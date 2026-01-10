Banded Glute Bridges: Η top άσκηση για στρογγυλούς γλουτούς!

Η fittness και lifestyle TikToker Κατερίνα Καραγιάννη μοιράζεται μαζί μας την απόλυτη άσκηση για την ενδυνάμωση των γλουτών, την οποία μπορούμε να εντάξουμε όλες εύκολα στο πρόγραμμά μας. Μπορούμε να την κάνουμε είτε βρισκόμαστε στο γυμναστήριο είτε στο σπίτι μας. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα απλό λάστιχο (resistance band).

Πρόκειται για τα Banded Glute Bridges, μια άσκηση που στοχεύει στην απομόνωση των γλουτών και μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα με ελάχιστο εξοπλισμό.

Πώς να την εκτελέσετε

Η Κατερίνα μας δείχνει πώς ένα απλό λάστιχο (resistance band) τοποθετημένο λίγο πάνω από τα γόνατα μπορεί να κάνει τη διαφορά, προσθέτοντας την απαραίτητη αντίσταση. Για όσες θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδο δυσκολίας, η χρήση ενός επιπλέον βάρους —όπως ένα kettlebell ή ένας αλτήρας— στην περιοχή της λεκάνης είναι ιδανική για να δείτε διαφορά.

Η πρόταση της Κατερίνας είναι να εκτελούμε 3 σετ των 20 επαναλήψεων μετά από κάθε προπόνηση upper body. Είναι η ιδανική άσκηση "finisher" για το κλείσιμο της προπόνησής μας, ειδικά μετά από κάθε upper day (προπόνηση άνω κορμού), ώστε να κρατάμε τους γλουτούς ενεργοποιημένους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τις άλλες μέρες φυσικά, έχουμε ποικιλία «βαριών» ασκήσεων για γλουτούς.

Δες το βίντεο και εκτέλεσέ τη σωστά:

Σε τι βοηθούν τα Banded Glute Bridges