Tα βίντεο από το πάρτι για τα γενέθλια της Λιόνας Βαρθακούρη/ instagram

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη διοργάνωσαν ένα υπέροχο πάρτι στο σπίτι και τον κήπο τους για τα 14α γενέθλια της κόρης τους, Λιόνας.

To πάρτι της Λιόνας Βαρθακούρη για τα 14α γενέθλιά της

Η μικρή τους κόρη γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 2012 και ανήμερα των φετινών της γενεθλίων μια τούρτα έκπληξη την περίμενε στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο μπαμπάς της.

Το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου όμως, έκαναν ένα μεγαλύτερο πάρτι με φαγητό, μουσική, γλυκά και έναν υπέροχο στολισμό για τη Λιόνα και τους καλεσμένους τους.

To πάρτι της Λιόνας Βαρθακούρη για τα 14α γενέθλιά της

«Μια μαγική βραδιά η χθεσινή, στο σπίτι μας, γιορτάζοντας την κόρη μας, Λιόνα! Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους εσάς που ήρθατε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας!! Η ζωή γίνεται ευκολότερη και πιο γλυκιά όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σ' αγαπούν και να τους αγαπάς!», έγραψε η Αντελίνα Βαρθακούρη σ' ένα από τα instastories που δημοσίευσε.

To πάρτι της Λιόνας Βαρθακούρη για τα 14α γενέθλιά της/ instagram

To πάρτι της Λιόνας Βαρθακούρη για τα 14α γενέθλιά της/ instagram

Εντυπωσιακή ήταν και η τριώροφη τούρτα της Λιόνας, εμπνευσμένη από την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Κυριαρχούσε το λευκό φόντο (που θυμίζει ασβεστωμένο σπίτι), οι έντονες μπλε λεπτομέρειες στα παράθυρα και τις πόρτες, καθώς και τα φούξια λουλούδια που παραπέμπουν σε ανθισμένες βουκαμβίλιες.

To πάρτι της Λιόνας Βαρθακούρη για τα 14α γενέθλιά της/ instagram

Μέσα από τα παράθυρα ξεπρόβαλαν τέσσερις φιγούρες ανθρώπων, που αναπαριστούν την οικογένεια Βαρθακούρη. Στην κορυφή υπήρχε μια λευκή πινακίδα με τη φράση SWEET 14 με μπλε γράμματα, πλαισιωμένη από μικρά φούξια λουλούδια.

To πάρτι της Λιόνας Βαρθακούρη για τα 14α γενέθλιά της/ instagram

Στον λευκό δίσκο, που πατούσε η τούρτα, ήταν γραμμένη με κόκκινα καλλιγραφικά γράμματα η ευχή: «Χρόνια Πολλά Λιονάκι μας! Σε λατρεύουμε».

H Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία λατρεύει τη μαγειρική, είχε ετοιμάσει λαχταριστά εδέσματα από ποικιλίες αλλαντικών, πατάτες φούρνου και ατομικά ψωμάκια. Το πάρτι είχε barbeque, μέχρι και σούβλα.

Το ζευγάρι έχει και μια μεγαλύτερη κόρη, τη Μελωδία, η οποία θα γίνει 16 ετών τον επόμενο μήνα.