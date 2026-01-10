Banded Glute Bridges: Η top άσκηση για στρογγυλούς γλουτούς!

Η fittness TikToker Κατερίνα Καραγιάννη μοιράζεται μαζί μας το tip της

Fitness
Banded Glute Bridges: Η Top Άσκηση Για Στρογγυλούς Γλουτούς!
Η fittness και lifestyle TikToker Κατερίνα Καραγιάννη μοιράζεται μαζί μας την απόλυτη άσκηση για την ενδυνάμωση των γλουτών, την οποία μπορούμε να εντάξουμε όλες εύκολα στο πρόγραμμά μας. Μπορούμε να την κάνουμε είτε βρισκόμαστε στο γυμναστήριο είτε στο σπίτι μας. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα απλό λάστιχο (resistance band).

4 αποτελεσματικές ασκήσεις γλουτών για αρχάριους

Πρόκειται για τα Banded Glute Bridges, μια άσκηση που στοχεύει στην απομόνωση των γλουτών και μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα με ελάχιστο εξοπλισμό.

Πώς να την εκτελέσετε

Η Κατερίνα μας δείχνει πώς ένα απλό λάστιχο (resistance band) τοποθετημένο λίγο πάνω από τα γόνατα μπορεί να κάνει τη διαφορά, προσθέτοντας την απαραίτητη αντίσταση. Για όσες θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδο δυσκολίας, η χρήση ενός επιπλέον βάρους —όπως ένα kettlebell ή ένας αλτήρας— στην περιοχή της λεκάνης είναι ιδανική για να δείτε διαφορά.

Η πρόταση της Κατερίνας είναι να εκτελούμε 3 σετ των 20 επαναλήψεων μετά από κάθε προπόνηση upper body. Είναι η ιδανική άσκηση "finisher" για το κλείσιμο της προπόνησής μας, ειδικά μετά από κάθε upper day (προπόνηση άνω κορμού), ώστε να κρατάμε τους γλουτούς ενεργοποιημένους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τις άλλες μέρες φυσικά, έχουμε ποικιλία «βαριών» ασκήσεων για γλουτούς.

γλουτοι

Δες το βίντεο και εκτέλεσέ τη σωστά:

@kate_karag manifesting 2026 ✨🦾 #glutes #workout #gym #gymrat #gymtok ♬ Profities - Despina Vandi

Σε τι βοηθούν τα Banded Glute Bridges

  • Η συγκεκριμένη άσκηση δεν προσφέρει μόνο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά έχει και ουσιαστικά οφέλη για το σώμα:
  • Απομόνωση και ανόρθωση: Το λάστιχο αναγκάζει τους γλουτούς να πιέζουν προς τα έξω, ενεργοποιώντας τον μέσο γλουτιαίο, κάτι που βοηθά στο στρογγυλεμένο σχήμα.
  • Βελτίωση της στάσης του σώματος: Δυναμώνει την οπίσθια αλυσίδα, ανακουφίζοντας από τυχόν πόνους στη μέση που προέρχονται από την καθιστική ζωή.
  • Ενεργοποίηση χωρίς επιβάρυνση: Σε αντίθεση με τα καθίσματα (squats), τα glute bridges δεν επιβαρύνουν τα γόνατα ή τη σπονδυλική στήλη, καθιστώντας τα ασφαλή για όλες.
BANDED GLUTE BRIDGES
 |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΛΟΥΤΟΥΣ
 |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
 |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΟΥΤΟΙ
