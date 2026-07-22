Γυμναστική για τόνωση πριν την παραλία! Full body workout!

Θα χρειαστούμε είναι ένα box ή, εναλλακτικά, μια σταθερή καρέκλα

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Η gymrat Κατερίνα Καραγιάννη μάς δείχνει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα full body workout που μπορούμε να κάνουμε εύκολα στο γυμναστήριο ή στο σπίτι. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι ένα box ή, εναλλακτικά, μια σταθερή καρέκλα.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Με ασκήσεις που ενεργοποιούν ολόκληρο το σώμα, η προπόνηση αυτή αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για ενδυνάμωση, βελτίωση της φυσικής κατάστασης και καύση θερμίδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ασκήσεων:

 

@kate_karag Το αγαπημένο μου σημείο είναι εκεί που σας λέω πόσα σετ κάνουμε😅🦾 #gymgirls #gymtok #gymrat #gymtips ♬ Without Me by Eminem - ☆ Audios ☆

 

Feet-Elevated Push-ups (κάμψεις με τα πόδια πάνω στο box)

  • Πιο δύσκολη παραλλαγή push-ups, με έμφαση στο πάνω μέρος του στήθους και στους ώμους.

Bench Dips (βυθίσεις τρικεφάλων στο box)

  • Τα χέρια στο box πίσω από το σώμα, λύγισμα και έκταση αγκώνων.
  • Στοχεύει κυρίως τους τρικέφαλους.

Decline Mountain Climbers

  • Πόδια πάνω στο box, θέση σανίδας και εναλλάξ γόνατα προς το στήθος.
  • Δουλεύει κοιλιακούς, ώμους και αντοχή.

Incline Push-ups (κάμψεις με τα χέρια πάνω στο box)

  • Τα χέρια ακουμπούν στο box, το σώμα μένει σε ευθεία.
  • Δουλεύει στήθος, ώμους και τρικέφαλους.

Feet-Elevated Glute Bridge / Hip Thrust

  • Ξαπλωμένη ανάσκελα με τις φτέρνες στο box, ανύψωση λεκάνης.
  • Γλουτοί και οπίσθιοι μηριαίοι.

Bulgarian Split Squat 

  • Δουλεύει γλουτούς και τετρακέφαλους.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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