«Μάχη» για τη ζωή του δίνει ένα τετράχρονο παιδί, το οποίο έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Ερτ, το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του στο σπίτι του παππού του. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στην πισίνα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού επανήλθε στη ζωή.

Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.