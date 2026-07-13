Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η 13χρονη κόρη του Χάρη Βαρθακούρη και της Αντελίνας και οι γονείς της, τής ετοίμασαν ένα πάρτι!



Η Λεόνα, η μικρότερη κόρη του ζευγαριού, την οποία χαϊδευτικά φωνάζουν Λιόνα, έγινε 14 ετών και το γιόρτασε το βράδυ της Κυριακής μαζί με τους γονείς της, την αδερφή της Μελωδία και τους φίλους της στο μαγαζί που εμφανίζεται ο μπαμπάς της.



Οι προσκεκλημένοι φόραγαν κορδέλες και στέκες με το "happy birthday" και ο Χάρης Βαρθακούρης συγκινημένος τής ευχήθηκε επί σκηνής.Γεμάτη λατρεία κοίταγε την κόρη της και η Αντελίνα καμαρώνοντάς τη για το πόσο γρήγορα μεγάλωσε.



Η παρουσιάστρια κρατώντας μία μεγάλη τούρτα ευχήθηκε στο παιδί της να έχει όλα τα καλά.Αντελίνα και Χάρης ευχήθηκαν στη Λιόνα και διαδικτυακά δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.

Η ίδια άλλωστε είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στην εκπομπή “Το Πρω1νό” πως το να μη δουλέψει ήταν μία συνειδητή επιλογή καθώς ήθελε να είναι κοντά στα παιδιά της τώρα που είναι στην εφηβεία και την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.



