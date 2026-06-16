Γραφικά χωριά, παραδεισένιες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, ζεστή φιλοξενία, μοναδική φύση και απολαυστικό φαγητό, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου νησιού των κυκλάδων.
Η Νάξος, η οποία συνδυάζει στη χρωματική της παλέτα το γαλάζιο και το πράσινο, είναι ένας προορισμός που θα σας συναρπάσει!
Ρόδος: Μαγευτικές καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των ιπποτών
Οι καλοκαιρινές διακοπές στη Νάξο αποκτούν άλλο νόημα, καθώς το νησί χαρακτηρίζεται από τις ειδυλλιακές παραλίες, τα ορεινά τοπία, τα μνημειώδη αρχαία αξιοθέατα και τα μεσαιωνικά κτίσματα και είναι ιδανικός προορισμός για ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά.
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Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στην «ψυχή» των Κυκλάδων
Είτε προτιμάτε να χαλαρώνετε στην αμμουδιά, κάνοντας δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά, είτε να χορεύετε έως το πρωί στα beach bars, η Νάξος είναι η ιδανική ταξιδιωτική επιλογή για κάθε γούστο!
- Κάντε μία βόλτα στη στη Χώρα και το κάστρο της Νάξου και εντυπωσιαστείτε από τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο και την εκπληκτική μεσαιωνική πόλη του νησιού
- Περπατήστε στα δρομάκια του Μπούργου και εντυπωσιαστείτε από τις παλιές εκκλησίες, όπως η Μεταμόρφωση, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Δημήτριος. Στο μέρος θα βρείτε επίσης μικρά καταστήματα με κοσμήματα, καφέ και ταβέρνες με δροσερές αυλές
- Φωτογραφηθείτε στην Πορτάρα, τη μαρμάρινη πύλη που στέκει περήφανη επάνω στο νησάκι Παλάτια και έχει ύψος 6μ., πλάτος 3,5μ. και βάρος 20 τόνους. Επίσης, εάν πάτε απογευματινές ώρες, το ηλιοβασίλεμα εκεί είναι μαγευτικό
- Επισκεφθείτε τα παραδοσιακά και άκρως γραφικά χωριουδάκια της Νάξου, όπως την Απείρανθο, στην οποία θα βρείτε ενδιαφέροντα μουσεία, και θαυμάστε την κλασική ναξιώτικη αρχιτεκτονική με ενετικές καμάρες και διώροφα πέτρινα οικήματα. Επίσης, μία επίσκεψη στο μεγαλύτερο χωριό του νησιού, το Φιλώτι, θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς είναι δημοφιλές για την ποικιλία και τη νοστιμιά των τοπικών του προϊόντων, αλλά και για τον πελώριο, σκιερό πλάτανο στην πλατεία του. Τέλος, άλλες δύο εξαιτερικές επιλογές είναι να κάνετε μία βόλτα στα κάτασπρα στενά του χωριού Σαγκρί και να ανακαλύψετε τα νεοκλασικά κτίρια και τις βυζαντινές εκκλησίες στο Χαλκί
- Δείτε από κοντά τον Πύργο Κρίσπι, ένα θαυμάσια αναστηλομένο κτίριο όπου έμεναν οι δούκες της οικογένειας Κρίσπι και από την ταράτσα του παρατηρούσαν το πέλαγος
- Επισκεφτείτε το σπήλαιο του Ζα, το οποίο «κρύβεται» στις πλαγιές του ομώνυμου όρους, το οποίο έχει την υψηλότερη κορυφή στις Κυκλάδες. Το σπήλαιο έχει πλούσιο διάκοσμο από εντυπωσιακούς σταλακτίτες, σταλαγμίτες και λίθινα συμπλέγματα
- Θαυμάστε από κοντά το μαρμάρινο ναό της Δήμητρας στον Γύρουλα, ο οποίος χτίστηκε το 530 π.Χ. και, σύμφωνα με ενδείξεις, ήταν αφιερωμένος στη θεά Δήμητρα και τον Απόλλωνα
- Μην αμελήσετε να κάνετε μία εκδρομή στις Μικρές Κυκλάδες, δηλαδη, στην Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, τη Δονούσα και τα Κουφονήσια. Αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για όσους επιθυμούν εναλλακτικές και πιο ήρεμες διακοπές.
Νάξος: Οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού
Η Νάξος «κοσμέιται» από παραδεισένιες παραλίες. Εμείς σας προτείνουμε τις πιο εντυπωσιακές για να απολαύσετε, το μπάνιο σας και όχι μόνο:
- Άγιος Προκόπιος: Μία οργανωμένη παραλία με απαλή αμμουδιά και κρυστάλλινα νερά, μήκους 2 χλμ, ιδανική για καταδύσεις και για οικογένειες με παιδιά, αφού προστατεύεται από τον άνεμο
- Αγία Άννα: Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ζευγάρια και νέους για την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα beach bars και τα ολοήμερα πάρτι της. Μία παραλία με πεντακάθαρα νερά και χρυσαφένια άμμο
- Μάραγκας: Έχει αστραφτερή, χρυσή άμμο και καταγάλανα νερά με φυσική σκιά, αλλά και ένα οργανωμένο τμήμα με εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ
- Πλάκα: Λευκή, αφράτη άμμος, κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και λίγα διάσπαρτα δέντρα που προσφέρουν φυσική σκιά. Η Πλάκα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Νάξου, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο wind και kite-surfers. Αν πάλι δεν είστε φαν των water sports, απολαύστε την απλώς χαλαρώνοντας
- Αλυκό: Μία παραλία περιτριγυρισμένη από ένα δάσος κέδρων και αμμόλοφους, με εξωτική ομορφιά και ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι τα ερείπια ενός κοντινού, μισοτελειωμένου ξενοδοχείου, τα οποία είναι καλυμμένα από πολύχρωμα γκράφιτι
- Χαβάη: Πρόκειται για μια βραχώδης παραλία που ενδείκνυται για κολύμπι με αναπνευστήρα και ονειρικά ηλιοβασιλέματα
- Πυργάκι: Μία παραλία που περιβάλλεται από κέδρους, έχει ψιλή λευκή άμμο και ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για οικογένειες με μικρά παιδιά
- Αγιασσός: Μία παραλία με πολλούς μικρούς όρμους και πράσινο, ψιλή λευκή άμμο και ρηχά νερά σε αποχρώσεις πράσινου και γαλάζιου, που την καθιστούν ιδανική για οικογένειες.