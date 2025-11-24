Τα δάκρυα της Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δε θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, αποκαλύπτοντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνει αυτή την περίοδο της ζωής της. Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για τα προσωπικά της προβλήματα, η ίδια ανέφερε ότι αντιμετωπίζει δοκιμασίες που την κάνουν πιο δυνατή και καλύτερο άνθρωπο.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δε θα αφήσει κανέναν να τη...λυγίσει!



Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αφορά τη ζωή μου, γενικότερα. Προσωπική, επαγγελματική… Νιώθω ότι ο Θεός σε περνάει από κάποιες δοκιμασίες για να σε κάνει, εκτός από δυνατό, και καλύτερο σαν άνθρωπο. Οπότε εγώ το δέχομαι αυτό, σαν να αποδέχομαι μία πρόκληση… Έχω τόσο πείσμα μέσα μου που δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω κάτω και ούτε να επιτρέψω σε κανέναν άλλο να με λυγίσει. Και θα έρθει η ώρα που θα μιλήσω για πράγματα πολύ άσχημα».

Τα δάκρυα για την Ιωάννα Τούνη



Η συγκίνησή της όμως κορυφώθηκε όταν αναφέρθηκε στην Ιωάννα Τούνη. Η Δήμητρα αποκάλυψε ότι επισκέφθηκε την Ιωάννα στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές ημέρες και πέρασαν χρόνο μαζί, κάτι που τη συγκίνησε έντονα: «Η Ιωάννα, το έχω ξαναπεί, είναι για εμένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, από τους ανθρώπους που υπάρχουν, μένουν και συνεχίζουν να μένουν στη ζωή μου. Ένας αληθινός άνθρωπος. Ενώ δεν είμαστε από παιδική ηλικία μαζί, χαίρομαι που τα τελευταία 10 χρόνια η φιλία μας όσο πάει και δυναμώνει και χαίρομαι που έχω πραγματικά έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μου. Ο κάθε άνθρωπος σηκώνει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα, οπότε είμαστε εδώ να περάσουμε όμορφα γιατί τη ζωή την έχουμε μία φορά.»

Η Αλεξανδράκη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν ρωτήθηκε για την ψυχολογική κατάσταση της Ιωάννας μετά τη δίκη για την υπόθεση revenge porn, λέγοντας με τρεμάμενη φωνή: «Δε θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα, άστο!»

Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη

Πριν από λίγες εβδομάδες η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε, μετά από χρόνια αναβολών, η εκδίκαση της υπόθεσης εκδικητικής πορνογραφίας που την αφορά.

Η υπόθεση αφορά τη διαρροή προσωπικού βίντεο το 2017, που είχε προκαλέσει ψυχολογικό και κοινωνικό πλήγμα στην ίδια.

Η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης και της ανάγκης προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κατηγορούμενοι είναι δύο άτομα — μεταξύ των οποίων και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη — που, σύμφωνα με την καταγγελία, εμπλέκονται στην παράνομη μαγνητοσκόπηση και τη διαρροή του υλικού.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star