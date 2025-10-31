Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η οικογένεια με τα 9 αδέλφια κι η σχέση με τον Μάστορα

H Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκανε μια εξομολόγηση από καρδιάς, μιλώντας ειλικρινά για όλα — τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, τα 9 αδέλφια της, την ψυχοθεραπεία και τα social media.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποκάλυψε πτυχές της προσωπικότητάς της που λίγοι γνώριζαν καλεσμένη στη νέα εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, λέγοντας:

«Κάποιες φορές είναι σαν να είμαι δύο άνθρωποι. Κάποιες φορές είμαι παγοκολώνα και άλλες φορές είμαι πολύ αγκαλίτσας. Είμαι μοναχική πολλές φορές και προσπαθώ να το εξηγώ στους γύρω μου. Η μόνη στιγμή που είμαι πιο τρυφερή, είναι στο σύντροφό μου».

Για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, η Γαρυφαλλιά μίλησε με τρυφερότητα:

«Δεν είμαι ζηλιάρα αλλά ούτε και ο Χρήστος είναι. Στην αρχή της σχέσης που υπάρχει το πάθος και όλα αυτά είναι λογικό να υπάρχει ζήλεια, αλλά πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη και από τους δύο. Ένα πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω στον Χρήστο είναι ότι υπεραναλύει τα πάντα».

«Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι», εξομολογήθηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχεται για τη σχέση της με τον τραγουδιστή, η ίδια απάντησε: «Το να λένε ότι έχω επιλέξει τον Χρήστο Μάστορα επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο είναι προσβλητικό και για τον ίδιο. Δηλαδή τον χαρακτηρίζουν ως ένα απλά διάσημο πρόσωπο. Εμένα δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να ακούω για εμένα και τον Χρήστο».

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη / Φωτογραφία: NDP

Το ζευγάρι είναι τρία χρόνια μαζί και συγκατοικεί σε ένα όμορφο σπίτι στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Παγκράτι. Σπάνια μιλούν για τη σχέση τους δημόσια ενώ ακόμα πιο σπάνια μοιράζονται προσωπικές τους στιγμές στα social media.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και πέντε χρόνια»

Η ίδια αποκάλυψε ότι η ψυχοθεραπεία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσωπική της εξέλιξη:

«Παλιά δεν ήμουν ενθαρρυντική με τον εαυτό μου αλλά τώρα είμαι. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι εδώ και θα έχω κάνει αυτά που έχω κάνει», είπε αρχικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Και συνέχισε: «Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και πέντε χρόνια. Οι λόγοι που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ήταν πολλοί, ο σημαντικότερος όμως είχε να κάνει με την παιδική μου ηλικία. Βλέπω τρομερή εξέλιξη σε εμένα και στον τρόπο που σκέφτομαι και στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις καταστάσεις».

«Ανακάλυψα ότι η επιλογή μου στους ανθρώπους ευθύνεται στον πατέρα μου. Του έχω τρομερή αδυναμία μου και έχω προσέξει ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Ο Χρήστος μοιάζει πολύ με τον μπαμπά μου. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Δυσκολεύομαι να δείξω τα συναισθήματά μου και ειδικά το συναίσθημα της λύπης», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η οικογένεια με τα 9 αδέλφια και η σχέση της με τα χρήματα

Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια με 9 παιδιά, η Γαρυφαλλιά αποκάλυψε πως από μικρή είχε αναλάβει ρόλο “μαμάς”:

«Τα χρήματα είναι σημαντικά για τη ζωή μου για να ζω άνετα και να βοηθάω αυτούς που αγαπάω. Ανυπομονούσα να μπορέσω να βγάλω χρήματα για να βοηθήσω και την οικογένεια μου. Βοηθάω τις αδελφές μου αν χρειαστεί. Τα χρήματα παίζουν ρόλο μέχρι το σημείο του να ζεις άνετα. Από εκεί και πέρα μπορείς να είσαι ευτυχισμένος με όλα τα άλλα».

«Είναι λίγο δύσκολο να είσαι με όλα σου τα αδέλφια κοντά. Επειδή είμαστε επτά κορίτσια, είμαστε πολύ δεμένα μεταξύ μας. Τα αρνητικά μίας μεγάλης οικογένειας είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις την προσοχή που θα έπαιρνες αν ήσασταν λιγότερα αδέρφια. Όταν έφυγα απ’το σπίτι και πήγα να μείνω μόνη μου μου στοίχισε γιατί είδα ότι δεν μπορώ να περάσω καλά, συμπεριφερόμουν πάντα ως μεγαλύτερη γιατί είχα αναλάβει τον ρόλο της “μαμάς” από μικρή, ως μεγαλύτερη αδελφή».

Σχετικά με το αν θα ήθελε να ασχοληθεί με την τηλεόραση, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την τηλεόραση και δεν ήθελα ποτέ. Είχα δεχτεί διάφορες προτάσεις αλλά δεν δέχτηκα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και γεμάτη με αυτό που κάνω, δε χρειάζομαι τίποτα άλλο».

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναφέρθηκε και στη σχέση της με τα social media, λέγοντας: «Πολλές φορές αμφιβάλω για αυτά που ανεβάζω στα social media. Πολλές φορές στο Tik Tok έχω ανεβάσει κάτι και μετά από 10 λεπτά το έχω κατεβάσει γιατί άλλαξα γνώμη. Πολλές φορές ο κόσμος δεν θα το πάρει έτσι όπως το γράφω, θα το τραβήξω τα μαλλιά».