είναι μια μορφή άγχους», εξηγεί η Brown.

«Όσο περισσότερο κάνεις μια συγκεκριμένη άσκηση ή ρουτίνα, τόσο πιο αποτελεσματικός γίνεσαι σε αυτήν». Παρόλο που αυτό ακούγεται καλό θεωρητικά, για να κάψεις περισσότερες θερμίδες πρέπει να είσαι «λιγότερο αποδοτικός».

Διαβάστε τα μυστικά της καλής φυσικής κατάστασης, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Μαρία Χαμηλάκη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΑΣΚΗΣΗ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 |
ΓΡΑΦΕΙΟ
 |
ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ
 |
ΚΙΝΗΣΗ
 |
40 ΕΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top