Άγριος καβγάς σε πανηγύρι με τη Γωγώ Τσαμπά

Παρέες πετάξανε μεταξύ τους και καρέκλες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έντονος καβγάς ξέσπασε σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Γωγώ Τσαμπά.
  • Η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι της "Τα καγκέλια" όταν δύο παρέες άρχισαν να τσακώνονται.
  • Οι διαφωνίες οδήγησαν σε σωματική σύγκρουση, με καρέκλες να πετάγονται.
  • Η Γωγώ Τσαμπά διέκοψε την εμφάνισή της για να προσπαθήσει να ηρεμήσει την κατάσταση, αλλά οι τσακωμοί συνεχίστηκαν.

Έντονος καβγάς ξέσπασε την ώρα που η Γωγώ Τσαμπά βρισκόταν σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας.Η τραγουδίστρια η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό με το τραγούδι “Τα καγκέλια” ερμήνευε στη σκηνή τις επιτυχίες της όταν μία παρέα άρχισε ξαφνικά να τσακώνεται.

Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο

Άγριος καβγάς σε πανηγύρι με τη Γωγώ Τσαμπά

Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και στο τέλος οι δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια. Πέταξαν μάλιστα και καρέκλες ο ένας στον άλλον.

Η Γωγώ Τσαμπά διέκοψε το πρόγραμμα για λίγο προκειμένου να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, όμως οι δύο παρέες δεν άκουγαν και συνέχισαν να τσακώνονται.
 

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