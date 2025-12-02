Χρήστος Μάστορας: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η ερωτική εξομολόγηση που της έκανε από τη σκηνή

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα νέο βίντεο κυκλοφόρησε στο TikTok από μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και την αγαπημένη του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Το περιστατικό συνέβη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής, παρουσία μάλιστα και της μητέρας του, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο χαριτωμένη — και άκρως viral.

Στο βίντεο βλέπουμε τον Χρήστο Μάστορα να πλησιάζει τη Γαρυφαλλιά ανάμεσα στο κοινό και με χαμόγελο να της λέει: «Μη γίνουμε viral μόνο ε; A, ρε Γαρυφαλλιά…». 

Λίγο αργότερα, ο Χρήστος Μάστορας επιλέγει να της αφιερώσει ένα από τα πιο τρυφερά κομμάτια του, γονατίζοντας μπροστά της και τραγουδώντας:
«Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δε θα ‘χα αντέξει, δε θα μουν εδώ. Αν δε σ’ αγαπούσα τόσο…».

Ο τραγουδιστής σταματάει ξαφνικά, στρέφεται προς την αγαπημένη του και με αφοπλιστικό χιούμορ λέει: «Είναι η μάνα μου εδώ…».

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γέλασε με αμηχανία.

Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους

Η σκηνή συνεχίστηκε με την ίδια να παίρνει αυθόρμητα το μικρόφωνο από τον τραγουδιστή και να προσπαθεί να τραγουδήσει, κάνοντας τον Μάστορα να γελάει δυνατά και να σχολιάζει: «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες. Αχ…».

Το στιγμιότυπο αυτό έχει σχολιαστεί εκτενώς, καθώς δείχνει μια σπάνια, αυθεντική και προσωπική πλευρά του Χρήστου Μάστορα: τρυφερός σύντροφος, προστατευτικός γιος και άνθρωπος με χιούμορ που δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί ούτε μπροστά σε κοινό, κάμερες και — φυσικά — τη μητέρα του.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, από την πλευρά της, φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή, συμμετέχοντας ενεργά στο χαλαρό κλίμα που δημιουργεί ο τραγουδιστής. Το ζευγάρι, που έχει απασχολήσει πολλές φορές τα media, δείχνει πως πλέον δεν προσπαθεί να κρύψει τη σχέση του, αντίθετα αφήνει μικρές, αυθόρμητες στιγμές να αποτυπωθούν δημόσια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χρήστος Μάστορας αφιερώνει δημόσια τραγούδι στη σύντροφό του, ωστόσο αυτή η εμφάνιση θεωρείται μια από τις πιο χαρακτηριστικές — όχι μόνο για την τρυφερότητα της στιγμής, αλλά και για το χιούμορ του τραγουδιστή, ειδικά όταν αναφέρθηκε στη μητέρα του.

Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
