Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο

Κατηγορείται για διατάραξη κοινής ησυχίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 15:21 Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
24.10.25 , 15:05 Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
24.10.25 , 15:04 Πώς οι ανήλικοι αλλάζουν τους αριθμούς ταυτότητας για να μπαίνουν στα κλαμπ
24.10.25 , 15:00 Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη -«Μάρτυρας ήταν η παραδουλεύτρα»
24.10.25 , 14:58 Παρίστανε τον υδραυλικό και ξάφριζε σπίτια
24.10.25 , 14:55 Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
24.10.25 , 14:31 Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
24.10.25 , 14:28 Aθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για «βασανίστηρια» των παιδιών της
24.10.25 , 13:50 Cash or Trash: Δημοπρασία με πολλά... γκάζια και καθόλου φρένο!
24.10.25 , 13:27 Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
24.10.25 , 13:14 Άση Μπήλιου: «Κάντε πράγματα που σας αρέσουν και κυρίως κινηθείτε»
24.10.25 , 13:07 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
24.10.25 , 12:51 Άγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Δούκας - Η απάντηση Δένδια
24.10.25 , 12:36 Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»
24.10.25 , 12:32 North Evia Pass 2025: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς κάνετε αίτηση
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Γαλλία: «Αφού την είχα βιάσει καλύτερα να τη σκότωνα»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Φοινικούντα: «Αμφισβητώ ότι οι 22χρονοι είναι οι δολοφόνοι του θείου μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look
Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Ελένη Καλογεροπούλου: Η υιοθεσία του γιου της & οι οικονομικές δυσκολίες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Γωγώ Τσαμπά πήγε σε σχολικό χορό να τραγουδήσει για καλό σκοπό και κατέληξε… στο αυτόφωρο!

Άγρια συμπλοκή σε πανηγύρι- Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε να σταματήσουν

Η γνωστή τραγουδίστρια του παραδοσιακού τραγουδιού δέχτηκε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή το 2021, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για την 5ήμερη εκδρομή των μαθητών. Η εκδήλωση είχε φιλοξενηθεί στο προαύλιο του σχολείου και είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 1.000 άτομα.

τσαμπά

Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο/ NDP

Το γλέντι ξεκίνησε γύρω στις 23:45, είχαν πάρει τη σχετική άδεια για παράταση της μουσικής από τον Δήμο, ήταν όλα νόμιμα και τη στιγμή που το κέφι είχε «ανάψει», ήρθε η αστυνομία. 

Ο χορός έληξε άδοξα, με την τραγουδίστρια και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να καταλήγουν στο Αστυνομικό Τμήμα. Στο πλευρό τους είχαν βρεθεί η Δήμαρχος Ελάτειας – Αμφίκλειας Σούλα Στιβακτή και πολλοί γονείς.

Η Γωγώ Τσαμπά και ο συγκατηγορούμενός της κατηγορούνται για διατάραξη κοινής ησυχίας και απείθεια, με το περιστατικό να έχει σημειωθεί το 2021, περίοδο κατά την οποία ίσχυαν ακόμη και κάποιοι περιορισμοί λόγω της πανδημίας.

Ο δικηγόρος της ερμηνεύτριας, Ευθύμης Παπανικολάου μίλησε στη Super Κατερίνα για την υπόθεση: «Υπήρξε μια καταγγελία από έναν περίοικο για διατάραξη κοινής ησυχίας και για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Χθες η κα. Τσαμπά παρουσιάστηκε στο δικαστήριο της Λαμίας, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να απαλλαγεί. Είναι κάτι που την έχει στεναχωρήσει».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΩΓΩ ΤΣΑΜΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top