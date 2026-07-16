Θες να ζήσεις περισσότερο; Βάλε το οδοντικό νήμα στην καθημερινότητα σου

Ποια σχέση μπορεί να έχει η στοματική υγεία με τη μακροζωία;

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Η χρήση οδοντικού νήματος συμβάλλει, μεταξύ άλλων, και στη μείωση της φλεγμονής των ούλων

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Το οδοντικό νήμα θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής στοματικής υγιεινής μας. Αν δεν το χρησιμοποιείς, θα δεις μεγάλη διαφορά άπαξ και το ξεκινήσεις.

floss

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Αυτό όμως που δεν ξέραμε, είναι ότι δεν ωφελούνται μόνο τα δόντια και το ωραίο μας χαμόγελο. Κάνει καλό τόσο στην καρδιά όσο και στον εγκέφαλο.

Γιατί είναι αδιαπραγμάτευτο

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Ας ξεκινήσουμε με τη βασική χρησιμότητα του οδοντικού νήματος. Αν θεωρείς ότι αρκεί να βουρτσίζεις τα δόντια σου 2 φορές την ημέρα ή μετά από κάθε γεύμα, κάνεις λάθος. Οι ειδικοί μάς ενημερώνουν ότι η οδοντόβουρτσα φτάνει μόνο στο 60% των δοντιών, με αποτέλεσμα να κάνεις πάντα μισή δουλειά.

Για να φτάσεις βαθιά, πρέπει να χρησιμοποιείς πάντα οδοντικό νήμα. Επίσης, μειώνει τα βακτήρια και μειώνει την πιθανότητα για πλάκα ή ουλίτιδα. Η στοματική υγεία συνδέεται όμως άρρηκτα και με την καρδιά, και όχι μόνο.

Η σύνδεση ανάμεσα στο οδοντικό νήμα και την πρόληψη ασθενειών

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Εκτός από το ότι βοηθά στην πρόληψη της περιοδοντικής νόσου, οι έρευνες δείχνουν ότι η συχνή χρήση οδοντικού νήματος συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, νόσου Αλτσχάιμερ και εγκεφαλικού επεισοδίου. Μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό μέρος της διαχείρισης του διαβήτη.

Αντίθετα, η ανεπαρκής χρήση οδοντικού νήματος έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και θνησιμότητας από καρδιαγγειακά αίτια. Σύμφωνα μάλιστα με μία μελέτη που περιλάμβανε περισσότερους από 5.000 ηλικιωμένους, όσοι δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ οδοντικό νήμα είχαν κατά 30% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσους το χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Διαβάστε αναλυτικά τα οφέλη της χρήσης οδοντικού νήματος στο Allyou.gr

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