Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, γνωστός για τη λατρεία που τρέφει για τις δραστηριότητες στη φύση, δε χάνει ευκαιρία να παρασύρει τον μικρό Πάρη σε νέες περιπέτειες.

Η αγάπη του για το κάμπινγκ, τα ταξίδια με βαν και τη ζωή στο ύπαιθρο αποτελεί πλέον κομμάτι και της καθημερινότητας του γιου του, αφού φροντίζει από πολύ μικρή ηλικία να τον φέρνει σε επαφή με το περιβάλλον, τη θάλασσα και το παιχνίδι εκτός πόλης.

Μπαμπάς και γιος βρίσκονται στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στο Κατάκολο, ακολουθώντας τους σταθμούς όπου εμφανίζεται η σύντροφός του Δημήτρη Αλεξάνδρου, Ρία Ελληνίδου.

Το μοντέλο και παρουσιαστής, μάλιστα, πόσταρε και βίντεο από την εμφάνισή της, σχολιάζοντας ότι του αρέσει το τραγούδι της.

Σε άλλο βίντεο τον ακούμε να λέει ότι θέλει να επισκεφτεί την νιόπαντρη φίλη του Δανάη, εννοώντας τη Δανάη Μπάρκα, ενώ αποκάλυψε ότι αγόρασε ένα αυτοκινητάκι για τον Πάρη, με το οποίο θα μπορεί να κάνει βόλτες τώρα που θα επισκεπτούν κάποιον από τους πολλούς καταρράκτες της Δυτικής Πελοππονήσου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον Πάρη στον Όλυμπο

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράζεται συχνά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως στόχος του είναι να προσφέρει στον γιο του εικόνες γεμάτες αυθεντικότητα, απλότητα και όμορφες στιγμές κοντά στη φύση.