Έντονος καβγάς ξέσπασε την ώρα που η Γωγώ Τσαμπά βρισκόταν σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας.Η τραγουδίστρια η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό με το τραγούδι “Τα καγκέλια” ερμήνευε στη σκηνή τις επιτυχίες της όταν μία παρέα άρχισε ξαφνικά να τσακώνεται.

Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και στο τέλος οι δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια. Πέταξαν μάλιστα και καρέκλες ο ένας στον άλλον.

Η Γωγώ Τσαμπά διέκοψε το πρόγραμμα για λίγο προκειμένου να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, όμως οι δύο παρέες δεν άκουγαν και συνέχισαν να τσακώνονται.

