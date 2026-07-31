Φωτιά Βοιωτία: Συγκλονιστικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο στην Ξηρονομή/ ρεπορτάζ Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι σήμερα, με πιο δύσκολη αυτή την ώρα να είναι η κατάσταση στη Βοιωτία.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Οι φλόγες καίνε δασική έκταση στην Ξηρονομή, ενώ ένα δεύτερο μέτωπο στα παραλιακά χωριά Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο ανάγκασε τους κατοίκους να τα εκκενώσουν.

Πριν από λίγο, δόθηκε εντολή εκκένωσης για Προσήλι και Πόρτο Γερμενό.

Η φωτιά της Βοιωτίας όπως φαίνεται από τον Κιθαιρώνα/ μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Για τη φωτιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Καλαμάκι Θήβας Βοιωτίας επιχειρούν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Φωτιά στην Ξηρονομή Βοιωτίας/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Συγκλονιστικές είναι δε, οι εικόνες με τους κατοίκους που απομακρύνονταν από τον οικισμό μέσω θαλάσσης. Mεταφέρονται στην παραλία Λιβαδόστρατας, διευκρίνισε η Κατερίνα Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

«Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο προκειμένου να φθάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα οχήματα της αστυνομίας πολύ δύσκολα έφταναν, με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος και ο κόσμος να αναγκαστεί να φύγει μέσω θαλάσσης. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ώρες, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη», μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.



Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

Εκκένωση Αγίου Βασιλείου μέσω θαλάσσης/ INTIME

Αποκλειστικές εικόνες κατέγραψε ο δημοσιογράφος του Star, Παναγιώτης Μπούσιος, από το ορεινό κομμάτι της Βοιωτίας που δοκιμάζεται από τη φωτιά, την Ξηρονομή.

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η φωτιά στην Ξηρονομή/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Μήνυμα 112 για Πόρτο Γερμενό και Προσήλι

Γύρω στις 15:43, εστάλη μήνυμα από το 112 σε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονται στο Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Προσήλι & #Πόρτο_Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Βιλίων προς #Μάνδρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Αρκετές ώρες νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αγίου Βασιλείου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Βασίλειος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Καπαρέλλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων προς το Πόρτο Γερμενό

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, παρακαλούνται οι πολίτες να μην πραγματοποιούν μετακινήσεις προς το Πόρτο Γερμενό μέχρι νεωτέρας.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης- Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Ψάθας- Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων, για τους τουρίστρες, όχι για τους κατοίκους.