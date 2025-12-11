Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα… Υπέκυψα!»

Η αποκάλυψη που κανείς δε γνώριζε

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα… Υπέκυψα!»
Το μυστικό ειδύλλιο της Δήμητρας Αλεξανδράκη με τον Γιάννη Σπαλιάρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μία ανοιχτή και αποκαλυπτική συνέντευξη στην διαδικτυακή εκπομπή του Fipster, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για προσωπικές στιγμές του παρελθόντος που μέχρι σήμερα δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

Τα δάκρυα της Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δε θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα»

Η γνωστή influencer και μοντέλο μοιράστηκε δύο σημαντικές ιστορίες: ένα παλιό ειδύλλιο με τον Γιάννη Σπαλιάρα και τη διακοπή σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

 

Το ειδύλλιο με τον Γιάννη Σπαλιάρα

Συγκεκριμένα, όταν της τέθηκε η ερώτηση «Με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», η ίδια αποκάλυψε χωρίς περιστροφές:

«Με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Υπέκυψα», ενώ πρόσθεσε με χιούμορ: «Μετά από πολλή πίεση που δέχτηκα η αλήθεια είναι. Είχε μακριά πόδια, πόσο να τρέξω; Με τσάκωσε τελικά».

Η Δήμητρα περιέγραψε με ανάλαφρο τρόπο την εμπειρία, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ένα κομμάτι της προσωπικής της ζωής που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστο στο κοινό.

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα… Υπέκυψα!»

Η παρεξήγηση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Στην ίδια εκπομπή, η Αλεξανδράκη άνοιξε τη συζήτηση και για τη διαμάχη που είχε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η οποία είχε οδηγήσει σε προσωρινή απομάκρυνσή τους: «Ήταν μια περίοδος που ήμουν πολύ πιεσμένη, με ανάγκασε να μιλάω με τον πρώην μου ενώ δεν ήθελα. Υπήρξε μια οικονομική συναλλαγή στη μέση, η οποία εμένα με στεναχώρησε… Μπήκε πιο πάνω από την ανθρωπιά. Στο σήμερα που είμαι πιο νηφάλια και πιο συγκροτημένη, εννοείται δεν κρατάω κακία στον Δημήτρη, έχουμε κοινούς γνωστούς, κάνουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια…»

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Τον έχω κάνει block στο Instagram»

Στη συνέχεια εξήγησε πως και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο και περιέγραψε μια στιγμή που της προκάλεσε έντονα συναισθήματα: «Όταν με αγκάλιασε η μητέρα του, εκεί ντράπηκα, πάρα πολύ. Και αυτός κρατάει ψηλά τον αμανέ, έχει εγωισμό. Ουσιαστικά εμένα όμως δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Όταν σε εγκατέλειψε η Ιωάννα και με εγκατέλειψε ο πρώην μου, μαζί ζούσαμε, δεν έχουμε μιλήσει με τον Δημήτρη από τότε», τόνισε η Αλεξανδράκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Back to Top