Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους

Η Γαρυφαλιά Καληφώνη μας δείχνει τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

Celebrities & Gossip Νεα
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκίνησε και οι διάσημοι έχουν αρχίσει να «φοράνε» τα γιορτινά τους σπίτια. Ανάμεσά τους και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα από το στολισμένο σπίτι που μοιράζεται με τον Χρήστο Μάστορα.

Το ζευγάρι φαίνεται να έχει ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικο mood, με τη Γαρυφαλλιά να αποκαλύπτει μέσα από τα stories της το εντυπωσιακό δέντρο τους, το οποίο μοιάζει να βγήκε από περιοδικό διακόσμησης!

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η οικογένεια με τα 9 αδέλφια κι η σχέση με τον Μάστορα

Το ψηλό φυσικό δέντρο είναι στολισμένο με λαμπιόνια σε θερμό φως, κόκκινες μπάλες και βελούδινα φιογκάκια, δημιουργώντας ένα κομψό και ζεστό αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα στο minimal σαλόνι τους.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, βλέπουμε το εντυπωσιακό τους δέντρο, διακοσμημένο με κόκκινες μπάλες, φιόγκους και λαμπιόνια σε θερμές αποχρώσεις, φωτίζοντας μοναδικά το cozy σαλόνι τους.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, βλέπουμε το εντυπωσιακό τους δέντρο, διακοσμημένο με κόκκινες μπάλες, φιόγκους και λαμπιόνια σε θερμές αποχρώσεις, φωτίζοντας μοναδικά το cozy σαλόνι τους.

Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους

Κάτω από το δέντρο, ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο χωριό ολοκληρώνει το σκηνικό, προσθέτοντας μια δόση παραμυθένιας ατμόσφαιρας. «Και πολύ ασχολήθηκα», έγραψε με χιούμορ πάνω στη φωτογραφία που δημοσίευσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως, παρά τον υπέροχο στολισμό, εκείνη… δεν είναι και ο πιο υπομονετικός άνθρωπος όταν πρόκειται για τέτοιες λεπτομέρειες.

Λίγο αργότερα, η ίδια αποκάλυψε ότι αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά στη ζωή της που στολίζει δέντρο, εξηγώντας πως η ψυχαναγκαστική της φύση την εμποδίζει να νιώσει «τέλεια» με το αποτέλεσμα. «Είμαι ψυχαναγκαστική και όταν κοιτάω το δέντρο πάντα νιώθω ότι κάτι λείπει! Δεν μπορώ να ησυχάσω ποτέ», εξομολογήθηκε.

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος Μάστορας δεν κρύβει πόσο σημαντική είναι για εκείνον η σύντροφός του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο τραγουδιστής μίλησε με αγάπη για τη Γαρυφαλλιά, χαρακτηρίζοντάς τη «πολύ ωραίο και συγκροτημένο άτομο που αγαπά βαθιά και φροντίζει».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο γάμου, απάντησε με χιούμορ στη Ναταλία Γερμανού: «Θα σου στείλω μήνυμα, θα προλάβεις σίγουρα!». Παράλληλα, μίλησε με ειλικρίνεια για τη δυναμική της σχέσης τους: «Εγώ μπορώ να βρω λόγους να τσακωθώ για χίλια δυο πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι προτρέχω και καταλαβαίνω από μια κουβέντα χίλια δυο πράγματα, που μάλλον δεν τα έχω καταλάβει σωστά».

Η Γαρυφαλλιά και ο Χρήστος φαίνεται πως έχουν βρει τις ισορροπίες τους, με τη σχέση τους να συνδυάζει πάθος, χιούμορ και αλληλοκατανόηση. Ο κοινός τους χριστουγεννιάτικος στολισμός ήταν άλλη μια μικρή απόδειξη της όμορφης καθημερινότητάς τους — γεμάτης αγάπη, δημιουργικότητα και… λίγη δόση τελειομανίας.

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη
