Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπήκε στην κουζίνα και προκάλεσε… γλυκό χαμό στο TikTok! Το εντυπωσιακό μοντέλο μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο όπου φτιάχνει ένα κέικ cinnamon roll, αποκαλύπτοντας μάλιστα και τη συνταγή βήμα-βήμα.

Η ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς απέσπασε πλήθος σχολίων και likes, ωστόσο αυτό που ξεχώρισε ήταν το χιουμοριστικό μήνυμα του συντρόφου της, Χρήστου Μάστορα. Ο frontman των ΜΕΛΙSSES δεν μπόρεσε να αντισταθεί και έγραψε κάτω από το βίντεο:

«Αυτό είναι το κέικ που ζητάω να ΜΗΝ μου φτιάξει η Καληφώνη γιατί καταλήγω να το τρώω ΟΛΟ μόνος μου και να παίρνω ΟΛΑ τα κιλά εγώ!»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το σχόλιο του Χρήστου Μάστορα στο βίντεό της

@garifalia.kalifoni Συνταγή: Για το μείγμα: • 400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις • 350 ml γάλα • 2 μεγάλα αυγά • 75 γρ. λιωμένο βούτυρο • περίπου 20 γρ. βανιλίνη (ζάχαρη βανίλιας) ή ~6 γρ. εκχύλισμα βανίλιας • 100 γρ. καστανή ζάχαρη • 16 γρ. μπέικιν πάουντερ ⸻ Για τη γέμιση με κανέλα: • 2 κ.σ. κανέλα • 100 γρ. λιωμένο βούτυρο • 100 γρ. καστανή ζάχαρη • 2 κ.σ. αλεύρι (για να δέσει το μείγμα) ⸻ Για το γλάσο: • 100 γρ. τυρί κρέμα (cream cheese) • 30 γρ. ζάχαρη άχνη • 3 κ.σ. γάλα #foryouu #fyp #tik_tok #cinnamoncake ♬ BIRDS OF A FEATHER OFFICIAL INSTRUMENTAL - Dan Swift Del Rey

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη / Φωτογραφία: NDP

Το σχόλιο του τραγουδιστή έκανε τους followers να γελάσουν, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο ταιριαστό και αληθινό είναι το ζευγάρι.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας είναι πλέον από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Αν και στην αρχή κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον μοιράζονται ανοιχτά την ευτυχία τους, τόσο μέσα από συνεντεύξεις όσο και από μικρές στιγμές στην καθημερινότητά τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, ο Χρήστος Μάστορας είχε δηλώσει σχετικά με την προσωπική του ζωή:

«Όσες φορές το έχω κάνει, έχει γίνει αυθόρμητα, απροβλημάτιστα και με αγνές προθέσεις. Είναι ένα υγιές κομμάτι της ζωής μου, για το οποίο είμαι υπερήφανος. Δεν θέλει και πολλή σκέψη, γιατί χάνει τη μαγεία του». 

