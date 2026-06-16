Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στην «ψυχή» των Κυκλάδων

Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των αρωμάτων και των γεύσεων

Τα αξιοθέατα, οι παραλίες και ό,τι άλλο δεν πρέπει να χάσετε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.06.26 , 13:12 Φαίη Σκορδά για γάμο: «Θέλω να το ευχαριστηθώ, όχι να γίνει με πίεση»
16.06.26 , 12:55 Ελενα Τσαγκρινού: Ο Λιάγκας έκανε βιντεοκλήση στον Λάμπρο Κωνσταντάρα
16.06.26 , 12:43 Εισαγγελέας προτείνει ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου: «Ήξερε τι έκανε»
16.06.26 , 12:42 H Cyclon στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026
16.06.26 , 12:29 Smoke Free Greece: «Πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας»
16.06.26 , 12:27 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας
16.06.26 , 12:24 Sneak Preview: H πρώτη 5απλή αποχώρηση στην ιστορία του MasterChef
16.06.26 , 12:23 Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα, για τάρτα μελιτζάνας με πιπεριές και μοτσαρέλα
16.06.26 , 12:19 Σοκ στη Βρετανία: 16χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 9χρονη
16.06.26 , 12:03 Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των αρωμάτων και των γεύσεων
16.06.26 , 12:00 Η Νέα Σελήνη έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα και θέλει προσοχή
16.06.26 , 11:56 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο μάθημα των Αγγλικών
16.06.26 , 11:54 Πότε «πέφτει» η Γιορτή του Πατέρα 2026
16.06.26 , 11:47 Skoda Peaq: Δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες
16.06.26 , 11:45 Μεσσαροπούλου για αλλαγές στον Αnt1: H Σία Κοσιώνη & η ομάδα του «Πρωινού»
MasterChef: Ήττα για τους «μπλε» στην 6η δοκιμασία - Οι σπόντες της Wasan
Κελεκίδου: Συγκινεί με το videoclip για το νέο τραγούδι, «Καλέ Μου Άγγελε»
MasterChef: Η τελευταία ημέρα της μητέρας των μαχών είναι γεγονός!
Στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»
Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές
Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
Αλεξάνδρα Νίκα: Το δώρο της Σίλιας Κριθαριώτη στη νεογέννητη κόρη της
Δράμα: Η προφητική ανάρτηση της αστυνομικού 12 μέρες πριν δολοφονηθεί
Sneak Preview: H πρώτη 5απλή αποχώρηση στην ιστορία του MasterChef
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Το ενετικό κάστρο της Νάξου / Βίντεο: Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, γνωστό για τις παραλίες, τη φύση και την τοπική κουζίνα.
  • Προορισμός ιδανικός για ζευγάρια και οικογένειες, προσφέρει δραστηριότητες όπως βόλτες στη Χώρα και το κάστρο.
  • Αξιοθέατα περιλαμβάνουν την Πορτάρα, τον Πύργο Κρίσπι και το σπήλαιο του Ζα.
  • Οι πιο δημοφιλείς παραλίες είναι οι Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα και Πλάκα, κατάλληλες για κολύμπι και θαλάσσια σπορ.
  • Συνιστώνται εκδρομές στις Μικρές Κυκλάδες για ήρεμες διακοπές.

Γραφικά χωριά, παραδεισένιες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, ζεστή φιλοξενία, μοναδική φύση και απολαυστικό φαγητό, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου νησιού των κυκλάδων.

Η Νάξος, η οποία συνδυάζει στη χρωματική της παλέτα το γαλάζιο και το πράσινο, είναι ένας προορισμός που θα σας συναρπάσει!

Ρόδος: Μαγευτικές καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των ιπποτών

 

 

Οι καλοκαιρινές διακοπές στη Νάξο αποκτούν άλλο νόημα, καθώς το νησί χαρακτηρίζεται από τις ειδυλλιακές παραλίες, τα ορεινά τοπία, τα μνημειώδη αρχαία αξιοθέατα και τα μεσαιωνικά κτίσματα και είναι ιδανικός προορισμός για ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά.

Σαντορίνη: Διακοπές στο νησί με το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο

Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στην «ψυχή» των Κυκλάδων

Είτε προτιμάτε να χαλαρώνετε στην αμμουδιά, κάνοντας δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά, είτε να χορεύετε έως το πρωί στα beach bars, η Νάξος είναι η ιδανική ταξιδιωτική επιλογή για κάθε γούστο!

