Γυμναστική για τόνωση πριν την παραλία! Full body workout!

Η gymrat Κατερίνα Καραγιάννη μάς δείχνει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα full body workout που μπορούμε να κάνουμε εύκολα στο γυμναστήριο ή στο σπίτι. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι ένα box ή, εναλλακτικά, μια σταθερή καρέκλα.
Με ασκήσεις που ενεργοποιούν ολόκληρο το σώμα, η προπόνηση αυτή αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για ενδυνάμωση, βελτίωση της φυσικής κατάστασης και καύση θερμίδων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των ασκήσεων:
@kate_karag Το αγαπημένο μου σημείο είναι εκεί που σας λέω πόσα σετ κάνουμε😅🦾 #gymgirls #gymtok #gymrat #gymtips ♬ Without Me by Eminem - ☆ Audios ☆
Feet-Elevated Push-ups (κάμψεις με τα πόδια πάνω στο box)
- Πιο δύσκολη παραλλαγή push-ups, με έμφαση στο πάνω μέρος του στήθους και στους ώμους.
Bench Dips (βυθίσεις τρικεφάλων στο box)
- Τα χέρια στο box πίσω από το σώμα, λύγισμα και έκταση αγκώνων.
- Στοχεύει κυρίως τους τρικέφαλους.
Decline Mountain Climbers
- Πόδια πάνω στο box, θέση σανίδας και εναλλάξ γόνατα προς το στήθος.
- Δουλεύει κοιλιακούς, ώμους και αντοχή.
Incline Push-ups (κάμψεις με τα χέρια πάνω στο box)
- Τα χέρια ακουμπούν στο box, το σώμα μένει σε ευθεία.
- Δουλεύει στήθος, ώμους και τρικέφαλους.
Feet-Elevated Glute Bridge / Hip Thrust
- Ξαπλωμένη ανάσκελα με τις φτέρνες στο box, ανύψωση λεκάνης.
- Γλουτοί και οπίσθιοι μηριαίοι.
Bulgarian Split Squat
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Δουλεύει γλουτούς και τετρακέφαλους.