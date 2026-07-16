Η Μαρία Κίτσου για την εμφάνισή της: «Με πείραζε που είχα πάρει κιλά»

Όσα είπε η ταλαντούχος ηθοποιός σε νέα της συνέντευξη

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η Μαρία Κίτσου στην εκπομπή της ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κίτσου μίλησε για την κοινωνική κριτική που δέχτηκε όταν πήρε 20 κιλά λόγω υγείας.
  • Ανέφερε την εχθρικότητα και την ανθρωποφαγία που βίωσε από άγνωστους, χωρίς να την επηρεάσει αρνητικά.
  • Θυμήθηκε την πρώτη της μέρα στο θέατρο, που συνέπεσε με την κηδεία του πατέρα της.
  • Αποκάλυψε ότι μεγάλωσε σε κακοποιητικό περιβάλλον και επέλεξε τη συμπόνια αντί της σκληρότητας.
  • Σήμερα, εστιάζει στη φροντίδα του εαυτού της και έχει βρει την εσωτερική της γαλήνη.

Σε μια κατάθεση ψυχής, η Μαρία Κίτσου μίλησε ανοικτά για τις πιο σκοτεινές και δύσκολες περιόδους της ζωής της, αποδεικνύοντας πώς η εσωτερική δύναμη μπορεί να νικήσει κάθε αντιξοότητα, από την κοινωνική κριτική μέχρι τα βαθιά τραύματα της παιδικής ηλικίας.

Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello!, με αφορμή την παράσταση Η οικογένεια Τσεκμέ στην οποία πρωταγωνιστεί, η ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρθηκε στα κακόβουλα σχόλια που δέχτηκε όταν πήρε 20 κιλά εξαιτίας μιας περιπέτειας υγείας. Η ίδια εξέφρασε το σοκ της για την εχθρικότητα και την ανθρωποφαγία ανθρώπων που δεν τη γνώριζαν προσωπικά και σχολίαζαν αρνητικά απλώς και μόνο για να κάνουν χιούμορ.

Η Μαρία Κίτσου για την εμφάνισή της: «Με πείραζε που είχα πάρει κιλά»

«Είναι σοκαριστικό το πώς κάποιοι μιλούν τόσο εχθρικά και άσχημα για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουν προσωπικά, απλώς και μόνο για να κάνουν πλάκα ή για να πουν μια αστεία ατάκα. Αυτή η ανθρωποφαγία μού έκανε εντύπωση. Δεν με επηρέασε όμως σε σημείο να στενοχωρηθώ ή να κρυφτώ. Έκανα δουλειές. Με πείραζε σε προσωπικό επίπεδο το ότι ένιωθα ξένη μέσα στο ίδιο μου το σώμα καθώς πάντα ήμουν πολύ αδύνατη. Γι’ αυτό και αποφάσισα να κάνω διατροφή και γυμναστική», είπε.

«Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»

Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ Καλημέρα Είπαμε;, η ηθοποιός προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για το ξεκίνημα της καριέρας της και το οικογενειακό της περιβάλλον. Θυμήθηκε με συγκίνηση την πρώτη της μέρα ως επαγγελματίας στη θεατρική σκηνή, η οποία συνέπεσε τραγικά με την κηδεία του πατέρα της. Παρόλο που έπρεπε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων κατά τη διάρκεια της παράστασης, κατέρρεε στα παρασκήνια μόλις έσβηναν τα φώτα. Παρά το γεγονός αυτό, κρατά τη μνήμη του πατέρα της που πρόλαβε να τη δει στις εξεταστικές του Εθνικού Θεάτρου και να νιώσει βαθιά περήφανος για εκείνη.

Η Μαρία Κίτσου δε δίστασε να αναφερθεί και στα τραύματα του παρελθόντος, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και κακοποιητικό περιβάλλον και από τους δύο γονείς της. Παρά τη σκληρότητα που βίωσε, η ίδια επέλεξε συνειδητά να μην τους μοιάσει και έγινε το ακριβώς αντίθετο, επιλέγοντας τη συμπόνια. Σήμερα, με τον πατέρα της να έχει φύγει από τη ζωή και τη μητέρα της να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, η ηθοποιός εστιάζει στη φροντίδα του εαυτού της. Μετά από χρόνια αναζήτησης της λύτρωσης μέσα από τους έρωτες για να ξεφύγει από την κατάθλιψη, πλέον έχει βρει την εσωτερική της γαλήνη, κάνοντας πράξη το σπουδαίο μάθημα πως αν δεν είσαι πρώτα καλά με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να είσαι καλά με κανέναν άλλον.

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ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ
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