  • Κάντε μία βόλτα στη στη Χώρα και το κάστρο της Νάξου και εντυπωσιαστείτε από τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο και την εκπληκτική μεσαιωνική πόλη του νησιού

Κέρκυρα: Καλοκαιρινές διακοπές στην «κόμισσα του Ιονίου»

 

  • Περπατήστε στα δρομάκια του Μπούργου και εντυπωσιαστείτε από τις παλιές εκκλησίες, όπως η Μεταμόρφωση, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Δημήτριος. Στο μέρος θα βρείτε επίσης μικρά καταστήματα με κοσμήματα, καφέ και ταβέρνες με δροσερές αυλές
  • Φωτογραφηθείτε στην Πορτάρα, τη μαρμάρινη πύλη που στέκει περήφανη επάνω στο νησάκι Παλάτια και έχει ύψος 6μ., πλάτος 3,5μ. και βάρος 20 τόνους. Επίσης, εάν πάτε απογευματινές ώρες, το ηλιοβασίλεμα εκεί είναι μαγευτικό

 

 

  • Επισκεφθείτε τα παραδοσιακά και άκρως γραφικά χωριουδάκια της Νάξου, όπως την Απείρανθο, στην οποία θα βρείτε ενδιαφέροντα μουσεία, και θαυμάστε την κλασική ναξιώτικη αρχιτεκτονική με ενετικές καμάρες και διώροφα πέτρινα οικήματα. Επίσης, μία επίσκεψη στο μεγαλύτερο χωριό του νησιού, το Φιλώτι, θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς είναι δημοφιλές για την ποικιλία και τη νοστιμιά των τοπικών του προϊόντων, αλλά και για τον πελώριο, σκιερό πλάτανο στην πλατεία του. Τέλος, άλλες δύο εξαιτερικές επιλογές είναι να κάνετε μία βόλτα στα κάτασπρα στενά του χωριού Σαγκρί και να ανακαλύψετε τα νεοκλασικά κτίρια και τις βυζαντινές εκκλησίες στο Χαλκί

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by poetryfamily (@poetryfamily)

 

  • Δείτε από κοντά τον Πύργο Κρίσπι, ένα θαυμάσια αναστηλομένο κτίριο όπου έμεναν οι δούκες της οικογένειας Κρίσπι και από την ταράτσα του παρατηρούσαν το πέλαγος
  • Επισκεφτείτε το σπήλαιο του Ζα, το οποίο «κρύβεται» στις πλαγιές του ομώνυμου όρους, το οποίο έχει την υψηλότερη κορυφή στις Κυκλάδες. Το σπήλαιο έχει πλούσιο διάκοσμο από εντυπωσιακούς σταλακτίτες, σταλαγμίτες και λίθινα συμπλέγματα

 

 

  • Θαυμάστε από κοντά το μαρμάρινο ναό της Δήμητρας στον Γύρουλα, ο οποίος χτίστηκε το 530 π.Χ. και, σύμφωνα με ενδείξεις, ήταν αφιερωμένος στη θεά Δήμητρα και τον Απόλλωνα
  • Μην αμελήσετε να κάνετε μία εκδρομή στις Μικρές Κυκλάδες, δηλαδη, στην Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, τη Δονούσα και τα Κουφονήσια. Αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για όσους επιθυμούν εναλλακτικές και πιο ήρεμες διακοπές.

 

 

Νάξος: Οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού

Η Νάξος «κοσμέιται» από παραδεισένιες παραλίες. Εμείς σας προτείνουμε τις πιο εντυπωσιακές για να απολαύσετε, το μπάνιο σας και όχι μόνο: 

  • Άγιος Προκόπιος: Μία οργανωμένη παραλία με απαλή αμμουδιά και κρυστάλλινα νερά, μήκους 2 χλμ, ιδανική για καταδύσεις και για οικογένειες με παιδιά, αφού προστατεύεται από τον άνεμο

 

 

  • Αγία Άννα: Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ζευγάρια και νέους για την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα beach bars και τα ολοήμερα πάρτι της. Μία παραλία με πεντακάθαρα νερά και χρυσαφένια άμμο
  • Μάραγκας: Έχει αστραφτερή, χρυσή άμμο και καταγάλανα νερά με φυσική σκιά, αλλά και ένα οργανωμένο τμήμα με εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ

 

 

  • Πλάκα: Λευκή, αφράτη άμμος, κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και λίγα διάσπαρτα δέντρα που προσφέρουν φυσική σκιά. Η Πλάκα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Νάξου, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο wind και kite-surfers. Αν πάλι δεν είστε φαν των water sports, απολαύστε την απλώς χαλαρώνοντας
  • Αλυκό: Μία παραλία περιτριγυρισμένη από ένα δάσος κέδρων και αμμόλοφους, με εξωτική ομορφιά και ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι τα ερείπια ενός κοντινού, μισοτελειωμένου ξενοδοχείου, τα οποία είναι καλυμμένα από πολύχρωμα γκράφιτι

 

 

  • Χαβάη: Πρόκειται για μια βραχώδης παραλία που ενδείκνυται για κολύμπι με αναπνευστήρα και ονειρικά ηλιοβασιλέματα
  • Πυργάκι: Μία παραλία που περιβάλλεται από κέδρους, έχει ψιλή λευκή άμμο και ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για οικογένειες με μικρά παιδιά
  • Αγιασσός: Μία παραλία με πολλούς  μικρούς όρμους και πράσινο, ψιλή λευκή άμμο και ρηχά νερά σε αποχρώσεις πράσινου και γαλάζιου, που την καθιστούν ιδανική για οικογένειες.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΞΟΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
 |
ΝΗΣΙΑ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 |
ΧΩΡΙΑ
 |
ΕΚΔΡΟΜΗ
 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top