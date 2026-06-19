Η Μήλος είναι ένας από τους φωτογενείς προορισμούς του Αιγαίου, με εντυπωσιακές παραλίες και κρυστάλλινα νερά. Πρόκειται για ένα ρομαντικό νησί με εξωτική ομορφιά, σμιλεμένο από το ηφαιστειακό του παρελθόν, που θα σας χαρίσει τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.

Ονειρικές καλοκαιρινές διακοπές στην πανέμορφη Μήλο

Επισκεφθείτε τον πανέμορφο οικισμό της Πλάκας, η οποία είναι χτισμένη σε ύψωμα 220 μ., πάνω από τον όρμο του Αδάμαντα. Θα λατρέψετε τη χαρακτηριστική νησιώτικη αρχιτεκτονική της, τις γραφικές εκκλησίες και θα περιηγηθείτε σε στενά πλακόστρωτα σοκάκια. Η Πλάκα είναι μία από τις πιο γραφικές περιοχές των Κυκλάδων. Επιπρόσθετα, κοντά στην Πλάκα θα συναντήσετε πολλούς μικρούς κουκλίστικους οικισμούς, όπως οι υροπόταμος, η Πλάθιενα, το Φουρκοβούνι και το Κλήμα

Δείτε από κοντά το βενετσιάνικο κάστρο του 13ου αι., με υπέροχη θέα και μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Στην κορυφή του, θα βρείτε την εκκλησία της Παναγίας της Σκοινιώτισσας ή Μέσα Παναγίας

Εντυπωσιαστείτε από τα εκθέματα της αρχαίας Φυλακωπής , καθώς και από το αντίγραφο της φημισμένης Αφροδίτης της Μήλου , του αριστουργηματικού αγάλματος που ανακαλύφθηκε τον 19ο αι. στο νησί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού και το οποίο στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο του Τσίλερ

, καθώς και από το αντίγραφο της φημισμένης , του αριστουργηματικού αγάλματος που ανακαλύφθηκε τον 19ο αι. στο νησί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού και το οποίο στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο του Τσίλερ Επισκεφθείτε το μνημείο Πεσόντων και κάντε μία στάση στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο , που στεγάζεται σε αρχοντικό του 19ου αι..

και κάντε μία στάση στο , που στεγάζεται σε αρχοντικό του 19ου αι.. Μην αμελήσετε να βγάλετε φωτογραφίες στους ανεμόμυλους πάνω από τον Τριοβάσαλο

πάνω από τον Τριοβάσαλο Ανακαλύψτε τη Σεληνιακή πλευρά της Μήλου στη μοναδικής ομορφιάς ακτή του Σαρακήνικου, με τους κάτασπρους σχεδόν λείους βράχους

Δείτε από κοντά το μ ητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Κορφιάτισσας , του 19ου αι., με την υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Εκεί θα δείτε το ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο τέμπλο του ναού

, του 19ου αι., με την υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Εκεί θα δείτε το ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο τέμπλο του ναού Κάντε μία βόλτα στον Αδάμαντα , ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου, με τα παραδοσιακά κυκλαδίτικα σπίτια

, ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου, με τα παραδοσιακά κυκλαδίτικα σπίτια Επισκεφθείτε το παραθαλάσσιο χωριό Τρυπητή, με κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, γραφικούς ανεμόμυλους και υπέροχη θέα στον κόλπο της Μήλου

Ανακαλύψτε το μικρό χωριουδάκι Κλήμα , το μικρό ψαροχώρι με τα χαρακτηριστικά «σύρματα», δηλαδή, τα μικρά πολύχρωμα σπιτάκια, μέσα στα οποία φυλάσσονται οι βάρκες τον χειμώνα. Πολλοί ψαράδες την καλοκαιρινή περίοδο μετατρέπουν τα «σύρματα» σε εξοχική κατοικία

, το μικρό ψαροχώρι με τα χαρακτηριστικά «σύρματα», δηλαδή, τα μικρά πολύχρωμα σπιτάκια, μέσα στα οποία φυλάσσονται οι βάρκες τον χειμώνα. Πολλοί ψαράδες την καλοκαιρινή περίοδο μετατρέπουν τα «σύρματα» σε εξοχική κατοικία Μαγευτείτε από τη Χιβαδολίμνη, μία από τις ωραιότερες περιοχές της Μήλου. Το όνομά της το χρωστά σε μια μικρή λίμνη που βρίσκεται στην περιοχή και ο βυθός της είναι γεμάτος αχιβάδες

