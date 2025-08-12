Άγρια συμπλοκή σε πανηγύρι- Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε να σταματήσουν

Αιτωλοακαρνανία: Πιάστηκαν στα χέρια σε πανηγύρι - Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε να σταματήσουν/ βίντεο Mega
Ο κακός χαμός έγινε σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.

Άγρια συμπλοκή σε πανηγύρι- Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε να σταματήσουν

Δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ κάποιων παρευρισκόμενων για άγνωστο λόγο, με το βίντεο που ανέβηκε στο TikTok να δείχνει να εκτοξεύονται καρέκλες, άνδρες να έχουν βγάλει τις μπλούζες τους και άλλους να προσπαθούν να τους χωρίσουν. 

Την ίδια ώρα οι μουσικοί έπαιζαν το γνωστό λαϊκό τραγούδι «Καγκέλια», με τη Γωγώ Τσαμπά να προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη ενόσω τραγουδούσε. «Εσείς που παλεύετε… παιδιά, αν δε σταματήσετε θα φύγω», ακούγεται να λέει από το μικρόφωνο.

Άγρια συμπλοκή σε πανηγύρι- Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε να σταματήσουν

Ο καβγάς τελικά έληξε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Δεν έγιναν προσαγωγές από την αστυνομία.
 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΓΩΓΩ ΤΣΑΜΠΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΚΑΒΓΑΣ
ΣΥΜΠΛΟΚΗ
