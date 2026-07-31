Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό

Συγκλονιστικές εικόνες από την εκκένωση του Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης

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Φωτιά Βοιωτία: Συγκλονιστικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο στην Ξηρονομή/ ρεπορτάζ Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο μέτωπα φωτιάς στη Βοιωτία: Ξηρονομή και παραλιακά χωριά Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο.
  • Εκκενώνονται οι οικισμοί Προσήλι και Πόρτο Γερμενό με μήνυμα 112.
  • 60 πυροσβέστες και 19 οχήματα επιχειρούν στην περιοχή, με συνδρομή ελικοπτέρου και πλοίων.
  • Οι κάτοικοι απομακρύνονται μέσω θαλάσσης λόγω ισχυρών ανέμων και δυσκολιών πρόσβασης.
  • Διακοπή κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό για την ασφάλεια των πολιτών.

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι σήμερα, με πιο δύσκολη αυτή την ώρα να είναι η κατάσταση στη Βοιωτία

Οι φλόγες καίνε δασική έκταση στην Ξηρονομή, ενώ ένα δεύτερο μέτωπο στα παραλιακά χωριά Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο ανάγκασε τους κατοίκους να τα εκκενώσουν.

Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος

Πριν από λίγο, δόθηκε εντολή εκκένωσης για Προσήλι και Πόρτο Γερμενό. 

Η φωτιά της Βοιωτίας όπως φαίνεται από τον Κιθαιρώνα/ μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Η φωτιά της Βοιωτίας όπως φαίνεται από τον Κιθαιρώνα/ μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Για τη φωτιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στην Ξηρονομή Βοιωτίας/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Φωτιά στην Ξηρονομή Βοιωτίας/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Συγκλονιστικές είναι δε, οι εικόνες με τους κατοίκους που απομακρύνονταν από τον οικισμό μέσω θαλάσσης. Mεταφέρονται στην παραλία Λιβαδόστρατας, διευκρίνισε η Κατερίνα Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

«Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο προκειμένου να φθάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα οχήματα της αστυνομίας πολύ δύσκολα έφταναν, με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος και ο κόσμος να αναγκαστεί να φύγει μέσω θαλάσσης. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ώρες, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη», μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.
Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

Αποκλειστικές εικόνες κατέγραψε ο δημοσιογράφος του Star, Παναγιώτης Μπούσιος, από το ορεινό κομμάτι της Βοιωτίας που δοκιμάζεται από τη φωτιά, την Ξηρονομή. 

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Μήνυμα 112 για Πόρτο Γερμενό και Προσήλι

Γύρω στις 15:43, εστάλη μήνυμα από το 112 σε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονται στο Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. 

Αρκετές ώρες νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αγίου Βασιλείου. 

 

 

 

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων προς το Πόρτο Γερμενό

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, παρακαλούνται οι πολίτες να μην πραγματοποιούν μετακινήσεις προς το Πόρτο Γερμενό μέχρι νεωτέρας.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης- Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Ψάθας- Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων, για τους τουρίστρες, όχι για τους κατοίκους.

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