Sporty Chic: Η τάση στα μαγιό που ήρθε για να μείνει

Σου προσφέρει σιγουριά στην παραλία, χωρίς να θυσιάζει το στυλ

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Με το κατάλληλο styling, μεταμορφώνεται πανεύκολα σε ένα outfit έτοιμο για φαγητό ή για beach bar

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Για χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξουμε ανάμεσα στο να δείχνουμε κομψές και στο να είμαστε άνετες. Ευτυχώς, η μόδα φέτος μας προσφέρει την απόλυτη εναλλακτική.

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Το sporty chic δεν είναι απλώς άλλη μια εφήμερη τάση. Είναι η απάντηση στο αιώνιο δίλημμα της παραλίας. Μας επιτρέπει να δείχνουμε απίστευτα cool, clean και περιποιημένες, έχοντας ταυτόχρονα την ελευθερία να κινηθούμε, να κολυμπήσουμε και να χαρούμε τον ήλιο χωρίς κανένα άγχος.

Τι ακριβώς ορίζει τη sporty chic αισθητική;

sporty chic

Αν στο μυαλό σου η λέξη «αθλητικό» φέρνει παλιά, μονότονα μαγιό κολυμβητηρίου, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Η σύγχρονη εκδοχή της τάσης είναι εκλεπτυσμένη, μίνιμαλ και άκρως θηλυκή.

Οι φετινές επιλογές εστιάζουν σε γήινες αποχρώσεις με βάθος, όπως το διακριτικό sand και το lavender-taupe. Ξέχνα τα υπερβολικά prints. Αν θες μοτίβα, το καθαρό color-blocking με το πολύ δύο τόνους ή οι πολύ λεπτές, γεωμετρικές ρίγες είναι οι απόλυτοι νικητές.

Τα υλικά παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Οι ριμπ πλέξεις, το κομψό ματ φινίρισμα και τα τεχνικά υφάσματα που αγκαλιάζουν το σώμα προσφέρουν μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας. Οι γραμμές παραμένουν λιτές, με high-cut κοψίματα στους γοφούς που επιμηκύνουν τη σιλουέτα και ασύμμετρες λεπτομέρειες που κλέβουν τις εντυπώσεις.

sporty

Αυτή η στροφή προς τη λειτουργικότητα επιβεβαιώνεται παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις μεγάλες τάσεις για τα καλοκαιρινά μαγιό στο Marie Claire, εμβληματικοί οίκοι όπως η Chanel, η Missoni και η Pucci διαμορφώνουν το φετινό οπτικό λεξιλόγιο δίπλα στην πισίνα. Παράλληλα, συνεργασίες όπως αυτή της Burberry με τη Hunza G αποδεικνύουν ότι το μαγιό δεν είναι πια μια απλή διακοπική σκέψη, αναδεικνύοντας ένα sporty swim ρεύμα γεμάτο rash guards, board shorts και κομψές zip-front λεπτομέρειες.

Γιατί το ολόσωμο είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής;

sporty

Αν αναρωτιέσαι πώς θα εντάξεις αυτή την αισθητική στις εμφανίσεις σου, το ολόσωμο μαγιό είναι το κεντρικό κομμάτι-κλειδί. Λειτουργεί ως ο φυσικός καμβάς για όλα τα sporty στοιχεία, προσφέροντας μια ενιαία, καθαρή γραμμή στο σώμα. Σκέψου λεπτομέρειες όπως φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, racerback που στηρίζουν ιδανικά και καθαρές γραμμές που κολακεύουν κάθε σωματότυπο.

Είναι το πιο polished entry point για την τάση, καθώς δείχνει πολύ πιο συγκροτημένο σε σχέση με ένα κλασικό μπικίνι. Σου προσφέρει τη σιγουριά ότι μπορείς να είσαι δραστήρια, χωρίς να θυσιάζεις το στυλ σου. Επομένως, αν θες να ξεκινήσεις να χτίζεις sporty chic beach look, τα γυναικεία μαγιό ολόσωμα είναι το πιο ασφαλές πρώτο βήμα για την γκαρνταρόμπα σου, αφού συνδυάζουν την απόλυτη κάλυψη με τις σύγχρονες γραμμές.

Διαβαστε όλες τις προτάσεις για sporty chic μαγιό, στο Allyou.gr

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