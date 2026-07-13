Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα

Το επανέφεραν στη ζωή και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

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Πηγή: Ερτ / Φωτογραφία unsplash (Jubéo Hernandez)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τετράχρονο παιδί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση σε πισίνα στην Καστοριά.
  • Το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του στο σπίτι του παππού του όταν διέφυγε της προσοχής.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καστοριάς, όπου επανήλθε μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού.
  • Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.
  • Η κατάσταση του παιδιού παραμένει κρίσιμη.

«Μάχη» για τη ζωή του δίνει ένα τετράχρονο παιδί, το οποίο έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Ερτ, το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του στο σπίτι του παππού του. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. 

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού επανήλθε στη ζωή. 

Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 

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