Ένα περιστατικό που είχε κατά τη διάρκεια εξόδου της στη Μύκονο περιέγραψε η Ιωάννα Τούνη μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο TikTok την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Όπως ανέφερε, τραυματίστηκε στο μάτι όταν σερβιτόρος που περνούσε από δίπλα της με μεγάλο δίσκο τη χτύπησε κατά λάθος σε γνωστό κατάστημα του νησιού, όπου βρισκόταν κι ο Μάθιου ΜακΚόναχι. Η ίδια είπε ότι εξετάστηκε από γιατρό του χώρου και δε χρειάστηκε ράμματα.

Ξινή της βγήκε της Ιωάννας Τούνη η Μύκονος! /Φωτογραφία TIkTok

Το περιστατικό συνέβη, όπως εξήγησε, ενώ βρισκόταν με την παρέα της σε γνωστό μαγαζί της Μυκόνου, σε μια βραδιά με πολύ κόσμο. Η influencer περιέγραψε την πρώτη στιγμή του τραυματισμού και την ανησυχία που ακολούθησε, για το αν είχε προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στο μάτι της.

«Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δε σου κάνω πλάκα. Ήμουν στον Scorpio που είχε μία εκδήλωση από τις πολύ καλές του καλοκαιριού. Πήγαμε με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν πανικός, το έλα να δεις. Έτσι όπως είχαμε παραγγείλει και περιμέναμε, πέρασε ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα. Έναν τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα, πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκος. Και περνάει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε και κάνει μία κίνηση κι όπως κάθομαι, τρώω τον δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα. Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry κι έφυγε και τα παιδιά μου λένε “τρέχει αίμα”. Είχε ανοίξει κι είχε γεμίσει αίμα, εγώ είχα φρικάρει. Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί κι ήταν μουδιασμένο το μάτι μου δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί. Το ότι θα ζούσα το ήξερα, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα. Φρίκαρα και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα», είπε στο βιντεάκι που πόσταρε.

Το βιντεάκι που πόσταρε η JTouni

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η παρέμβαση της ασφάλειας

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε όταν προσπάθησε να κατευθυνθεί προς την τουαλέτα, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να περάσει δίπλα από το τραπέζι όπου καθόταν ο Μάθιου ΜακΚόναχι. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Δίπλα μας καθόταν και ένας ηθοποιός, ο ΜακΚόναχι μάλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όλα λάθος μπορεί να τα έχω πει. Είχαμε κολλήσει, γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Όπως ήμουν σε εξαλλοσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σχοινιά για να περάσω και έπεσαν πάνω μας δέκα μπράβοι του ηθοποιού. Ήμουν σαν τρελή, που πήγαινα να παραβιάσω το τραπέζι του. Εγώ είχα καλύψει το μάτι μου με ένα παγάκι, έκλαιγα και φώναζα “θα με τυφλώσετε εδώ πέρα“».

«Δε μου φτάνει που μου έχει βγει το όνομα, να μου έβγαινε και το μάτι;», είπε με χιούμορ η JTouni /Φωτογραφία TIkTok

Η influencer είπε ότι στη συνέχεια ένας από τους ανθρώπους της ασφάλειας του σταρ κατάλαβε τι είχε συμβεί και τη βοήθησε να περάσει στην τουαλέτα, ώστε να δει την κατάσταση του τραυματισμού της. Όπως πρόσθεσε, διαπίστωσε ότι το μάτι της δεν είχε υποστεί σοβαρή βλάβη, ενώ ακολούθησε ιατρικός έλεγχος.

«Τελικά, ήρθε ένα πολύ καλό παιδί από την προστασία και κατάλαβε ότι έγινε βλακεία, μας πήγε στην τουαλέτα. Είδα για αρχή ότι το μάτι μου ήταν καλά. Τώρα το λέω και γελάω, αλλά έφαγα 15 κιλά παραμάνα. Αν ήταν ένα εκατοστό πιο πάνω, σίγουρα δε θα μιλούσα τόσο χαλαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι τυχερή πάνω στην ατυχία μου. Πήγα στον γιατρό που είχαν εκεί και μου είπε ότι δε χρειάζεται να κάνω ράμματα».

Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε την αφήγησή της με χιούμορ, υπογραμμίζοντας ότι το τραύμα δεν αποδείχθηκε σοβαρό. «Φαντάζεσαι, να μη φτάνει που μου έχει βγει το όνομα και να μου έβγαινε και το μάτι; Δε θα το άντεχα σε αυτόν τον κόσμο».