Βουτιές στις ονειρικές παραλίες της Μήλου

Η Μήλος φημίζεται για τις πάνω από 70 ονειρικές της παραλίες, οι οποίες βρίσκονται σε τοπία εξαιρετικού φυσικού κάλλους. Σας παρουσιάζουμε τις πιο όμορφες από αυτές:

Κλέφτικο: Τα λεγόμενα και «θαλασσινά Μετέωρα» αποτελούν ένα σύνολο από τεράστιους γκριζόλευκους βράχους μέσα στη θάλασσα, μερικοί από τους οποίους καταλήγουν σε αμμουδιές, σπηλιές και προστατευμένους ορμίσκους για να αγκυροβολήσετε

Προβατάς : Οργανωμένη παραλία με απλωτή χρυσοκόκκινη αμμουδιά και ρηχά νερά, ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά. Απέχει 7 χλμ. από τον Αδάμαντα.

: Οργανωμένη παραλία με απλωτή χρυσοκόκκινη αμμουδιά και ρηχά νερά, ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά. Απέχει 7 χλμ. από τον Αδάμαντα. Παλαιοχώρι: Η εξαιρετικά δημοφιλής παραλία βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Πρόκειται στην ουσία για δυο παραλίες με πολύχρωμα βότσαλα, κοκκινωπά βράχια και βαθυγάλανα νερά.

Φυριπλάκα : Σε κοντινή απόσταση από το Τσιγκράδο, πολυσύχναστη και οργανωμένη, διαθέτει ψιλή γκρίζα αμμουδιά και λευκό βοτσαλάκι

: Σε κοντινή απόσταση από το Τσιγκράδο, πολυσύχναστη και οργανωμένη, διαθέτει ψιλή γκρίζα αμμουδιά και λευκό βοτσαλάκι Τσιγκράδο : Αγκαλιασμένη από θεόρατους βράχους, στρωμένη με κάτασπρη άμμο και λουσμένη με σμαραγδένια νερά κερδίζει επάξια τον τίτλο της πιο εξωτικής παραλίας της Μήλου. Απέχει περίπου 8 χλμ. από τον Αδάμαντα

: Αγκαλιασμένη από θεόρατους βράχους, στρωμένη με κάτασπρη άμμο και λουσμένη με σμαραγδένια νερά κερδίζει επάξια τον τίτλο της πιο εξωτικής παραλίας της Μήλου. Απέχει περίπου 8 χλμ. από τον Αδάμαντα Πάχαινα: Όμορφη παραλία, 4 χλμ. δυτικά των Απολλωνίων, με πλούσια αμμουδιά, βράχια που μοιάζουν να αναδύονται από τη θάλασσα και θέα στα Γλαρονήσια

Λαγκάδα : Βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα. Η ψιλή άμμος, τα αβαθή νερά και τα πολλά σκιερά της αρμυρίκια την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή

: Βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα. Η ψιλή άμμος, τα αβαθή νερά και τα πολλά σκιερά της αρμυρίκια την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή Άγιος Ιωάννης : Η παραλία έχει πάρει το όνομά της από το ομώνυμο μοναστήρι. Διαθέτει λευκόχρυση αμμουδιά που χωρίζεται σε τρείς επιμέρους παραλίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με μονοπάτια

: Η παραλία έχει πάρει το όνομά της από το ομώνυμο μοναστήρι. Διαθέτει λευκόχρυση αμμουδιά που χωρίζεται σε τρείς επιμέρους παραλίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με μονοπάτια Αχιβαδόλιμνη : Η μεγαλύτερη παραλία του νησιού, με λευκή αμμουδιά και ρηχά γαλανά νερά. Εδώ βρίσκεται και το οργανωμένο camping της Μήλου

: Η μεγαλύτερη παραλία του νησιού, με λευκή αμμουδιά και ρηχά γαλανά νερά. Εδώ βρίσκεται και το οργανωμένο camping της Μήλου Σαρακίνικο: Η πολυφωτογραφημένη παραλία με τα σεληνιακής ομορφιάς ολόλευκα βράχια, που ορθώνονται σαν θεόρατα γλυπτά κόντρα στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου.