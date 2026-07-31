Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι σήμερα, με πιο δύσκολη αυτή την ώρα να είναι η κατάσταση στη Βοιωτία.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
Οι φλόγες καίνε δασική έκταση στην Ξηρονομή, ενώ ένα δεύτερο μέτωπο στα παραλιακά χωριά Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο ανάγκασε τους κατοίκους να τα εκκενώσουν.
Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος
Πριν από λίγο, δόθηκε εντολή εκκένωσης για Προσήλι και Πόρτο Γερμενό.
Για τη φωτιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Καλαμάκι Θήβας Βοιωτίας επιχειρούν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
Συγκλονιστικές είναι δε, οι εικόνες με τους κατοίκους που απομακρύνονταν από τον οικισμό μέσω θαλάσσης. Mεταφέρονται στην παραλία Λιβαδόστρατας, διευκρίνισε η Κατερίνα Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
«Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο προκειμένου να φθάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα οχήματα της αστυνομίας πολύ δύσκολα έφταναν, με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος και ο κόσμος να αναγκαστεί να φύγει μέσω θαλάσσης. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ώρες, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη», μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.
Αποκλειστικές εικόνες κατέγραψε ο δημοσιογράφος του Star, Παναγιώτης Μπούσιος, από το ορεινό κομμάτι της Βοιωτίας που δοκιμάζεται από τη φωτιά, την Ξηρονομή.
Μήνυμα 112 για Πόρτο Γερμενό και Προσήλι
Γύρω στις 15:43, εστάλη μήνυμα από το 112 σε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονται στο Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Προσήλι & #Πόρτο_Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Βιλίων προς #Μάνδρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
Αρκετές ώρες νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αγίου Βασιλείου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Καπαρέλλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων προς το Πόρτο Γερμενό
Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, παρακαλούνται οι πολίτες να μην πραγματοποιούν μετακινήσεις προς το Πόρτο Γερμενό μέχρι νεωτέρας.
Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης- Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Ψάθας- Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων, για τους τουρίστρες, όχι για τους κατοίκους.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.