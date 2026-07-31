Δημήτρης Αλεξάνδρου: Για κάμπινγκ στους καταρράκτες με τον γιο του Πάρη

Ακολουθεί τις εμφανίσεις της Ρίας Ελληνίδου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απολαμβάνει δραστηριότητες στη φύση με τον γιο του Πάρη.
  • Είναι σε ταξίδι στην Πελοπόννησο, στο Κατάκολο, για να παρακολουθήσουν την σύντροφό του Ρία Ελληνίδου.
  • Ο Δημήτρης μοιράζεται βίντεο από την εμφάνιση της Ρίας και εκφράζει την προτίμησή του για το τραγούδι της.
  • Αγόρασε ένα αυτοκινητάκι για τον Πάρη για τις βόλτες τους στους καταρράκτες της Δυτικής Πελοποννήσου.
  • Σκοπός του είναι να προσφέρει στον γιο του αυθεντικές και όμορφες στιγμές στη φύση.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, γνωστός για τη λατρεία που τρέφει για τις δραστηριότητες στη φύση, δε χάνει ευκαιρία να παρασύρει τον μικρό Πάρη σε νέες περιπέτειες.

Ρία Ελληνίδου- Δημήτρης Αλεξάνδρου: Aγκαλιές και παιχνίδια στη θάλασσα

Η αγάπη του για το κάμπινγκ, τα ταξίδια με βαν και τη ζωή στο ύπαιθρο αποτελεί πλέον κομμάτι και της καθημερινότητας του γιου του, αφού φροντίζει από πολύ μικρή ηλικία να τον φέρνει σε επαφή με το περιβάλλον, τη θάλασσα και το παιχνίδι εκτός πόλης.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Για κάμπινγκ στους καταρράκτες με τον γιο του Πάρη

Μπαμπάς και γιος βρίσκονται στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στο Κατάκολο, ακολουθώντας τους σταθμούς όπου εμφανίζεται η σύντροφός του Δημήτρη Αλεξάνδρου, Ρία Ελληνίδου.

Αλεξάνδρου: Η αντίδρασή του όταν του έδωσαν πανό «Ρία θα με παντρευτείς;»

Το μοντέλο και παρουσιαστής, μάλιστα, πόσταρε και βίντεο από την εμφάνισή της, σχολιάζοντας ότι του αρέσει το τραγούδι της.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Για κάμπινγκ στους καταρράκτες με τον γιο του Πάρη

Σε άλλο βίντεο τον ακούμε να λέει ότι θέλει να επισκεφτεί την νιόπαντρη φίλη του Δανάη, εννοώντας τη Δανάη Μπάρκα, ενώ αποκάλυψε ότι αγόρασε ένα αυτοκινητάκι για τον Πάρη, με το οποίο θα μπορεί να κάνει βόλτες τώρα που θα επισκεπτούν κάποιον από τους πολλούς καταρράκτες της Δυτικής Πελοππονήσου.  

Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χέρι χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον Πάρη στον Όλυμπο

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράζεται συχνά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως στόχος του είναι να προσφέρει στον γιο του εικόνες γεμάτες αυθεντικότητα, απλότητα και όμορφες στιγμές κοντά στη φύση.

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
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