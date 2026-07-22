Γυμναστική για τόνωση πριν την παραλία! Full body workout!

Η φροντίδα των μυών σου δεν χρειάζεται να είναι μια περίπλοκη υπόθεση

Η gymrat Κατερίνα Καραγιάννη μάς δείχνει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα full body workout που μπορούμε να κάνουμε εύκολα στο γυμναστήριο ή στο σπίτι. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι ένα box ή, εναλλακτικά, μια σταθερή καρέκλα.

Με ασκήσεις που ενεργοποιούν ολόκληρο το σώμα, η προπόνηση αυτή αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για ενδυνάμωση, βελτίωση της φυσικής κατάστασης και καύση θερμίδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ασκήσεων:

Feet-Elevated Push-ups (κάμψεις με τα πόδια πάνω στο box)

Πιο δύσκολη παραλλαγή push-ups, με έμφαση στο πάνω μέρος του στήθους και στους ώμους.

Bench Dips (βυθίσεις τρικεφάλων στο box)

Τα χέρια στο box πίσω από το σώμα, λύγισμα και έκταση αγκώνων.

Στοχεύει κυρίως τους τρικέφαλους.

Decline Mountain Climbers

Πόδια πάνω στο box, θέση σανίδας και εναλλάξ γόνατα προς το στήθος.

Δουλεύει κοιλιακούς, ώμους και αντοχή.

Incline Push-ups (κάμψεις με τα χέρια πάνω στο box)

Τα χέρια ακουμπούν στο box, το σώμα μένει σε ευθεία.

Δουλεύει στήθος, ώμους και τρικέφαλους.

Feet-Elevated Glute Bridge / Hip Thrust

Ξαπλωμένη ανάσκελα με τις φτέρνες στο box, ανύψωση λεκάνης.

Γλουτοί και οπίσθιοι μηριαίοι.

Bulgarian Split Squat