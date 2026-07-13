Γενέθλια για την Λεόνα Βαρθακούρη- Το πάρτι και η τούρτα

Ο Χάρης και η Αντελίνα γιόρτασαν μαζί της

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Γενέθλια για την Λεόνα Βαρθακούρη- Το πάρτι και η τούρτα
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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η 13χρονη κόρη του Χάρη Βαρθακούρη και της Αντελίνας και οι γονείς της, τής ετοίμασαν ένα πάρτι!

Γενέθλια για την Λεόνα Βαρθακούρη- Το πάρτι και η τούρτα

Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»


Η Λεόνα, η  μικρότερη κόρη του ζευγαριού, την οποία χαϊδευτικά φωνάζουν Λιόνα, έγινε 14 ετών και το γιόρτασε το βράδυ της Κυριακής μαζί με τους γονείς της, την αδερφή της Μελωδία και τους φίλους της στο μαγαζί που εμφανίζεται ο μπαμπάς της.

Γενέθλια για την Λεόνα Βαρθακούρη- Το πάρτι και η τούρτα


Οι προσκεκλημένοι φόραγαν κορδέλες και στέκες  με το "happy birthday"   και ο Χάρης Βαρθακούρης συγκινημένος τής ευχήθηκε επί σκηνής.Γεμάτη λατρεία κοίταγε την κόρη της και η Αντελίνα καμαρώνοντάς τη για το πόσο γρήγορα μεγάλωσε. 

Γενέθλια για την Λεόνα Βαρθακούρη- Το πάρτι και η τούρτα
Η παρουσιάστρια κρατώντας μία μεγάλη τούρτα ευχήθηκε στο παιδί της να έχει όλα τα καλά.Αντελίνα και Χάρης ευχήθηκαν στη Λιόνα και διαδικτυακά δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.

Γενέθλια για την Λεόνα Βαρθακούρη- Το πάρτι και η τούρτα

 

Η ίδια άλλωστε είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στην εκπομπή “Το Πρω1νό” πως το να μη δουλέψει ήταν μία συνειδητή επιλογή καθώς ήθελε να είναι κοντά στα παιδιά της τώρα που είναι στην εφηβεία και την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 


 

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XΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
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ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗ
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