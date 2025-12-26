Καληφώνη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Μάστορα ανήμερα της γιορτής του

«Happy name day baby»

Πηγή: Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας
Δείτε παλιότερο βίντεο της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χθες, 25 Δεκεμβρίου, ο Χρήστος Μάστορας είχε την ονομαστική του εορτή και η σύντροφός του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, δε θα μπορούσε να μην του ευχηθεί και δημόσια.

Καληφώνη - Μάστορας: Οι πιο τρυφερές τους στιγμές στο Instagram

Το μοντέλο και influencer επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια κοινή τους φωτογραφία, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο ερωτευμένο παραμένει το ζευγάρι.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ποζάρει χαμογελαστή στην αγκαλιά του Χρήστου Μάστορα, σε ένα ζεστό, γιορτινό περιβάλλον. Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη λιτή αλλά τρυφερή ευχή «Happy name day baby», προσθέτοντας μια καρδιά και ένα φιλί, κίνηση που κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις.

Χρήστος Μάστορας: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το τρυφερό ενσταντανέ του ζευγαριού

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το τρυφερό ενσταντανέ του ζευγαριού

Το ερωτευμένο ζευγάρι δεν κρύβει τον έρωτά του και συχνά μοιράζεται κοινές στιγμές από την καθημερινότητά του στα social media. Είτε πρόκειται για ταξίδια, είτε για στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δείχνουν να απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μαζί, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική τους ζωή.

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, οι δυο τους είχαν μοιραστεί στιγμιότυπα από το στολισμό του σπιτιού τους, δείχνοντας πως είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τις γιορτές μαζί, σε οικογενειακό και ζεστό κλίμα. Η χθεσινή ανάρτηση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι γιορτινές ημέρες για εκείνους έχουν ως βασικό συστατικό την αγάπη, τη συντροφικότητα και τις απλές, ουσιαστικές στιγμές.

Η δημόσια ευχή της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες likes και σχόλια, με τους followers να στέλνουν τις δικές τους ευχές στον τραγουδιστή και να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το ζευγάρι.

