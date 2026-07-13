Λεωφόρος Πεντέλης: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε κατάστημα - Βίντεο

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Λεωφόρο Πεντέλης, αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ένδυσης το μεσημέρι της Δευτέρας 13/7.
  • Η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έσπασε τη γυάλινη τζαμαρία.
  • Οι υπάλληλοι του καταστήματος γλίτωσαν από θαύμα, αποφεύγοντας τη σύγκρουση.
  • Υλικές ζημιές στο κατάστημα είναι σοβαρές, με εμπορεύματα και βιτρίνα κατεστραμμένα.
  • Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, αναμένονται απολογίες των εμπλεκομένων.

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 13/7 υπάλληλοι και περαστικοί στη Λεωφόρο Πεντέλης, όταν ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και εισέβαλε με ορμή μέσα σε κατάστημα ένδυσης. Από καθαρή τύχη και για λίγα μόλις εκατοστά δεν θρηνήσαμε θύματα, σε ένα ατύχημα που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε μετατραπεί σε τραγωδία.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή από δύο διαφορετικές κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, όλα φαινεται να συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το όχημα βρισκόταν αρχικά παρκαρισμένο ακριβώς έξω από το μαγαζί. Η γυναίκα οδηγός έκανε μια σύντομη κίνηση προς τα πίσω και στη συνέχεια, επιχειρώντας να κινηθεί προς τα εμπρός, έχασε εντελώς τον έλεγχο του αυτοκινήτου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, έσπασε τη γυάλινη τζαμαρία και μπήκε ολόκληρο μέσα στον χώρο του καταστήματος, παρασύροντας μια δοκιμαστική κούκλα και διαλύοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Λεωφόρος Πεντέλης: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε κατάστημα - Βίντεο

Γλίτωσαν την τελευταία στιγμή οι υπάλληλοι

Οι δύο γυναίκες που εργάζονταν εκείνη την ώρα ως υπάλληλοι στο κατάστημα είδαν το όχημα να έρχεται κατά πάνω τους και κατάφεραν να αντιδράσουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας τη μοιραία σύγκρουση.

Αν στο σημείο εκείνη την ώρα περνούσε κάποιος πεζός από το πολυσύχναστο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Πεντέλης, ή αν οι υπάλληλοι και οι πελάτες βρίσκονταν πιο κοντά στα μπροστινά ράφια, οι συνέπειες θα ήταν ολέθριες.

Οι υλικές ζημιές στο εσωτερικό της επιχείρησης είναι βιβλικές, με τα ράφη, τα εμπορεύματα και τη βιτρίνα να έχουν μετατραπεί σε μια μάζα από μπάζα και σπασμένα γυαλιά.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για λάθος χειρισμό της οδηγού ή για κάποια ξαφνική μηχανική βλάβη του οχήματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο στις αρμόδιες αρχές.

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