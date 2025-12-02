Χρήστος Μάστορας: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Ένα νέο βίντεο κυκλοφόρησε στο TikTok από μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και την αγαπημένη του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Το περιστατικό συνέβη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής, παρουσία μάλιστα και της μητέρας του, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο χαριτωμένη — και άκρως viral.

Στο βίντεο βλέπουμε τον Χρήστο Μάστορα να πλησιάζει τη Γαρυφαλλιά ανάμεσα στο κοινό και με χαμόγελο να της λέει: «Μη γίνουμε viral μόνο ε; A, ρε Γαρυφαλλιά…».

Λίγο αργότερα, ο Χρήστος Μάστορας επιλέγει να της αφιερώσει ένα από τα πιο τρυφερά κομμάτια του, γονατίζοντας μπροστά της και τραγουδώντας:

«Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δε θα ‘χα αντέξει, δε θα μουν εδώ. Αν δε σ’ αγαπούσα τόσο…».

Ο τραγουδιστής σταματάει ξαφνικά, στρέφεται προς την αγαπημένη του και με αφοπλιστικό χιούμορ λέει: «Είναι η μάνα μου εδώ…».

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γέλασε με αμηχανία.

Η σκηνή συνεχίστηκε με την ίδια να παίρνει αυθόρμητα το μικρόφωνο από τον τραγουδιστή και να προσπαθεί να τραγουδήσει, κάνοντας τον Μάστορα να γελάει δυνατά και να σχολιάζει: «Α ρε αγάπη μου, λίγη φωνή να είχες. Αχ…».

Το στιγμιότυπο αυτό έχει σχολιαστεί εκτενώς, καθώς δείχνει μια σπάνια, αυθεντική και προσωπική πλευρά του Χρήστου Μάστορα: τρυφερός σύντροφος, προστατευτικός γιος και άνθρωπος με χιούμορ που δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί ούτε μπροστά σε κοινό, κάμερες και — φυσικά — τη μητέρα του.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, από την πλευρά της, φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή, συμμετέχοντας ενεργά στο χαλαρό κλίμα που δημιουργεί ο τραγουδιστής. Το ζευγάρι, που έχει απασχολήσει πολλές φορές τα media, δείχνει πως πλέον δεν προσπαθεί να κρύψει τη σχέση του, αντίθετα αφήνει μικρές, αυθόρμητες στιγμές να αποτυπωθούν δημόσια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χρήστος Μάστορας αφιερώνει δημόσια τραγούδι στη σύντροφό του, ωστόσο αυτή η εμφάνιση θεωρείται μια από τις πιο χαρακτηριστικές — όχι μόνο για την τρυφερότητα της στιγμής, αλλά και για το χιούμορ του τραγουδιστή, ειδικά όταν αναφέρθηκε στη μητέρα του.