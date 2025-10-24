Η Γωγώ Τσαμπά πήγε σε σχολικό χορό να τραγουδήσει για καλό σκοπό και κατέληξε… στο αυτόφωρο!

Η γνωστή τραγουδίστρια του παραδοσιακού τραγουδιού δέχτηκε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή το 2021, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για την 5ήμερη εκδρομή των μαθητών. Η εκδήλωση είχε φιλοξενηθεί στο προαύλιο του σχολείου και είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 1.000 άτομα.

Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο/ NDP

Το γλέντι ξεκίνησε γύρω στις 23:45, είχαν πάρει τη σχετική άδεια για παράταση της μουσικής από τον Δήμο, ήταν όλα νόμιμα και τη στιγμή που το κέφι είχε «ανάψει», ήρθε η αστυνομία.

Ο χορός έληξε άδοξα, με την τραγουδίστρια και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να καταλήγουν στο Αστυνομικό Τμήμα. Στο πλευρό τους είχαν βρεθεί η Δήμαρχος Ελάτειας – Αμφίκλειας Σούλα Στιβακτή και πολλοί γονείς.

Η Γωγώ Τσαμπά και ο συγκατηγορούμενός της κατηγορούνται για διατάραξη κοινής ησυχίας και απείθεια, με το περιστατικό να έχει σημειωθεί το 2021, περίοδο κατά την οποία ίσχυαν ακόμη και κάποιοι περιορισμοί λόγω της πανδημίας.

Ο δικηγόρος της ερμηνεύτριας, Ευθύμης Παπανικολάου μίλησε στη Super Κατερίνα για την υπόθεση: «Υπήρξε μια καταγγελία από έναν περίοικο για διατάραξη κοινής ησυχίας και για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Χθες η κα. Τσαμπά παρουσιάστηκε στο δικαστήριο της Λαμίας, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να απαλλαγεί. Είναι κάτι που την έχει στεναχωρήσει».